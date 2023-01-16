Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Лідери порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, насамперед пораненими. Путін звернув увагу на деструктивну лінію Києва, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними видання, сторони розглянули хід реалізації зернової угоди, обговорили ситуацію в Сирії та співпрацію, зокрема у питанні газового хабу.
Топ коментарі
+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар16.01.2023 16:40
+3 Trevo Trow
показати весь коментар16.01.2023 17:10
+2 Igor Grytselyak
показати весь коментар16.01.2023 18:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Миротворці, аднака
Козел, блть!