Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі, - генпрокурор Костін
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Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.
Про це він заявив сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону у понеділок.
Генпрокурор подякував усім, хто допомагає українським правоохоронцям у пошуку винних.
"Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор.
Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99% - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках".
Будь ласка, зачекайте...
Підете шляхом Ізраіля, який знищував терористів по всьому світу, чи так і будете тявкати мов кімнатні цуцики, виносячи «заочні вироки»?
Операцію розпочато восени 1972 року за наказом прем'єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр; тривала вона понад 20 років.
А хто дав команду розмінувати Чонгар черговому 100%-му генпрокурору зеленського відомо?
Про те, що потрібно розбиратись із цим питанням казав і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов:
"Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль.
Ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями."
І тільки зараз до них дійшло, що різниця є. І то не до всіх.
А зарегистрировано оно только сегодня. Оно только Куйло своё помнит.
А як піниться патріот. На рашистів точно так не кидався "набить лицо".
Читати простирадла "бойового" херсонця буду завтра.
Бай.
Кто тебе херсонцу доктор, что ты кругами в Крым ездил?))) Ты может и в Николаев через Запорожье ездишь) "Бешенной собаке семь верст не крюк"(с) С Н. Каховки прямая дорога на Крым) Через Новотроицк он ездил))) Через Новотроицк "Николаев-Ялта" по 14-год ходил))) Только это не значит, что небыло автобусов через Армянск))) И даже если ты ехал через Новотриицк, то в 84-м, не считая Дарьевский понтонный(на тот момент) и мост в Тягинке, ты проезжал через ДЕВЯТЬ мостов и одну дамбу... (И кацапы взорвут все эти и десятки других мостов на левобережьи Херсонщины, когда туда будет заходить ВСУ... Список мостов по указанному тобой маршруту... Мост через ГЕС, следующий в Таврийске через Северокрымский канал, потом два моста через основное русло Каховского канала, следующий между Чкалово и Кривым Рогом через рукав Р 5, потом после Новотроицка, следующий в Маячке, следующий перед Новоалексеевкой, дамба после Сальково(ах да забыл, еще один перед Сальково) и Чонгарский мост... Десять мостов и одна дамба... И это по одной из основных дорог... Вся Херсонщина изрезана каналами и через них ДЕСЯТКИ мостов... Кацапы бы месяц через них БЕЗ боев бы пробирались, стоило их только повзрывать.... И только для таких как ты это призрачные мосты... Количество мостов от Армянска и до Антоновки сам посчитаешь?)
Что ты знаешь про Копани?))) Это тебе не просидеть на минималке, "как платят, так и работаю"))) Знаем таких со стажем, с завода))) Ему говоришь выточить деталь, а он не знает и как станок перестроить с метрической резьбы на на дюймовую)) Попривыкали одну деталь делать, да и ту с половиной брака))) Да болты молотком забивать))) А попробывал бы разок вложится в поле арбузов, лука и т.д., вырастить их, а потом привести в Копани за СОТНЮ км и продать их там) А там таких как ты сотни стоят и все хотят продать... Да у тебя пердак бы сгорел, если бы ты влетел на несколько десятков тыс баксов за сезон, если оптовая цена ниже себестоимости) Пахало оно)))
Ты требовал доказательств о ЗАПРЕТЕ взрывать мосты? Держи... И это делал твой любимый бубочка, за которого ты задницу дерешь... И Киев отстояли, только потому, что САМОВОЛЬНО некоторые командиры в армии положили на бубочкин запрет и взорвали мосты и дамбы вокруг Киева...
"Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк Джерело: https://censor.net/ua/n3364060
Всех людей расставляет президент, с него и спрос за предательство и некомпетентность ставленников.
А гуппи виноват Кучма ,Порошенко или Кравчук с Юлией.
В общем кто угодно, а не тот кто отвечает по Конституции и имеет большинство в Раде.
Ему даже не нужно какие то кресла отдавать для клмпромиса другим партиям, достаточно подкармливать своих ручных дурачков и они тупо голосуют даже не читая.
Жаль что в стране так много идиотов....
За 10 днів до широкомасштабного нападу рашистів, про який влада ЗНАЛА.
2022-02-14
ВЕРЕЩУК: НА КПВВ "ЧОНГАР" ТА "КАЛАНЧАК" ЗАПУСТИЛИ ШАТЛИ ВІД ПУНКТУ ПРОПУСКУ ДО АДМІНМЕЖІ.
На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
https://www.presscenter.company/vereshhuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustyly-shatly-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi/
И ещё к твоему сведению- возможно, я знаю некоторые районы Херсона лучше тебя, т.к. мне пришлось с начала 90-х бывать в Херсоне по работе десятки раз, последний (крайний), кстати, в конце 2021 г. Так что не надо меня здесь лечить и приписывать раскол общества, к которому ты 9 месяцев никак не относился. А угрожать СБУ ты будешь своей бабушке, т.к. будешь много здесь трындеть- к тебе первому и придут.
А твоё "бесплатное жильё" в Херсоне (и не только там) я могу 10 раз купить вместо того, чтобы 1 раз твоими погаными услугами пользоваться.
Ніякої політики, все згідно закону.
"Схоже, песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування...", "А очі, очі які... людські... скільки болю в них", "Тварини настільки багато нам віддають - а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.. І ніяка війна, на жаль, не виправила поганого ставлення деяких людей до братів наших менших", "Це янголи нашого життя!"