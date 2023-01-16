За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА
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У 2022 році українське підпілля здійснило низку успішних операцій. Ліквідовано щонайменше дванадцять політиків-зрадників та сім правоохоронців-колаборантів. Більшість зрадників знищили на Херсонщині та Запоріжжі.
Про це пише "Чесно", передає Цензор.НЕТ.
Ліквідовані державні зрадники були представниками проросійських заборонених партій: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави". Також у список ліквідованих потрапили один представник "Нашого краю" та нардеп "Слуги народу", який у минулому був "регіоналом".
Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативними місяцями були серпень та листопад. Чотирьох зрадників ліквідували в серпні, а також скоїли три замахи.
У листопаді ліквідували трьох зрадників, зокрема самопроголошеного голову Якимівської селищної ради Максима Зубарєва та заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова, який очолив топ-10 держзрадників 2022 року.
Правоохоронців-колаборантів ліквідовували переважно за допомогою вибухівки. Найбільше правоохоронців вдалося ліквідувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
"Політична пам’ять має зберігати інформацію не лише про живих, а й про мертвих зрадників. Історія не має забувати їхні імена. Громадяни повинні пам’ятати про те, що вони зробили для допомоги ворогу, який здійснює геноцид нашого народу", — наголошує лідерка "Чесно" Віта Думанська.
Насправді ліквідованих держзрадників може бути більше.
Будь ласка, зачекайте...
КОЛИ ВІЗЬМЕТЕСЬ ЗА Зе ВЛАДУ, ТАТАРОВА, ЄРМАКА ?
і навіть якби проти когось з них, відкрили кримінальну справу, все закінчилися б умовним терміном, або взагалі б виправдали.
Ось різниця між підпіллям і реальною владою, яка зараз в руках у таких самих зрадників та покидьків.
Карина и Камилла Струк