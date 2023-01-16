УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16915 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 148 8
Мелітополь (735) окупація (5862) Федоров Іван (569)

Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, щоб вони за безцінь здавали зерно окупантам з РФ, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно фейковому "губернатору" окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З перших місяців окупації загарбники роблять все, щоб збагатитись за рахунок українських аграріїв. Вони вже "націоналізували" і вивезли з України в Росію сотні тисяч тонн зерна. Також вони закрили можливість вивозити врожай на підконтрольну Україні територію і вільно обирати покупця. Окупанти створили зернову компанію під контролем Балицького і його московських кураторів, яка купує зерно за безцінь", - йдеться в повідомленні. 

А у серпні фермерів зобов'язали отримати в окупаційній "адміністрації" перепустки для перевезення врожаю. Тепер створюють додаткові перешкоди

"Термін дії перепусток закінчується 20 січня. Щоб отримати нову, треба пройти документальне пекло, а саме зібрати довгий перелік довідок, договорів і навіть написати пояснювальну записку. Тож фермери змушені або пройти 8 кіл пекла під ковпаком окупаційної влади, щоб мати можливість продавати врожай один одному. Або віддати зерно за безцінь підприємству гауляйтера Балицького", - додав мер міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень рашисти не пропустили на виїзд до Запоріжжя жодної людини, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путін звісно. А вже далі по вертикалі можна спускатися.
показати весь коментар
16.01.2023 16:45 Відповісти
Які аграрії на окупованих територіях?Все зерно все рівно окупанти заберуть.На кого такі аграрії працюють?Все що ворог достане копитом потрібно зинищити він все рівно його забере.
показати весь коментар
16.01.2023 16:55 Відповісти
У мене ще питання, чому аграрії замість того, щоб спалити зерно, продають його ворогу?
показати весь коментар
16.01.2023 17:07 Відповісти
Це не тільки до аграріїв а іншого бізнесу.
показати весь коментар
16.01.2023 17:15 Відповісти
З одного боку я з вами згідний, а з іншого попробуйте дати відповідь на просте питання: як вижити?
показати весь коментар
16.01.2023 22:37 Відповісти
зерно їм довелося продати бо грощі було вкинуто прийнанні на посів озимих ще в осені 2021 року. Те за що скуповивали зерн, хіба що покрило витрати, і то не у всіх. Виглядало це так: заходять і питають ми купимо за таку ціну, якщо "ні" (а багато хто говорив "ні") то приганяли машини і забирали все за так.
показати весь коментар
16.01.2023 22:46 Відповісти
Кричали "путенпріді"-ось і маєте!
показати весь коментар
16.01.2023 17:21 Відповісти
Їхав восени з Запоріжжя потягом з фермерами з Херсонщини. Ціни на зерно пшениці ті ж самі що й в Україні 3000 грн. тона. Звісно за безцін але ж і на неокупованих територіях не краще.
показати весь коментар
16.01.2023 18:00 Відповісти
 
 