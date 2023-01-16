У ЄС розцінюють удар по будинку в Дніпрі як ознаку ескалації з боку Кремля
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В ЄС розцінюють ракетний дар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив речник ЄС Петер Стано.
Він назвав удар "жорстокою, нелюдською атакою"
"Це ще один приклад того, як путінський режим продовжує розпалювати цей конфлікт і позицією ЄС завжди було реагувати на будь які ознаки ескалації. Зараз ми говоримо про зростання націлювання на мирних жителів у їхніх домівках після того як Росія вирішила бити по критичній інфраструктурі, важливій для того, щоб люди могли пережити зиму. Це ще одна ознака того, що режим бажає ескалації і не бажає деескалації" - сказав Стано.
За його словами, у світлі наближення річниці вторгнення ЄС особливо пильно стежить за ситуацією.
"Це питання буде обговорюватися на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС наступного понеділка. Але будь-яка реакція ЄС має бути погоджена 27 державами-членами", - нагадав Стано.
"Дискусії про те, як реагувати на триваючу агресію і що робити у відповідь на останні ознаки ескалації Кремля тривають", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
"...буде обговорюватися"
"...будь-що має бути погоджене"
"...дискусії тривають"
Резюме: ЄС пильно стежить за ситуацією.
ЄС треба зібрати пальці докупи і грюкнути по столу сталевим кулаком
А ше в мене питання до РНБО(думаю вони читають цензор нет), а по відношенню до Абдристовича застосували санкції? Він же діяв і не раз, на користь ворога і звинуватьив у "рукожопності" наші ЗСУ. Чи то інше?
Якщо ви в погрібі і не знаєте, чому ми не робимо ракети Грім-2, то доповідаю, бо немає де, немає вже тих виробничих потужностей, рощбомбили їх. А з гівна і палок двигуни ракетні не можна зробити. Можна тільки зробити реактивний асфальт з щ ******** бойовою частиною)
А мають надавати нам зброю тому, що, як каже пан Моравецький: Україна захищає світ і Європу від третьої світової війни і якщо не надати нам всю потрібну зброю і Україна програє, то потім буде третя світова. Тому все просто, їм вигідно надавати усю необхідну нам зброю, щоб забопігти третій світовій. Чи це складно для вашого розуміння?
Зелемойские молча промолчат...и проглотят.. дЕрмак запретил делать общемировой Возмущам-с...
Пы.сы. к сожалению у нас не остается выбора кроме разработки и создания своего ядерного арсенала. За любые деньги. Кацапье должно ссацца при одной мысли повернуть голову в нашу сторону - сразу ядеркой в кремль, даже с риском взаимного уничтожения. Иначе конца краю этому кошмару не будет.
Полковнік ОПи сказав: Работает ПВО ЗСУ!
А він брехати не буде, він-ануслітік!