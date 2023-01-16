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Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі
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Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що російська ППО нібито знищила 10 із 10 українських безпілотників над морем у окупованому Севастополі.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Підсумок сьогоднішньої атаки на Севастополь: ППО та Чорноморський флот збили 10 з 10 укробезпілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він.
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
показати весь коментар16.01.2023 14:30
+5 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар16.01.2023 14:26
+4 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар16.01.2023 14:29
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Ці дебіли витрачають ракети на каміння, замість того, щоб знищувати мирні квартали Бєлгородськоі та Воронєжської республік.
Т.е. пригородам все ж прилетело