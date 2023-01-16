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Через ракетний удар по Дніпру знищено 236 квартир, людям пропонують місця в гуртожитках, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Мерія допомагає постраждалим із тимчасовим житлом і готує виплати грошової допомоги. Про їхні розміри поки не повідомляють.

Про це повідомив очільник міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми розселяємо зараз людей по гуртожитках, але їм потрібно буде постійне житло. Тож далі буде необхідна допомога від держави. За приблизними оцінками, відбудові не підлягають 236 квартир. Від міськради, від міського голови ми надаватимемо матеріальну допомогу", - сказав Філатов.

Зараз на місці зруйнованої частини багатоповерхівки закінчують розбирати завали та демонтують плити, що нависають. Тут працює також комунальна техніка.

Після вибуху до рятувальників надійшло 46 повідомлень про зниклих безвісти. Нині 34 людей ще шукають під завалами. 75 людей зазнали поранень.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Слуг народа выселить и поселить в их домах людей. Слуги довели страну до всего ужаса что сегодня происходит
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16.01.2023 16:01 Відповісти
Це емоції, а от запускати державну програму на будівництво житла для людей що його втратили через москалів треба було ще вчора. Це не танки і деякі миролюбиві союзники на це гроші дадуть швидше.
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16.01.2023 17:02 Відповісти
 
 