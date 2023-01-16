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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій, забезпечення ЗСУ та підготовку командирів тактичної ланки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки.
Вистоїмо, перемога буде за нами!" - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+16 Garry Dron
показати весь коментар16.01.2023 15:09
+11 Вася Шевченко f77d76ba
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+11 Дід Василь
показати весь коментар16.01.2023 15:07
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1. Віримо ЗСУ.
Сильна та обьеднана держава це запорука успіху.
2. Допомога СЩА, Великої Британії та іншіх демократичних країнсоюзників.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
Вроді нічого не забув