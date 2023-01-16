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Голова ОБСЄ Османі закликав Росію вивести війська з України: "Ми не можемо з цим миритися"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

османі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі закликав Росію припинити війну проти України та вивести війська з її території.

Про це Османі заявив у понеділок під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я зараз тут як голова ОБСЄ і закликаю Російську Федерацію припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також проявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ і повернутися до дипломатичного шляху", - сказав він.

Чинний голова ОБСЄ наголосив на цілковитому засудженні подальшої агресії РФ проти України, включаючи нещодавній ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. "Я хотів би наголосити, що ми цілковито засуджуємо подальшу російську агресію проти України. У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. І цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим миритися", - заявив Османі.

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Він також зазначив, що "українці викликають неабияку мужність, і це викликає скрізь захоплення та повагу".

Османі ще раз підтвердив, що Україна залишатиметься головним пріоритетом головування Північної Македонії в ОБСЄ: "Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість застосовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир та повагу до наших засад та зобов’язань".

Він наголосив на необхідності досягнення стійкого миру з повагою до територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Османі також висловив сподівання, що російські війська залишають Україну в нинішньому році, і ОБСЄ зможе надати Україні всю можливу підтримку для відбудови.
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Топ коментарі
+19
Так.

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16.01.2023 17:31
+13
Бо що? Він буде плакать?
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16.01.2023 17:26
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Бо що? Він буде плакать?
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16.01.2023 17:26 Відповісти
Так.

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16.01.2023 17:31 Відповісти
Ні, він сильно стурбується і занепокоїться.
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16.01.2023 17:47 Відповісти
Ні, ні, ще кілька десят разів і таки виведе
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16.01.2023 17:28 Відповісти
Закликав, призвав, порекомендував, навангував...
Ця війна надовго. Головні бої ще попереду.
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16.01.2023 17:27 Відповісти
,, а вірно хлопці, а діло каже !" Лесь Подеревьянській ( Данко.)
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16.01.2023 17:31 Відповісти
як мала дитина
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16.01.2023 17:34 Відповісти
Не можеш миритись - у орбана спитай-ото миротворец.
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16.01.2023 17:39 Відповісти
Цена на природный газ в Европе опустилась ниже $610
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16.01.2023 17:44 Відповісти
Кожного разу як знущання! Наче чеклист у всіх
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16.01.2023 17:49 Відповісти
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16.01.2023 17:52 Відповісти
Визнайте факт того, що система повоєнної безпеки в Європі вже не працює. Якщо не маєте дієвих засобів впливу на агресора, то досить цієї ганьби. Закрийте нах то ОБСЄ, ООН тощо та забудьте про них. По факту ми вже маємо 3 світову війну, де з одного боку демократії, а з іншого деспотії. Україна - це зараз театр військових дій цієї світової війни. І якщо західні демократії мають бажання вижити, то це можливо лише шляхом справжньої, а не на словах, військової та фінансової допомоги Україні і викоріненя, як злочинців, агентів москви з західних урядів, як це було за часів холодної війни.
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16.01.2023 17:57 Відповісти
А ти узагалі до кого звертаєшся? До міністра Північої Македоніі, бо сам віну твоїй уяві може "закрити ООН, та ОБСЄ"?
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16.01.2023 18:19 Відповісти
В моїй уяві голова ОБСЄ повинен, усвідомити, що агресор, який є учасником цієї організації, компроментує та робить безпорадною цю організацію, яка створювалася для запобігання агресії та порушень принципів міжнародного права в Європі. Поки від голови ОБСЄ, крім закликів до агресора, я не почув жодних пропозицій щодо реформування цієї організації, аби вона відповідала ********** та мала засоби впливу на ситуацію.
А так до нього як до людини особисто та міністра іноземних справ Північної Македонії в мене жодних питань
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16.01.2023 19:51 Відповісти
Технічний мінімум.
1 До 1995 року, нинішня ОБСЄ існувала у формі НАРАДИ
2. Можливо реогранізація і потрібна, але це НЕ СПРАВА ТИМЧАСОВОГО ПО СУТІ ГОЛОВИ громадської організації, а справа усіх її членів.
3. Для того, що би щось міняти саме Україна повинна докласти зусиль і переконати інших( якщо у цьому є потреба), зробити по нашому.
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16.01.2023 20:04 Відповісти
Те, що Голова ОБСЄ є тимчасовим мені не треба писати великими літерами, це я і без Вас знаю. Зараз головує в цій організації Північна Македонія, тому він за своєю посадою займає пост Голови ОБСЄ.
Він особисто не вирішує питання реформування ОБСЄ, проте як Голова цієї організації він має чудову можливість вносити пропозиції щодо реформування організації в контексті її неможливості досягати своєї мети на прикладі агресії росії проти України.
Це звичайно не знімає з України необхідності докладати своїх зусиль.
І останнє, ОБСЄ - це міжнародна міжурядова організація, а не громадська організація.
Треба різницю пояснювати?
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16.01.2023 20:45 Відповісти
Міністру закордонних справ Північної Македонії ,
Буяру Османі - щира подяка за підтримку Украіни та за територіальну
цілісність , яку він щиро підтримує !!!👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.01.2023 18:00 Відповісти
Ну, нашим корисним ідіотам,та інфантілам, дуже подобається інше. Щоб не було заяв узагалі, ні від кого. Щоб прилетів Карлсон, та за дві хвилини вірішив усі питання. Як у дитинстві приходив Святий Миколай, або Дід Мороз.
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16.01.2023 18:22 Відповісти
Хто це голос подав?😧
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16.01.2023 18:07 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
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16.01.2023 18:15 Відповісти
Не та вже Македонія, що була при Александре Македонському, не послухають тепер...
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16.01.2023 18:32 Відповісти
Різні епохи, як кажуть усьому свій час і зараз не часи давньої Греції Єгипту та Риму
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16.01.2023 18:36 Відповісти
Сказати дистанційно може будь-який, а дати стоячи віч-на-віч не кожен зможе, коротше хлопці слова це добре, Ви краще конкретно і серйозно допомагайте озброєнням і девайсами для ЗСУ і виховайте Шольца з Макароном там у ЄС
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16.01.2023 18:33 Відповісти
Нуу ще б ногами потопав, чи кулаком по столі..! Блін , кацапів вже вісім років закликають! Пора вже їх мочити зі всіх сторін, всім цивілізованим світом. Як колись гітлера!
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16.01.2023 18:35 Відповісти
До речі , сьогодні Буяр Османі відвідав Бучу і на власні очі побачив всі
звірства кремлівського фюрера і його банди , на нашій землі ,
тому раджу всім критиканам теж спочатку відвідати гарячі точки в нашій краіні , а потім критикувати інших 😡
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16.01.2023 18:40 Відповісти
Молодець, що відвідав. В мене до нього питання не як до людини особисто, чи міністра іноземних справ Північної Македонії, а як до чинного голови ОБСЄ, яка протягом останніх 9 років показує свою нікчемність та безпорадність. Мета, заради якої ця організація створювалася, жодним чином не спрацьовує. Одні заклики до агресора ніяк не виправдовують подальше існування ОБСЄ. Може треба реформувати цю організацію, щоб, наприклад, для початку росія не мала в ній права голосу? Які він, як голова, надав пропозиції для цього??
Тому не треба згадувати Карлсонів, інфантилів, корисних ідіотів, виправдовуючи безпорадність як ОБСЄ так і його голови, яким зараз є Буар Османі
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16.01.2023 19:39 Відповісти
Категорично ні , за ліквідацію такоі організаціі як ОБСЄ ,
я за те, щоби виключили звідти росіян повністю , бо вони там
в більшості завжди були і є сьогодні !!
Не може краіна - агресор бути присутньою в таких міжнародних
організаціях , як ОБСЄ , ООН , МАГАТЕ, ЮНІСЕФ і ще багато інших !😠
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16.01.2023 20:04 Відповісти
Тому ці організації треба реформувати, щоб для початку агресори не мали можливості впливати на них. Інакше вони зникнуть. Це лише питання часу. Зараз безпорадність цих організацій відчутна як ніколи
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16.01.2023 20:11 Відповісти
пруSSія кайзера Вільгельма та його двоюрідного брата сЦара Николашки організували Першу Світову війну...,Зек Сралін та його рідний брат Гітлєр організували Другу Світову...
Питання просте...
До чого тут Британія, Франція та USA,,?
Відповідь проста.. мавзолєйні Щури та Німеччина дуже образилися на Мирову буржуазію..., там є все..а ми з голою Дупою ..🦍🦍🦍встаємо с КАЛєн..👹👺🤡😝
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16.01.2023 18:46 Відповісти
А Україна в цій схемі до чого?)
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16.01.2023 19:17 Відповісти
Теперер ми врятовані!. "Ми не можемо з цим миритися..." це вам не якесь сране "занепокоєння" чи, навіть "обурення"...
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16.01.2023 18:52 Відповісти
А ты смешон головка обсе😄
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16.01.2023 19:30 Відповісти
Жостко.
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16.01.2023 19:51 Відповісти
Мы не можем с этим мириться ... но приходится.
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16.01.2023 20:05 Відповісти
 
 