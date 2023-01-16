Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат
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Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав він.
За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує ракети С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф "мало балістики". За даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет "Іскандер". Таким чином, він використовує потенціал С-300: цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє.
Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів. Саме тому "С-300 та С-400 є загрозою", наголосив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
хотя это так важно и логично!!!
"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"
Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
X: 5798925
Y: 6374743
(SK-42)
В них вона е. Військові заводи працюють без перерви.
Треба казати правду- це може бути тривала війна.
Але Перемога буде за Україною.
Якщо не знаєш, то підказка: це не Ігнат, і навіть не Залужний.
За ТТХ максимальна дальність пуску ракети Р-27ЕР1 класу "повітря-повітря" з літака МІГ-29 - також 95 км.
Тож, якщо і не попасти з першого разу, то налякати так, щоб більше з цього місця рашисти своїми літаками ту22 не робили більше пусків крилатих ракет х-22, самих небезпечних для цивільних громадян й інфраструктурних об'єктів в Україні, можливо.
Інша справа що у кацаців, поки що, є чим їх заміняти
В тому то і трагізм ситуації: в зелених білоруський бітум цінніше, ніж життя українців.
Як у твоїй голові це взагалі пов'язано з забороною єрмака стріляти у відповідь?
Я думав, нам можна тільки по своїй території кидати, і своїх громадян оплакувати. А виявляється, можна знищувати гнид на території гнид.
Йшов 11й місяць війни...
(не подумайте шо це якась пред'ява до ЗСУ, ні. Це якась пред'ява до ЗЕгнід).