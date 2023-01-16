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Глава МЗС Британії Клеверлі про санкції РФ проти нього: Якщо це ціна за підтримку України, то я радий

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джеймс,клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "з радістю" сприймає внесення його Росією у санкційний список за підтримку України.

"До мене застосовано санкції російським урядом. Добре. Якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий бути під санкціями", - зазначив Клеверлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Боже мій, як тепер без Урюпінська?
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16.01.2023 16:57 Відповісти
Хай вже без Урюпінська, але як цей денді без сонячного Магадана більше року витримає?
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16.01.2023 18:15 Відповісти
Ми теж раді за міністра закордонних справ Великоі Британіі, Джеймса Клеверлі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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16.01.2023 17:52 Відповісти
Яка біда , яка ж біда😭 не проїде по золотому кольцу . Не надзюрить в ліфту , не обмалює матюччям під'їзд !!! Як ти з цим тепер будеш жити???🤣
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16.01.2023 17:53 Відповісти
Эх,опередили Вы меня.Я тоже не понимаю радости Джеймса.Он ведь не осознает что потерял.
Не суждено ему проехать по городам Золотого Кольца- Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.Пусть теперь живет с этим.
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16.01.2023 19:00 Відповісти
Й справді, бути в чорному списку набутилочників - це ознака хорошого тону
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17.01.2023 00:28 Відповісти
 
 