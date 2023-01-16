Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Лідери порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, насамперед пораненими. Путін звернув увагу на деструктивну лінію Києва, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними видання, сторони розглянули хід реалізації зернової угоди, обговорили ситуацію в Сирії та співпрацію, зокрема у питанні газового хабу.

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