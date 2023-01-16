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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій, забезпечення ЗСУ та підготовку командирів тактичної ланки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки.

Вистоїмо, перемога буде за нами!" - наголосив Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Людина яка підготувала Україну до сдачі кремлю 24 лютого 2022 зараз головує в державі і головує над Генштабом
Вроді нічого не забув
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16.01.2023 15:09
+11
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16.01.2023 15:04
+11
Хай не *******, військові самі собі купують одяг, в мене є такий знайомий. Сітки волонтери плетуть.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
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16.01.2023 15:07
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Сирського з Залужним місцями поміняли? Чи все попереду?
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16.01.2023 14:55 Відповісти
А де ви там склад побачили. Відчуття, що ми сам прослухали і ми сам вирішили.
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16.01.2023 15:38 Відповісти
Ви іронії прихованої не побачили... Просто якби о стежили за останніми подіями у кацапському генштабі, то все б зрозуміли.
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16.01.2023 18:41 Відповісти
Це у мене іронія, Фітиль, Перець, Єралаш, коли читаєш про ставку. А про зміну пішака, то про це я писала.
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16.01.2023 18:47 Відповісти
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16.01.2023 15:04 Відповісти
Кіборги, перші Герої великої війни з кацапами. Буде аеропорт імені. Кіборгів в Донецьку. Дякую за світлину
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16.01.2023 18:42 Відповісти
Арєстовічь був на засіданні?
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16.01.2023 15:05 Відповісти
Дві складові Перемоги:

1. Віримо ЗСУ.
Сильна та обьеднана держава це запорука успіху.

2. Допомога СЩА, Великої Британії та іншіх демократичних країнсоюзників.
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16.01.2023 15:07 Відповісти
3. Якомога мале втручання офісу в військові справи.
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16.01.2023 15:10 Відповісти
Це деталі ( а їх багато) входятьдо п. 1
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16.01.2023 15:21 Відповісти
Офіс президента та ваш п.1, це як рок (а може слуги народу) проти наркотиків, лошаді проти вівса.
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16.01.2023 15:30 Відповісти
Хай не *******, військові самі собі купують одяг, в мене є такий знайомий. Сітки волонтери плетуть.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
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16.01.2023 15:07 Відповісти
Людина яка підготувала Україну до сдачі кремлю 24 лютого 2022 зараз головує в державі і головує над Генштабом
Вроді нічого не забув
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16.01.2023 15:09 Відповісти
А Арестовіча, не забули на ставку позвати, може це падло доклад зробе. Яка гнида, Ганьба владі.
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16.01.2023 15:22 Відповісти
Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего как сантехник на консилиуме нейрохирургов.
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16.01.2023 18:37 Відповісти
Кращеб було не проводити !
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16.01.2023 18:37 Відповісти
 
 