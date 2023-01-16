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Росіяни продовжують закривати лікарні на окупованих територіях та завозити медиків з РФ, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Медичні заклади все більше переорієнтовують на лікування російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер в м. Каховка, що на Херсонщині, перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування військових російських окупаційних військ. Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Зокрема нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, в усіх лікарнях на окупованих територіях надано розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення істотно зростає.

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Автор: Богдан Гуньковський
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