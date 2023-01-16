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"Росатом" має бути під санкціями як виробник ядерної зброї РФ, – міністр оборони Литви Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

анушаускас

"Росатом" виробляє російську ядерну зброю РФ і є частиною ВПК РФ. Тому на нього також мають бути накладені санкції.

Про це в інтерв'ю Guildhall заявив міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть без того аргументу, що "Росатом" – учасник ядерних програм РФ, санкційна політика має бути побудована так, щоб підривати всю економіку країни-агресора. Будь-яка галузь економіки, яка використовується для розширення агресивної політики або для тих чи інших загрозливих напрямків, має перебувати під тиском санкцій", - заявив міністр.

Анушаускас зазначив, що низка країн, у тому числі східноєвропейських, ведуть досить тісні відносини з ядерними підприємствами Росії. Тому у діалозі включити концерн до списків санкцій не завжди є консенсус. 

"Аргумент про те, що "Росатом" бере участь у виробництві ядерної зброї РФ, звичайно, потрібно використовувати в дискусії про введення санкцій. Поки що ці аргументи були пов'язані з присутністю російських військ на ядерних об'єктах на окупованих територіях України, із погрозами застосування ядерної зброї, але я думаю, що "Росатом" - частина промисловості, яка забезпечує і військові потреби, потреби РФ у ядерній зброї й санкції повинні бути введені", - резюмував міністр оборони Литви.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Не так швидко. Спочатку треба ввести санкції проти двірника росатому, потім (через півроку) - проти сторожа. Ще через рік санкції можна посилити - ввести їх проти прибиральниць баби Мані і баби Люби (аж проти двох зразу, це ж буде серйозний удар по росатому!). А поспішати не треба, щоб ескалації не було.
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16.01.2023 17:44
+9
Цілком слушно і давно назріло влаштувати обструкцію ядерній енергетиці рф, але, на жаль, з цим тестом на вошивість ЄС наразі не впорався.
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16.01.2023 17:34
+3
Министр зрит в корень. Респект !
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16.01.2023 17:44
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Цілком слушно і давно назріло влаштувати обструкцію ядерній енергетиці рф, але, на жаль, з цим тестом на вошивість ЄС наразі не впорався.
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16.01.2023 17:34 Відповісти
Ні,краще заборона на експорт сірників!
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16.01.2023 17:34 Відповісти
Министр зрит в корень. Респект !
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16.01.2023 17:44 Відповісти
Не так швидко. Спочатку треба ввести санкції проти двірника росатому, потім (через півроку) - проти сторожа. Ще через рік санкції можна посилити - ввести їх проти прибиральниць баби Мані і баби Люби (аж проти двох зразу, це ж буде серйозний удар по росатому!). А поспішати не треба, щоб ескалації не було.
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16.01.2023 17:44 Відповісти
👍🏼
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16.01.2023 17:48 Відповісти
Такі санкції, що діють - хоч є, хоч нема
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16.01.2023 17:51 Відповісти
Росатом, росхлєб, росм'ясо, роскіно, росбалєт... Увесь цивілізований світ мусить повністю ігнорувати державу-терориста.
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16.01.2023 18:01 Відповісти
Міністр оборони... це він побажання тільки висловлює. Хоч це був неприємний сюрприз, напр., Орбану..
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16.01.2023 18:10 Відповісти
був *би*
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16.01.2023 18:24 Відповісти
Респект министру, это была бы самая страшная санкция для рашки после отключения интернета для населения и отказа покупки их грязной нефти марки Уралс.
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16.01.2023 18:36 Відповісти
Печалька, один из замов Гросси - Чудаков и россия сейчас закинет на счет магатэ десяток лямов $ и всё порешится.
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16.01.2023 18:57 Відповісти
Це тільки частина оборонних підприємств, крім своїх, які входять безпосередньо в "Росатом", з якими він співпрацює)
Акціонерне товариство «Північно-східний ремонтний центр»,

Акціонерне товариство «30 судноремонтний завод»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВТ»

Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електрофізичної апаратури імені Д.В.Єфремова»

Федеральне державне унітарне підприємство «Приладобудівний завод імені К.А. Володіна»

Акціонерне товариство «Федеральний науково-виробничий центр «Виробниче об'єднання «Старт» імені М.В.Проценка»»

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «ТехМашСервіс»

Акціонерне товариство «Диполь технології»

Акціонерне товариство «Ордену Трудового Червоного Прапору науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л.Я.Карпова»

Публічне акціонерне товариство «Приладний завод «Сигнал»»

Акціонерне товариство «Ведучій науково-дослідний інститут хімічної технології»
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16.01.2023 19:01 Відповісти
Анушаускас має рацию !
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16.01.2023 19:55 Відповісти
 
 