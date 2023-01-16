Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі, - генпрокурор Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.

Про це він заявив сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Генпрокурор подякував усім, хто допомагає українським правоохоронцям у пошуку винних.

"Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор.

Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99% - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру