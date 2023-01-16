Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат

Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав він.

За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує ракети С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф "мало балістики". За даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет "Іскандер". Таким чином, він використовує потенціал С-300: цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє.

Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів. Саме тому "С-300 та С-400 є загрозою", наголосив Ігнат.

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