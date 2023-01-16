Треба надати Україні всю необхідну зброю. Її поразка може стати "прелюдією до Третьої світової війни", - Моравецький

Німеччина має почати "діяти рішуче" та поставити Силам оборони України "всі види озброєнь", бо вони захищають від російських окупантів не лише себе та свої домівки, а й добробут Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.

Він застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її на невизначений термін".

"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь в Україну", - сказав Моравецький.

Він нагадав союзникам, як Західна Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити", хоча Польща постійно попереджала, маючи історію взаємин із Росією, "що імперіалізм - основна частина політики Кремля".

"Виявилося, що відносини з Росією - це договір з дияволом. Політика "Wandel durch Trade", "зміна через торгівлю", та проєкти, які мали пов'язати Росію з Європою, не вдалися. Це була петля на нашій шиї", - наголосив він.

Моравецький сказав, що у російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".

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