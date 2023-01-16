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Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав він.

За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує ракети С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф "мало балістики". За даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет "Іскандер". Таким чином, він використовує потенціал С-300: цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє.

Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів. Саме тому "С-300 та С-400 є загрозою", наголосив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може бити по Києву ракетами С-300, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Ігнат, прийом, даю координати цілі:

"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"

Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
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16.01.2023 15:10
+23
це дуже нова ідея))) і її ще треба обдумати)))
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16.01.2023 15:07
+20
Аху...ть, прокинулися!!! Пройшло 11 місяців війни...
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16.01.2023 15:14
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Хм, а це ідея!
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16.01.2023 15:05 Відповісти
це дуже нова ідея))) і її ще треба обдумати)))
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16.01.2023 15:07 Відповісти
"ээээээ. слюши, тарапица не нада!"
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16.01.2023 15:15 Відповісти
Нехай Верховному доповість, а то 80 км від Києва навчання проходять, а в нас знову загрози немає((
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16.01.2023 15:24 Відповісти
А если будут бить с белорашки? так отож, ато бацка нападьот!!!
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16.01.2023 15:06 Відповісти
это теория... рассуждения вслух...
хотя это так важно и логично!!!
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16.01.2023 15:08 Відповісти
Ігнат, прийом, даю координати цілі:

"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"

Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
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16.01.2023 15:10 Відповісти
У відповідь на такі прямі питання Ігнат стане Шольцом та обов'язково щось пообіцяє.
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16.01.2023 15:19 Відповісти
Навіщо хрінь писати? Рішення про завдання удару по Білорусі приймає не Ігнат.
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16.01.2023 15:27 Відповісти
Aerodrom+"Zyabrovka"/@52.3009399,31.1580138,479m
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16.01.2023 15:28 Відповісти
Аеродром "Зябровка"
X: 5798925
Y: 6374743
(SK-42)
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16.01.2023 15:33 Відповісти
щось не подобаеться це скиглиння останнім часом,робіть а не озвучуйте що робить чи планує ворог
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16.01.2023 15:10 Відповісти
Вони самі озвучують що планують щоб орда краще ховала пускові.
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16.01.2023 15:15 Відповісти
Політичного рішення про атаку цих комплексів у Білорусі немає. Тож Ігнат таким заувальованим чином натякає на це, що таке рішення назріло.
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16.01.2023 15:29 Відповісти
причём, если будет практически подавлено пво параши, дела по поставкам ракет типа "атакамс" и натовских самолётов получат новый импульс! )
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16.01.2023 15:13 Відповісти
Аху...ть, прокинулися!!! Пройшло 11 місяців війни...
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16.01.2023 15:14 Відповісти
Не треба вводити людей в оману що в кацапвв « закінчується зброя».

В них вона е. Військові заводи працюють без перерви.
Треба казати правду- це може бути тривала війна.
Але Перемога буде за Україною.
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16.01.2023 15:14 Відповісти
Та ви шо!? Ще скажіть шо пи з до нете по території кацапії чи білорусі, звідки по нам вони регулярно луплять.
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16.01.2023 15:17 Відповісти
А ще б непогано якісь ракетки по літакам які над Курськом запускають х-22 по нас, не боячись нічого від слова зовсім.
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16.01.2023 15:22 Відповісти
У нас поки що немає чим бити по літаках над Курськом, на жаль.
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16.01.2023 15:30 Відповісти
А по Мозирському НПЗ є?
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16.01.2023 15:37 Відповісти
Немає політичного рішення бити по Білорусі. Хто приймає це рішення, сам знаєш.
Якщо не знаєш, то підказка: це не Ігнат, і навіть не Залужний.
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16.01.2023 15:44 Відповісти
Від кордону з пітьмою в Сумській області до курська - 95км.
За ТТХ максимальна дальність пуску ракети Р-27ЕР1 класу "повітря-повітря" з літака МІГ-29 - також 95 км.
Тож, якщо і не попасти з першого разу, то налякати так, щоб більше з цього місця рашисти своїми літаками ту22 не робили більше пусків крилатих ракет х-22, самих небезпечних для цивільних громадян й інфраструктурних об'єктів в Україні, можливо.
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16.01.2023 16:34 Відповісти
гарна ідея, мені подобається, але цього жодного разу не сталося за майже рік війни..., ми тільки сидимо, чекаємо ракетних ударів та в черговий раз оплакуємо нових жертв виродків-сусідів..., я звісно жодного разу не військовий, але можна було за цей рік підготувати не одну групу ефективних мисливців за с-300/400 та іншими засобами ураження..., це повинен бути такий напрямок знищення ворогів, дуже сумно, що в нас немає ніяких зустрічних відповідей, крім ураження невеличкими дронами якихось підстанцій в тилу ворога...
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16.01.2023 15:25 Відповісти
Не правда, багато комплексів С-300 було вже уражено в зоні досяжності на вогневих позиціях.
Інша справа що у кацаців, поки що, є чим їх заміняти
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16.01.2023 15:31 Відповісти
Зате швиденько вирішили, що потрібно отримати дозвіл на викиди , якщо маєте генератор, немає дозволу штраф, ось так малята!
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16.01.2023 15:33 Відповісти
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16.01.2023 15:26 Відповісти
Гадаю, ці заяви не для української аудиторії, а для західних політиків, які висунули обмеження щодо використання їх зброї по території московії.
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16.01.2023 15:26 Відповісти
Від кордону до Зябрівки не потрібна західна зброя. Там 20 км. Звичайний "град" дістає.
В тому то і трагізм ситуації: в зелених білоруський бітум цінніше, ніж життя українців.
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16.01.2023 15:42 Відповісти
Йо..нутись можна! Ще навіть року війни не пройшло, як вияснилось, що на війні треба стріляти у відповідь! Чудово! Цікаво, скільки пройде часу, поки почнуть стріляти.
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16.01.2023 15:27 Відповісти
Це ти наших військових звинувачуєш, що не стріляють у відповідь?
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16.01.2023 15:32 Відповісти
Давай ще про російськомовний передок...
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16.01.2023 15:46 Відповісти
Російськомовний передок лише в кацапських шльондр.
Як у твоїй голові це взагалі пов'язано з забороною єрмака стріляти у відповідь?
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16.01.2023 16:04 Відповісти
Если мы опасаемся вступления Беларуси в войну, то она уже с нами воюет де-факто, поскольку помогает агрессору и предоставляет ему свои ресурсы для удароров по Украине. Зеленскому нужно несколько раз предупредить лукашенко, что в случае нанесения еще хотя бы одного удара по Украине с территории Беларуси, Минск становится законной целью для ВСУ. И пусть беларусы знают, что их ждет война, если они не выйдут против луки.
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16.01.2023 15:34 Відповісти
Але срана Бялорусь недоторкана, так???
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16.01.2023 15:35 Відповісти
Тю. А шо, так можно було?
Я думав, нам можна тільки по своїй території кидати, і своїх громадян оплакувати. А виявляється, можна знищувати гнид на території гнид.
Йшов 11й місяць війни...
(не подумайте шо це якась пред'ява до ЗСУ, ні. Це якась пред'ява до ЗЕгнід).
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16.01.2023 15:38 Відповісти
Гіпотетичне питання. Україна досі зберігає дипломатичні відносини з рб і там працює наше посольство, торгівля між Україною і рб теж не припинилася повністю. Якщо все так і білоруси нам такі "хороші друзі", то, теоретично, Банкова могла б домовитись з рб про оренду деяких їх аеродромів? Врешті, такої близькості між урядами як кубраков український і кубраков білоруський мабуть зараз не у всіх племенах знайдеш.
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16.01.2023 15:40 Відповісти
Пропозиція вірна це й так зрозуміло.Але не завжди так як хочеться.С Токмака де орки пристріляли свої с-300 наші там теж їх пристриляли але вогонь орки все рівно ведуть .Сьогодні вночі партизани по всім каналам тг що прийшли комплекси через годину сказали що вони розгорнули ,а ще деякий час вдарили по Запоріжжю.Потім знову партизани сповістили що комплекс ще один розвернули і потім знову приліт.Знали де знали коли знали місце ,а маємо по факту ракетні удари.Балакати і хотіти можемо стільки вгодно ,а є реалії.
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16.01.2023 15:59 Відповісти
А ещё лучше уничтожать производственные цеха, где клепают их, или обесточивать их, это тоже остановит производство военной техники
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16.01.2023 16:05 Відповісти
Так почему же не уничтожаете , а только звездите громко на Экранах ТВ и в печати!!! Кто вам мешает !!Что сцыте??? Ядерки со стороны России всё равно не будет!!....А если и будет то не сегодня и не завтра . а может быть к осени!!!! а до осени путина можно оставить голым и босым и без носителей ракет!!!! надо только меньше воровать, меньше врать и побольше и точнее стрелять!!
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16.01.2023 16:12 Відповісти
Байден не даст далекобойные ракеты. Хотя это более важно, чем танки
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16.01.2023 16:35 Відповісти
Тобто на території білорусії? Як же ж так, а якщо лукашенко нападе?
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16.01.2023 17:10 Відповісти
Нашим захисникам здоров'я міцного та зброї доброї побільше щоб дістали ті пускові установки на любій відстані
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16.01.2023 17:11 Відповісти
А С-300 С-400 в мацкве и подмацковье тоже должны быть уничтожены и получится два в одном и средства поражения уничтожим и пораженных соловьиным дерьмом ( долбо"бов) подлечим
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16.01.2023 17:34 Відповісти
 
 