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Треба надати Україні всю необхідну зброю. Її поразка може стати "прелюдією до Третьої світової війни", - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

матеуш,моравецький

Німеччина має почати "діяти рішуче" та поставити Силам оборони України "всі види озброєнь", бо вони захищають від російських окупантів не лише себе та свої домівки, а й добробут Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net.

Він застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її на невизначений термін".

"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь в Україну", - сказав Моравецький.

Він нагадав союзникам, як Західна Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити", хоча Польща постійно попереджала, маючи історію взаємин із Росією, "що імперіалізм - основна частина політики Кремля".

"Виявилося, що відносини з Росією - це договір з дияволом. Політика "Wandel durch Trade", "зміна через торгівлю", та проєкти, які мали пов'язати Росію з Європою, не вдалися. Це була петля на нашій шиї", - наголосив він.

Моравецький сказав, що у російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є надія, що Німеччина погодиться передати танки Leopard Україні, - прем’єр Польщі Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
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16.01.2023 14:40
+12
Нарешті міняється риторика від Поставка зброї приведе до ескалації війни і можливого початку 3 світової, до Недостатнє озбрєння нами України приведе до її програшу у війні та початку 3 світової.
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16.01.2023 14:41
+10
Моравецькии красавчик .
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16.01.2023 14:41
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Зараз прийдуть ростролі Моравецького хейтити.
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16.01.2023 14:38 Відповісти
А здесь кроме них кто-то бывает?😁
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16.01.2023 14:53 Відповісти
На такі теми, як військова допомога Україні, відразу пожежжну команду із тролів висилають.
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16.01.2023 18:11 Відповісти
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
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16.01.2023 14:40 Відповісти
Так ніби ж нормально дають? Всі кричать, що нам за це треба дякувати, дякувати і ще раз дякувати. Чи все ж таки мало?
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16.01.2023 14:41 Відповісти
Моравецькии красавчик .
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16.01.2023 14:41 Відповісти
Нарешті міняється риторика від Поставка зброї приведе до ескалації війни і можливого початку 3 світової, до Недостатнє озбрєння нами України приведе до її програшу у війні та початку 3 світової.
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16.01.2023 14:41 Відповісти
Як що пОляк який поважає польских нацистів часів Другої Світової Війни таке каже, то ситуація дійсно вийшла з під контролю Заходу
17 лютого 2018, будучи прем'єр-міністром Польщі, поклав вінок і запалив свічку на могилах Свєнтокшиської бригади, відомої своєю співпрацею з гітлерівцями, що викликало значний резонанс у суспільстві
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16.01.2023 14:44 Відповісти
Тичина називав це "чуття єдиної родини".
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16.01.2023 14:58 Відповісти
Була б родина як що б поляки не вважали українців (буває таке на битовому рівні) не зовсім рівними собі але як що рівняти з кацапами, то ми дійсно родина
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16.01.2023 15:03 Відповісти
Він приблизно такий же поляк,як зелень українець
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16.01.2023 15:39 Відповісти
Дещо інакше в польський версії: https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_%C5%9Awi%C4%99tokrzyska
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16.01.2023 16:27 Відповісти
Не дуже відрізняється від офіційної версії, співпраця з Гестапо зафіксовано неодноразово на протязі всій війни навіть Армієй Крайовой, випадки звільнення з полону офіцерів і вояків СС з письмовими обовязками не чіпати мирне населення також зафіксовані :
Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися від євреїв, як від чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента
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16.01.2023 17:55 Відповісти
насправді Україна може програти, але ми маємо вірити, що Україна переможе!
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16.01.2023 14:45 Відповісти
вражає наївність дойчівської верхівки !

Їм же ж прямо в очі казали :

ЙДЕМО НА БЕРЛІН !

Не вірять , глупі.. Раші , звичайно, вірити не можна.. алллллле ж ! не можна бути такими тупими, що би не повірити в намір звірів не вкусити того , хто хоче " не війни , а миру !"

Доречне питання , " пацани".. а ви ж обіцяли українцям:

«Після Marder'ів будуть ще й Leopard'и"

Тільки не кажіть , шо " самим нада "!!!

Дайте тільки дозвіл... а нам скинуться інші.. по десятку, по сотні .. але ж- розродіться кінцем - кінець ( мля ) !

Україна переможе !
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16.01.2023 14:49 Відповісти
Для Третьої світової потрібні учасники. Тобто не одна імперіалістична держава, а хоча б одна коаліція імперіалістичних держав проти решти світу. І хто ж прагне приєднатися до **********?
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16.01.2023 14:58 Відповісти
Вам китая мало та індії?
Це вони зараз грають у білих та пухнастих...
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16.01.2023 16:54 Відповісти
На ,мою думку , марна справа , Моравецкому сотрясати повітря, . Шольць поки що против , надання зброї
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16.01.2023 15:00 Відповісти
І це факт
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16.01.2023 15:01 Відповісти
Є ще одна причина, чому не дають зброю ,напевно хочуть самі повоювати скучно їм
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16.01.2023 15:05 Відповісти
Моравіцкій сказав те, про що говорить уся Европа.

Це не «его думка». Він тількиакрікулював загальні добре відомі речі.
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16.01.2023 15:52 Відповісти
Матеуш розумний дядько.. тількі скажіть йому що світова N3 вже йдє..
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16.01.2023 16:09 Відповісти
Поляки добре знають та розуміють події минулого сторіччя. Тим більше, що ситуація дійсно подібна.
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16.01.2023 16:27 Відповісти
"бо вони захищають від російських окупантів не лише себе та свої домівки, а й добробут Європи."
А попросту защищать безоружного от зла не треба?
Где мораль?
добробут Європи - не мораль
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16.01.2023 16:45 Відповісти
Вам 10 років?

Хто де коли у цьому світі "просто захищає когось там від зла"? Та й саме поняття "зла" максимально розмите і не чітке. Для парашної ********* та її орків зло - це ситий порядок західної цивілізації.

Є лише банальна ксенофобія і захист власних інтересів.
Треба було не папріколу голо сувать в 2019, а думати про майбутнє.
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16.01.2023 16:56 Відповісти
Во время Второй мировой мир также долго "запрягал", но в конце концов решился не оставить никаких шансов злу.
К сожалению в этот раз мораль людей упала ещё ниже, чем в 30-40-е, но и сейчас происходит медленная консолидация и понимание того, что российского Гитлера нельзя оставлять, его нельзя умиротворять, нельзя ему скармливать Украину.
Ибо мир не может жить по соседству с масштабным злом, не может по определению. Аксиома.
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16.01.2023 17:13 Відповісти
Є маленька різниця...
Під час другої світової півсвіту було за Гітлера.
І взагалі все не так однозначно було. Є така точка зору, що Франції не треба було бути настільки жадібною і вимагати аж настільки великі репарації у Німеччини. Взагалі, люди дуже мало уваги приділяють першій світовій, а насправді перша світова є основною причиною другої.
Та й порівнювати німців, які дали світу ріст у всіх галузях, від медицини до важкого машинобудування - і шобло-***** орків, для яких туалет в приміщенні це незрозумілий пристрій - це несерйозно.
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16.01.2023 17:22 Відповісти
Разница действительно маленькая. История никогда не повторяется один в один. Но сходства российского Гитлера с немецким капитальные!
При этом не имеет значения различия в качестве немецкой и российской культуры или техники. От того, что мерседес лучше жигулей качество гитлеризма не меняется, оно одинаково и в Берлине и в Москве, оно имеет одинаковую , античеловеческую природу.
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16.01.2023 17:39 Відповісти
Ого. Другую природу. Слушайте, а что бы сказали франкоговорящие в Канаде, в каком нибудь Монреале, если бы им запретили ходить в кино на фильмы с франзуским переводом, получать образование на франзуском и обращаться в гос органы на франзуском? Ну Канада же, попросили бы их делать это на английском. Как думаете, что бы было бы? Просто очевидно сравнивая все это с путина и гитлера вы вообще не в курсе всей беды, которая случилась с Украиной. Очевидно для вас все началось с 14 года, да?
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16.01.2023 19:08 Відповісти
Природа абсолютно одинаковая , превосходство своей нации (политической) над другими, империализм, геноцид, спекуляции нарушениями языковых прав русско/немецкоязычных - т.е тем, чем Вы занимаетесь и чем занимался Гитлер требуя "Данцигский коридор", требуя Меммель и Судеты, то, чем занимается российский гитлер, требуя донбасские "Судеты"
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16.01.2023 21:12 Відповісти
Первостепенное дело не в Путине. Страна биполярная, вот и все. Вполне можно было жить и сущесвовать обоим языкам, культурам и интересам. Поймите, есть путин, нету путина, сдох он или не родился во все, в Украине миллионы людей в центральной и восточной части, для которых и 9 мая праздник и бандера не герой. Сила всегда в единстве. Англичане и франзузы смогли ужиться в Канаде.
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17.01.2023 01:28 Відповісти
Вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете природу гитлеризма.
Возьмите речи Гитлера 37-39 гг про Данцигский коридор, про ущемление прав немецкого меньшинства в Польше, Литве, Чехословакии и сравните с речами Путина = 1:1.
Никто и никогда не мешал в Украине говорить на русском, хаять Бандеру и т.д. но все эти вопросы были использованы в 2014г. спекулятивным образом для разжигания имперского реваншизма, так как распад СССР = "величайшая трагедия 20 века" согласно современному Гитлеру.
Немецкий Гитлер точно также использовал национальный и языковой вопрос для имперского реваншизма, для возвращения того, что Германия потеряла в результатате Версальского унизительного (опять величайшая трагедия 20 века" ) договора.
Что вышло в результате? Оба Гитлера проиграли. Никто и никогда так не ненавидел всё российское в Киеве, как сегодня. Все переименовывается в промышленном масштабе и все за это. Кто это сделал? Кто так настроил украинцев, в том числе русскоязычных? Тот, кто отказывал украинцам в идентичности, кто говорил, что украинского языка и народа не существует а есть один народ, один страна, один фюрер.
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17.01.2023 03:14 Відповісти
Так і буде. Вони завоюють Україну, через декілька років мобілізують українців і вперед до Європи захищати російськомовних.
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16.01.2023 17:59 Відповісти
Вони завоюють хєр мокрими губами
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16.01.2023 18:20 Відповісти
російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".
и слава Богу, подумали немцы, что мы не интересуем российский империализм.
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16.01.2023 23:55 Відповісти
 
 