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депортація (638) діти (4420) Крим (12748) діти війни (118)

Щонайменше 6000 дітей із тимчасово захоплених територій загарбники вивезли до Криму, - правозахисниця Рашевська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дітей,депортація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із тимчасово захоплених територій материкової України до окупованого Криму російські загарбники вивезли щонайменше шість тисяч дітей.

Про це повідомила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". 

"Від початку повномасштабного вторгнення до кінця 2022 року Крим прийняв на так званий відпочинок щонайменше шість тисяч дітей із "новоокупованих українських територій". При цьому значну кількість дітей розміщували навіть не в літніх таборах, а в спеціальних кадетських корпусах та училищах військового спрямування, мілітаризуючи їх", - розповіла Рашевська.

Зазначається, що батькам цих дітей, особливо на тимчасово окупованій Херсонщині, погрожували: або вони добровільно віддають дітей до загонів так званої "Юнармії", або їх вивозять у "табір" до Криму.

"У Криму минулого року "раптово" з’явилися додаткові місця в школах, дитячих садочках. Тобто після повномасштабного вторгнення окупанти готувалися, щоб приймати на півострові незаконно вивезених дітей. Деякі батьки досі точно не знають, де знаходяться їхні діти: у Ялті, Гурзуфі чи, можливо, їх депортували до Росії", - зауважила юристка.

Вона зазначила, що окупаційні органи не розголошують інформацію про депортацію дітей із тимчасово окупованого Криму до РФ.

"Однак інформація щодо цього з’являється. Наприклад, один із депутатів держдуми сказав, що через Крим могли депортувати до РФ щонайменше 500 дітей. Імовірна кількість дітей, яких у такий спосіб вивезли до Росії, значно більша", - додала Рашевська.

За її словами, 28 родин із тимчасово окупованого Криму взяли на виховання незаконно вивезених із материкової України дітей.

"Тут слід з’ясувати, про які саме сім’ї йдеться. Про сім’ї українських громадян, які так вчинили, аби дітей не вивезли до Росії, чи про росіян", - наголосила юристка.

Вона також розповіла, що наприкінці 2022 року на тимчасово окупованому півострові з’явилися так звані волонтерські організації, які нібито шукають родичів депортованих дітей. Але насправді це - фейкові організації, які лише створюють ілюзію пошуку.

"Приміром, ми з’ясували, що чоловік однієї "волонтерки" заохочує кримчан мобілізуватися до лав росармії. Тобто ми розуміємо, що механізм пошуку сімей депортованих дітей не працює. Нам невідомі випадки, коли знайшли родичів дітей в Україні, натомість їх чомусь знаходять у РФ", - наголосила Рашевська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дані про понад 13,6 тисячі депортованих дітей зібрано завдяки порталу "Діти війни", - Міністерство реінтеграції

Автор: Марина Макєєва
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Хотя би одна заява є відь батьків про злочин???? Хочу побачити...
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16.01.2023 15:45 Відповісти
Ну и кто понесет ответственность за то, что ни один дом малютки или интернат для сирот не был эвакуирован перед вторжением с опасных направлений? Хотя ведь знали гниды даже примерную дату начала большого вторжения. Как Зеле спится после этого?
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16.01.2023 15:46 Відповісти
Чи люди втомились чи отупіли.., але згадайте тільки "вагнергейт" і ту несамовиту кількість брехні... Препізедент бере все на себе, підтверджуючи тягучу брехню та прикриває балдибілдерівськими плечима свого йо..ря дЄрмака... Нарід, схавав, а залишки могзу адекватних, вже прикрились навіяним: осноне, що не барига... гірше не буде... зате поржем...
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16.01.2023 16:31 Відповісти
Дітей забрали - а батьтки (українці. вільні, незалежні) мовчать.... Чи вони з ними в окупації????
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16.01.2023 15:47 Відповісти
скоріш за все нема уже їх батьків,та й дитбудинки русня вивозила повним ходом...
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17.01.2023 02:38 Відповісти
А чому ж ні? Чонгар розмінований та ціленький, дороги - новенькі! Є кому подякувати!!!
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16.01.2023 15:58 Відповісти
 
 