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За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ліквідація

У 2022 році українське підпілля здійснило низку успішних операцій. Ліквідовано щонайменше дванадцять політиків-зрадників та сім правоохоронців-колаборантів. Більшість зрадників знищили на Херсонщині та Запоріжжі.

Про це пише "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

Ліквідовані державні зрадники були представниками проросійських заборонених партій: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави". Також у список ліквідованих потрапили один представник "Нашого краю" та нардеп "Слуги народу", який у минулому був "регіоналом".

Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативними місяцями були серпень та листопад. Чотирьох зрадників ліквідували в серпні, а також скоїли три замахи.

У листопаді ліквідували трьох зрадників, зокрема самопроголошеного голову Якимівської селищної ради Максима Зубарєва та заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова, який очолив топ-10 держзрадників 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух ЧЕСНО вніс Новинського до Реєстру держзрадників

Правоохоронців-колаборантів ліквідовували переважно за допомогою вибухівки. Найбільше правоохоронців вдалося ліквідувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

"Політична пам’ять має зберігати інформацію не лише про живих, а й про мертвих зрадників. Історія не має забувати їхні імена. Громадяни повинні пам’ятати про те, що вони зробили для допомоги ворогу, який здійснює геноцид нашого народу", — наголошує лідерка "Чесно" Віта Думанська.

Насправді ліквідованих держзрадників може бути більше.

За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - Чесно 01
За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - Чесно 02
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Топ коментарі
+16
Можна бути впевненим на 100% в тому, якби все це лайно, якимось дивом опинилося на неокупованій території України, вони всі були б живі, на свободі, а дехто повернувся б до роботи!
і навіть якби проти когось з них, відкрили кримінальну справу, все закінчилися б умовним терміном, або взагалі б виправдали.
Ось різниця між підпіллям і реальною владою, яка зараз в руках у таких самих зрадників та покидьків.
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16.01.2023 16:31
+12
За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3393693

КОЛИ ВІЗЬМЕТЕСЬ ЗА Зе ВЛАДУ, ТАТАРОВА, ЄРМАКА ?
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16.01.2023 16:25
+10
Підпілля має залишатися у підпіллі і після війни, бо на цих патріотів полюватиме зелена влада, яка панічно боїться українців з досвідом нищення внутрішніх ворогів.
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16.01.2023 17:19
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За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3393693

КОЛИ ВІЗЬМЕТЕСЬ ЗА Зе ВЛАДУ, ТАТАРОВА, ЄРМАКА ?
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16.01.2023 16:25 Відповісти
Так "єто же другоє", за них проголосовало 73% зелених баранів. Це влада. Кістяк влади. Нізя!
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16.01.2023 17:55 Відповісти
Все одно рано чи пізно помруть, краще хай швидше до Перемоги України над московієй
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16.01.2023 18:00 Відповісти
Це добре. Ліквідація зрадників. Але відкрийте ще рубрику _Кати українського народу_ та ліквідовуйте кацапів причетних до резонансних вбивств чи бомбардувань. Тіх же пілотів-убивць в Дніпрі.
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16.01.2023 16:29 Відповісти
Можна бути впевненим на 100% в тому, якби все це лайно, якимось дивом опинилося на неокупованій території України, вони всі були б живі, на свободі, а дехто повернувся б до роботи!
і навіть якби проти когось з них, відкрили кримінальну справу, все закінчилися б умовним терміном, або взагалі б виправдали.
Ось різниця між підпіллям і реальною владою, яка зараз в руках у таких самих зрадників та покидьків.
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16.01.2023 16:31 Відповісти
Струк ликвидирован - остались 2 шлюхи коллаборантки:

Карина и Камилла Струк

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16.01.2023 16:40 Відповісти


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16.01.2023 16:42 Відповісти
хороши сосёнки! дипломатками станут!
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16.01.2023 21:29 Відповісти
На "панель" лахудр!
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16.01.2023 16:43 Відповісти
Може краще хай на зоні в Качанівці робу і рукавиці шиють для будівельників
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16.01.2023 17:59 Відповісти
Как здорово, что все вы там к кобзону собрались. Хотя-маловато будет.
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16.01.2023 16:42 Відповісти
Чудово! Всіх працівників підпілля без вступних іспитів зарахувати до Української Контори (моссад).хай і далі працюють на користь Держави.
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16.01.2023 16:55 Відповісти
Нешановні сєпари/колаборанти та інша продажна ****#та, не сподівайтеся, що по закінченню війни вас врятує якась зелена чи опзжистська шмаркля. За краще одразу змазуйте лижі у бік Ростову-на-Доні, бо потім сильно пожалкуєте, хто не встигне. Бо ми, пересічні справжні українці, будемо дуже злі і пам'ять у нас гарна. Завжди це пам'ятайте.
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16.01.2023 16:56 Відповісти
Підпілля має залишатися у підпіллі і після війни, бо на цих патріотів полюватиме зелена влада, яка панічно боїться українців з досвідом нищення внутрішніх ворогів.
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16.01.2023 17:19 Відповісти
Де Шуфрич ?
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16.01.2023 17:30 Відповісти
Так они хотят сказать что ДТП для Стремоусова - дело рук подполья?
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16.01.2023 19:14 Відповісти
Мало! Наші спецслужби вміють тільки бабки витрясати з підприємців, стріляти по мітингуючим, а також зраджувати країну більше інших і садити за грати патріотів!!!
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16.01.2023 19:35 Відповісти
 
 