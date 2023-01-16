Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що російська ППО нібито знищила 10 із 10 українських безпілотників над морем у окупованому Севастополі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумок сьогоднішньої атаки на Севастополь: ППО та Чорноморський флот збили 10 з 10 укробезпілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він.

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