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Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Лідери порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, насамперед пораненими. Путін звернув увагу на деструктивну лінію Києва, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними видання, сторони розглянули хід реалізації зернової угоди, обговорили ситуацію в Сирії та співпрацію, зокрема у питанні газового хабу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А турки тут яким боком? В кацапів що є турецькі полонені?
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16.01.2023 16:40
+3
Опущений обісцяний диктатор разом з поки що відносно сухим початківцем покопалися без дозволу в чужій білизні.
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16.01.2023 17:10
+2
Ще ті два лицеміри(
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16.01.2023 18:26
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Захід иого турбує -- а Гондурас иого не турбує .
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16.01.2023 16:39 Відповісти
А турки тут яким боком? В кацапів що є турецькі полонені?
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16.01.2023 16:40 Відповісти
Туреччина виступає Гарантом виконання стамбульских угод.
Миротворці, аднака
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16.01.2023 16:54 Відповісти
Воно, курва, таке сцикливе, що навіть не може обговорювати питання обміну полонених(російських!! на секунду) з країною, на яку сам напав. Тільки скавучить і жаліється.
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16.01.2023 18:25 Відповісти
хай буде яким завгодно боком, аби наші повернулись з полону
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16.01.2023 19:30 Відповісти
ердоганчик ніяк не вирішить, до кого йому пристати: до красивих чи до розумних.
Козел, блть!
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16.01.2023 16:48 Відповісти
Срусня спробувала порушити план Ердогана, і за це сьогодні ліліпутін "просто получил пиZZди"
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16.01.2023 16:52 Відповісти
Опущений обісцяний диктатор разом з поки що відносно сухим початківцем покопалися без дозволу в чужій білизні.
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16.01.2023 17:10 Відповісти
2 уй.бищних п...рс.
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16.01.2023 17:28 Відповісти
Ще ті два лицеміри(
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16.01.2023 18:26 Відповісти
Одним словом - гандони (штопані).
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16.01.2023 19:03 Відповісти
 
 