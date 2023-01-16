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Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що російська ППО нібито знищила 10 із 10 українських безпілотників над морем у окупованому Севастополі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумок сьогоднішньої атаки на Севастополь: ППО та Чорноморський флот збили 10 з 10 укробезпілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він.

Також читайте: У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено). ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
слабак! он какашенков вже давно вибива 20 з трьох! причому не тільки безпілотників.
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16.01.2023 14:30
+5
Що вони курять там?
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16.01.2023 14:26
+4
10, ровно 10... Ни 7 , ни 5, ни 11... Хотя это может быть правдой, если речь идет о запущенных ракетах рвбссейских ЗРК.
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16.01.2023 14:29
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Що вони курять там?
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16.01.2023 14:26 Відповісти
То камні с нєба, а не беспілотники.

Ці дебіли витрачають ракети на каміння, замість того, щоб знищувати мирні квартали Бєлгородськоі та Воронєжської республік.
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16.01.2023 14:27 Відповісти
Або колективна галюцинація, або білка післяноворічна завітала. Як там казали: "Нада меньше пить!"
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16.01.2023 14:27 Відповісти
10, ровно 10... Ни 7 , ни 5, ни 11... Хотя это может быть правдой, если речь идет о запущенных ракетах рвбссейских ЗРК.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Дивно що не 15 з 10
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16.01.2023 14:30 Відповісти
слабак! он какашенков вже давно вибива 20 з трьох! причому не тільки безпілотників.
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16.01.2023 14:30 Відповісти
Спочатку було 3 "збиті" БПЛА під Севастополем, потім 7, зараз 10, через тиждень мабуть буде 100. Чекаємо!
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16.01.2023 14:34 Відповісти
это хорошо - 10 ракет ПВО на головы лаптям
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16.01.2023 14:36 Відповісти
по уборке "шахедов"это МЫ
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16.01.2023 14:39 Відповісти
пардон ,ветку попутал
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16.01.2023 14:42 Відповісти
-"...а был ли, мальчик?"
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16.01.2023 14:43 Відповісти
20 з 10, так правильніше буде
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16.01.2023 15:03 Відповісти
Да уж, нормальной бавовны в Крыму или на рахе уже давно не было. Это, конечно, угнетает.
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16.01.2023 15:18 Відповісти
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16.01.2023 15:22 Відповісти
Як не повірити колезі Какашонкова! 10 безпілотників збили, п'ять "Леопардів" під Сапун-Горою, двадцять "Бредли" на площі Нахімова, та три ешелони укробандерівців в Інкермані і це за перші десять хвилин. Не бреше мужик - кримський міст і крейсер "Москва" тому свідки.
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16.01.2023 15:38 Відповісти
"Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він."
Т.е. пригородам все ж прилетело
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16.01.2023 16:34 Відповісти
 
 