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Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі, - генпрокурор Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.

Про це він заявив сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Генпрокурор подякував усім, хто допомагає українським правоохоронцям у пошуку винних.

"Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор.

Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99% - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Того пілота з вишкребками переведуть кудись на важкодоступний для пересічних громадян аеродром на курильських островах і його вже не дістанеш. Потрібно знищити абсолютно любу сімейку з пулу пілотів цієї військової частини. Тобто потрібно посіяти страх. Щоб вони боялися не тільки нажати кнопку пуску особисто, а й не давали змоги робити це іншим.
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16.01.2023 16:42
+17
Чудово.
А хто дав команду розмінувати Чонгар черговому 100%-му генпрокурору зеленського відомо?
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16.01.2023 16:51
+14
І шо з того?
Підете шляхом Ізраіля, який знищував терористів по всьому світу, чи так і будете тявкати мов кімнатні цуцики, виносячи «заочні вироки»?
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16.01.2023 16:44
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Нехаййомустанесоромно. Ну ще можна підозру оголосити,і якщо вистачить доказів для печерського суду-навіть заочно заарештувати з правом внесення застави. Паскудно на душі...
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16.01.2023 16:38 Відповісти
Того пілота з вишкребками переведуть кудись на важкодоступний для пересічних громадян аеродром на курильських островах і його вже не дістанеш. Потрібно знищити абсолютно любу сімейку з пулу пілотів цієї військової частини. Тобто потрібно посіяти страх. Щоб вони боялися не тільки нажати кнопку пуску особисто, а й не давали змоги робити це іншим.
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16.01.2023 16:42 Відповісти
не пиши дурню...по перше, він герой для кацапів, тож очікуй що його нагородять, по друге, пілоти такої кваліфікації потрібні режиму і надалі щоб здійснювати злочини, тож на куріли не переведуть
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16.01.2023 19:29 Відповісти
І що, судитимете його заочно?
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16.01.2023 16:44 Відповісти
І шо з того?
Підете шляхом Ізраіля, який знищував терористів по всьому світу, чи так і будете тявкати мов кімнатні цуцики, виносячи «заочні вироки»?
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16.01.2023 16:44 Відповісти
Прізвища терористів, що знищив Ізраїль, можна?
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16.01.2023 16:48 Відповісти
Відкрийте в гуглі «полювання за керівниками чорного вересня», або операція «Гнів Божий»
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16.01.2023 16:54 Відповісти
Операція «Гнів Божий» (івр. מבצע זעם האל‎ Мівца За'ам Га-ель), також відома як операція «Багнет» (англ. Operation «Bayonet»)[3] - операція ізраїльської розвідки «Моссад», проведена у відповідь на теракт на Мюнхенській олімпіаді 1972 року, під час якого вбито 11 членів олімпійської збірної Ізраїлю. Метою операції була ліквідація палестинських терористів з організації «Чорний вересень», причетних до теракту, та членів Організації визволення Палестини (ОВП), які, за даними «Моссаду», були відповідальні за захоплення заручників.

Операцію розпочато восени 1972 року за наказом прем'єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр; тривала вона понад 20 років.
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16.01.2023 17:09 Відповісти
Якщо відомо на 99%, то це не є "достовірно".Глибше треба вчитись і точніше висловлюватись. Окрім лохів, Вас читають і нормально освічені люди.
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16.01.2023 16:45 Відповісти
Є вірогідність, що він просто сидів поруч того хто безпосередньо натиснув на кнопку. Але що це змінює?
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16.01.2023 16:49 Відповісти
кожен кацап винен. От одна мені пише шо "русскіє нє вінавати", бо вони нічого не можуть вдіяти. Виходить так, шо будь який рух кожного кацапа працює на війну та вбивство українців: навіть похід в супермаркет за цигарками - так кожен кацапський пацюк оплачує війну зі своїх податків. Шоп він не робив, як би не дихав, щоб не говорив - кожне шевеління кожного кацапскьго ******** - це кулі та ракети на наші голови
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16.01.2023 18:27 Відповісти
Чудово.
А хто дав команду розмінувати Чонгар черговому 100%-му генпрокурору зеленського відомо?
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16.01.2023 16:51 Відповісти
То другое. Зелёного цвета....
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16.01.2023 17:04 Відповісти
агент фсб Єрмак ту ні до чого
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16.01.2023 18:18 Відповісти
Себе набий по щоках, може прийдеш до тями.

Про те, що потрібно розбиратись із цим питанням казав і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов:

"Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль.

Ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями."
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16.01.2023 19:54 Відповісти
Я з 2014 допомагаю армії, на відміну від диванних клопів, які іржали "А то путін нападьот! Ги-ги-ги!!" і обирали какую_разніцу, яка заглядала пуйлу в очі і бачила там бажання миру.

І тільки зараз до них дійшло, що різниця є. І то не до всіх.
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16.01.2023 20:07 Відповісти
Алла, не отвечайте каZZапу. Он типа помнит, "как Вы тут и до войны..."
А зарегистрировано оно только сегодня. Оно только Куйло своё помнит.
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16.01.2023 21:13 Відповісти
О! так в нього ще й війна почалась тільки в лютому 2022.
А як піниться патріот. На рашистів точно так не кидався "набить лицо".
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16.01.2023 21:37 Відповісти
Зате тут ти герой! Плюватись в монітор.
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16.01.2023 23:40 Відповісти
Допомагаю фінансово і тими речами, по які просять волонтери.
Читати простирадла "бойового" херсонця буду завтра.
Бай.
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16.01.2023 23:33 Відповісти
Шо меле? ........
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16.01.2023 23:41 Відповісти
Ты точно с Херсона? Как там мост? Антоновский? Целый? Кацапы сильно с ним церемонились? А я ЮЖНЕЕ тебя живу и буду эти вопросы задавать, почему я в первые часы оказался в оккупации? Почему не были взорваны ДЕСЯТКИ мостов, те которые ЮЖНЕЕ Антоновского? Ты знаешь о их существовании??? Прежде чем кому то рот закрывать, научись отвечать за свои ПРЕСТУПЛЕНИЯ... Это ты выбрал ******, которые открыто заявляют, что они ЗАПРЕТИЛИ взрывать мосты... Что ты хотел сказать своими 45-ю годами стажа??? Они тебе ума добавили??? Не заметно... Ты рассказываешь о СЛЕДСТВИИ... А стоило бы о ПРИЧИНАХ... Почему так получилось, что кацапы дошли до тебя??? Ладно до меня... Меня один мост от них отделял, а тебя как минимум ПЯТЬ... На карте их сможешь найти? Или 45-ть лет стажа не позволяют?)))
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16.01.2023 20:30 Відповісти
Феерический... Так может начнешь задавать вопросы почему на Юге оказалась ОДНА бригада? Да и та СПАЛА в месте временно дислокации на полигоне под Олешками... Как она оказалась НЕРАЗВЕРНУТОЙ??? Почему не находилась на ранее, в 14-м году, подготовленных позициях? Может потому что она даже не знала о их существовании? А тех кто готовил эти позиции и должен был оборонять эти позиции, отправили за НЕДЕЛЮ до вторжения, под Мариуполь??? Речь именно о бригаде морской пехоты...
Кто тебе херсонцу доктор, что ты кругами в Крым ездил?))) Ты может и в Николаев через Запорожье ездишь) "Бешенной собаке семь верст не крюк"(с) С Н. Каховки прямая дорога на Крым) Через Новотроицк он ездил))) Через Новотроицк "Николаев-Ялта" по 14-год ходил))) Только это не значит, что небыло автобусов через Армянск))) И даже если ты ехал через Новотриицк, то в 84-м, не считая Дарьевский понтонный(на тот момент) и мост в Тягинке, ты проезжал через ДЕВЯТЬ мостов и одну дамбу... (И кацапы взорвут все эти и десятки других мостов на левобережьи Херсонщины, когда туда будет заходить ВСУ... Список мостов по указанному тобой маршруту... Мост через ГЕС, следующий в Таврийске через Северокрымский канал, потом два моста через основное русло Каховского канала, следующий между Чкалово и Кривым Рогом через рукав Р 5, потом после Новотроицка, следующий в Маячке, следующий перед Новоалексеевкой, дамба после Сальково(ах да забыл, еще один перед Сальково) и Чонгарский мост... Десять мостов и одна дамба... И это по одной из основных дорог... Вся Херсонщина изрезана каналами и через них ДЕСЯТКИ мостов... Кацапы бы месяц через них БЕЗ боев бы пробирались, стоило их только повзрывать.... И только для таких как ты это призрачные мосты... Количество мостов от Армянска и до Антоновки сам посчитаешь?)
Что ты знаешь про Копани?))) Это тебе не просидеть на минималке, "как платят, так и работаю"))) Знаем таких со стажем, с завода))) Ему говоришь выточить деталь, а он не знает и как станок перестроить с метрической резьбы на на дюймовую)) Попривыкали одну деталь делать, да и ту с половиной брака))) Да болты молотком забивать))) А попробывал бы разок вложится в поле арбузов, лука и т.д., вырастить их, а потом привести в Копани за СОТНЮ км и продать их там) А там таких как ты сотни стоят и все хотят продать... Да у тебя пердак бы сгорел, если бы ты влетел на несколько десятков тыс баксов за сезон, если оптовая цена ниже себестоимости) Пахало оно)))
Ты требовал доказательств о ЗАПРЕТЕ взрывать мосты? Держи... И это делал твой любимый бубочка, за которого ты задницу дерешь... И Киев отстояли, только потому, что САМОВОЛЬНО некоторые командиры в армии положили на бубочкин запрет и взорвали мосты и дамбы вокруг Киева...
"Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк Джерело: https://censor.net/ua/n3364060
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17.01.2023 18:52 Відповісти
К сожалению, даже после всех жертв и потерь зелёные гуппи не видят очевидного.
Всех людей расставляет президент, с него и спрос за предательство и некомпетентность ставленников.
А гуппи виноват Кучма ,Порошенко или Кравчук с Юлией.
В общем кто угодно, а не тот кто отвечает по Конституции и имеет большинство в Раде.
Ему даже не нужно какие то кресла отдавать для клмпромиса другим партиям, достаточно подкармливать своих ручных дурачков и они тупо голосуют даже не читая.
Жаль что в стране так много идиотов....
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18.01.2023 00:03 Відповісти
Верещук ніколи не була шоколадною. Але відкривала ворота окупантам з Криму саме вона.
За 10 днів до широкомасштабного нападу рашистів, про який влада ЗНАЛА.

2022-02-14

ВЕРЕЩУК: НА КПВВ "ЧОНГАР" ТА "КАЛАНЧАК" ЗАПУСТИЛИ ШАТЛИ ВІД ПУНКТУ ПРОПУСКУ ДО АДМІНМЕЖІ.

На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

https://www.presscenter.company/vereshhuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustyly-shatly-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi/
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16.01.2023 19:59 Відповісти
мені не цікаві спекуляції ботяр на зарплатні. бб
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16.01.2023 20:00 Відповісти
Істота, сьогодні зареєстрована на форумі, скавулить про ботів. ))
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16.01.2023 20:09 Відповісти
Алла, их тут двое каZZапов с одной методичкой. Не отвечайте, сразу в спам их.
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16.01.2023 21:16 Відповісти
Щось їх сьогодні на сайті, як лайна.
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16.01.2023 21:18 Відповісти
Им команда фас, отмазывать каZZапов после удара по Днепру. За последние дни всё их говно-ТВ с абдрыстовичем заодно мобилизовано, и все, кто зарегистрирован за последние 2 дня, будут скоро удалены отсюда. А пока просто спамьте их. Всё будет Украина !!!
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16.01.2023 21:37 Відповісти
Пошёл к бениной маме, вонючий куйловский каZZап. А показать ты можешь только своё раздолбанное очко кадыровцам. И не факт, что даже они тобой попользуются.
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17.01.2023 07:54 Відповісти
Спецоперация это когда житель Херсона (если ты правда житель Херсона) не эвакуируется в свободную часть Украины (как эвакуировались многие мои знакомые из Херсона и области), а сидит под каZZапской оккупацией, неизвестно что там при этом делая (возможно, сотрудничая с врагом), а потом (после освобождения города) регистрируется на сайте и начинает обсирать тех, кто с первых дней войны поддерживает здесь информационный фронт нашей обороны. Не говоря уже о том, сколько мной и моими товарищами ещё сделано полезного для ЗСУ. А что сделал для ЗСУ ты лично? Поделись с аудиторией.
И ещё к твоему сведению- возможно, я знаю некоторые районы Херсона лучше тебя, т.к. мне пришлось с начала 90-х бывать в Херсоне по работе десятки раз, последний (крайний), кстати, в конце 2021 г. Так что не надо меня здесь лечить и приписывать раскол общества, к которому ты 9 месяцев никак не относился. А угрожать СБУ ты будешь своей бабушке, т.к. будешь много здесь трындеть- к тебе первому и придут.
А твоё "бесплатное жильё" в Херсоне (и не только там) я могу 10 раз купить вместо того, чтобы 1 раз твоими погаными услугами пользоваться.
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17.01.2023 17:50 Відповісти
Характер руйнувань говорить про те що ракета саме вразила будинок і система підриву спрацювала штатно. Це явно не уламки призвели до таких руйнувань. І щось я сумніваюсь що після ураження ЗУР бойова частина цієї ракети взагалі могла спрацювати. Фото миколаївської ОВА враженої прямим влучанням ракети влітку демонструє схожий характер руйнувань. Там підліт ракети зафіксувала камера.
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16.01.2023 17:30 Відповісти
Арестович?
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16.01.2023 18:16 Відповісти
де їх голови? і не тра тягнути їх до суду в гаазі чи в срацьбурзі.. їх тра' кінчати в під'їздах та у власних кватірах разом з усім виплодком
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16.01.2023 18:15 Відповісти
Якщо серйозно, то слідчий неодмінно має допитати арестовича, для початку, в якості свідка. Адже озвучена арестовичем версія теж має бути розглянута в рамках справи. Крім того, не виключено, що арестович свідомо вводив в оману суспільство, в тому числі, генпрокуратуру, щоб приховати справжніх злочинців. В такому випадку слідство може вважати арестовича пособником злочинців.
Ніякої політики, все згідно закону.
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16.01.2023 20:06 Відповісти
А хто з Привата вкрав 5 млрд. відомо?
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16.01.2023 21:26 Відповісти
Пошуками людей під завалами зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі займаються спеціально навчені собаки. Їхні фото зворушили мережу."Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя"

"Схоже, песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування...", "А очі, очі які... людські... скільки болю в них", "Тварини настільки багато нам віддають - а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.. І ніяка війна, на жаль, не виправила поганого ставлення деяких людей до братів наших менших", "Це янголи нашого життя!"







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17.01.2023 02:19 Відповісти
 
 