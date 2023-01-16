Через ракетний удар по Дніпру знищено 236 квартир, людям пропонують місця в гуртожитках, - мерія

Мерія допомагає постраждалим із тимчасовим житлом і готує виплати грошової допомоги. Про їхні розміри поки не повідомляють.

Про це повідомив очільник міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми розселяємо зараз людей по гуртожитках, але їм потрібно буде постійне житло. Тож далі буде необхідна допомога від держави. За приблизними оцінками, відбудові не підлягають 236 квартир. Від міськради, від міського голови ми надаватимемо матеріальну допомогу", - сказав Філатов.

Зараз на місці зруйнованої частини багатоповерхівки закінчують розбирати завали та демонтують плити, що нависають. Тут працює також комунальна техніка.

Після вибуху до рятувальників надійшло 46 повідомлень про зниклих безвісти. Нині 34 людей ще шукають під завалами. 75 людей зазнали поранень.

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