Глава МЗС Британії Клеверлі про санкції РФ проти нього: Якщо це ціна за підтримку України, то я радий

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "з радістю" сприймає внесення його Росією у санкційний список за підтримку України.

"До мене застосовано санкції російським урядом. Добре. Якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий бути під санкціями", - зазначив Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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