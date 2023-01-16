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Росіяни посилюють угруповання на Запоріжжі, але це не наступ, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські окупанти посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку.

Про це повідомив речник Таврійського угруповання військ Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, у напрямку Запоріжжя противник зосереджений на зміцненні своїх позицій, створенні інженерних загороджень та мінних полів.

Він зазначив, що росіяни також посилюють угруповання на окремих напрямках, проте не можна сказати, що вони готові до масованого наступу.

"Ми в будь-якому випадку оцінюємо ситуацію і готуємося до будь-якого розвитку подій, і до активності ворога, зокрема", - заявив Єрін.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Росіяни посилюють угруповання на Запоріжжі, але це не наступ

Російською це називається "тужатся".
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16.01.2023 15:18 Відповісти
М'ясця підзбирають, тай полізуть потихеньку...
У Адуллы людей много...
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16.01.2023 15:20 Відповісти
А чого вони там збираються до купи?
дурні?
чи там медом помазань?

Дивна річ- військові ворога накопичуються без нагоди….
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16.01.2023 15:33 Відповісти
Да, надо ещё подождать, когда русня сформируют группировку для наступления
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16.01.2023 16:07 Відповісти
Щось дуже багато стало розмов про наступ на Запоріжжя! Не треба недооцінювати наявність великої маси мобіків у орків. Та й озброєння і боєзапасів теж поки що більше, ніж у ЗСУ.
А керувати оперціями повинні не політики з ОП, а Залужний та ГШ,
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16.01.2023 16:51 Відповісти
Та то вони мабуть на шашлики приїхали,
неварто панікувати і підривати економіку....
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16.01.2023 18:56 Відповісти
 
 