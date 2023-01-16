Голова ОБСЄ Османі закликав Росію вивести війська з України: "Ми не можемо з цим миритися"
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Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі закликав Росію припинити війну проти України та вивести війська з її території.
Про це Османі заявив у понеділок під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я зараз тут як голова ОБСЄ і закликаю Російську Федерацію припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також проявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ і повернутися до дипломатичного шляху", - сказав він.
Чинний голова ОБСЄ наголосив на цілковитому засудженні подальшої агресії РФ проти України, включаючи нещодавній ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. "Я хотів би наголосити, що ми цілковито засуджуємо подальшу російську агресію проти України. У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. І цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим миритися", - заявив Османі.
Він також зазначив, що "українці викликають неабияку мужність, і це викликає скрізь захоплення та повагу".
Османі ще раз підтвердив, що Україна залишатиметься головним пріоритетом головування Північної Македонії в ОБСЄ: "Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість застосовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир та повагу до наших засад та зобов’язань".
Він наголосив на необхідності досягнення стійкого миру з повагою до територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Османі також висловив сподівання, що російські війська залишають Україну в нинішньому році, і ОБСЄ зможе надати Україні всю можливу підтримку для відбудови.
Будь ласка, зачекайте...
Ця війна надовго. Головні бої ще попереду.
А так до нього як до людини особисто та міністра іноземних справ Північної Македонії в мене жодних питань
1 До 1995 року, нинішня ОБСЄ існувала у формі НАРАДИ
2. Можливо реогранізація і потрібна, але це НЕ СПРАВА ТИМЧАСОВОГО ПО СУТІ ГОЛОВИ громадської організації, а справа усіх її членів.
3. Для того, що би щось міняти саме Україна повинна докласти зусиль і переконати інших( якщо у цьому є потреба), зробити по нашому.
Він особисто не вирішує питання реформування ОБСЄ, проте як Голова цієї організації він має чудову можливість вносити пропозиції щодо реформування організації в контексті її неможливості досягати своєї мети на прикладі агресії росії проти України.
Це звичайно не знімає з України необхідності докладати своїх зусиль.
І останнє, ОБСЄ - це міжнародна міжурядова організація, а не громадська організація.
Треба різницю пояснювати?
Буяру Османі - щира подяка за підтримку Украіни та за територіальну
цілісність , яку він щиро підтримує !!!👍🏼👍🏼👍🏼❤️
звірства кремлівського фюрера і його банди , на нашій землі ,
тому раджу всім критиканам теж спочатку відвідати гарячі точки в нашій краіні , а потім критикувати інших 😡
Тому не треба згадувати Карлсонів, інфантилів, корисних ідіотів, виправдовуючи безпорадність як ОБСЄ так і його голови, яким зараз є Буар Османі
я за те, щоби виключили звідти росіян повністю , бо вони там
в більшості завжди були і є сьогодні !!
Не може краіна - агресор бути присутньою в таких міжнародних
організаціях , як ОБСЄ , ООН , МАГАТЕ, ЮНІСЕФ і ще багато інших !😠
Питання просте...
До чого тут Британія, Франція та USA,,?
Відповідь проста.. мавзолєйні Щури та Німеччина дуже образилися на Мирову буржуазію..., там є все..а ми з голою Дупою ..🦍🦍🦍встаємо с КАЛєн..👹👺🤡😝