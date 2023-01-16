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Глава МЗС Британії Клеверлі про санкції РФ проти нього: Якщо це ціна за підтримку України, то я радий
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "з радістю" сприймає внесення його Росією у санкційний список за підтримку України.
"До мене застосовано санкції російським урядом. Добре. Якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий бути під санкціями", - зазначив Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
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Не суждено ему проехать по городам Золотого Кольца- Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.Пусть теперь живет с этим.