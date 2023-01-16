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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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війна (56913) Гаага (254) Німеччина (4567) росія (47340) трибунал (231) Анналена Бербок (325)

Бербок у Гаазі: Ми хочемо підтримати Україну у створенні спецтрибуналу. І російське керівництво не повинно мати імунітету

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Скоєні російськими військовими та керівництвом РФ злочини проти України не повинні залишитися безкарними.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, виступаючи у Гаазькій академії міжнародного права, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС Німеччини нагадала про страшні злочини, скоєні Росією у Бучі, Маріуполі, Харкові та інших українських містах, і наголосила, що справедливість має бути встановлена.

"Без справедливості не може бути тривалого миру", - сказала дипломат.

У цьому зв'язку вона наголосила на важливості розслідування Міжнародним кримінальним судом цих злочинів – "воєнних, проти людяності та, можливо, геноциду" - і засудженні винних.

"І російське керівництво не повинно мати при цьому імунітету", - підкреслила Бербок.

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Водночас, на переконання німецького міністра, важливо визнати першопричину цих злодіянь – злочин агресії.

"Ніхто не може вести війну в XXI столітті та залишатися безкарним… Агресія не має залишатися без відповіді", - заявила вона.

Бербок нагадала, що МКС іще 16 березня 2022 року заявив, що Росія мусить припинити агресію проти України, розпочату під абсурдними приводами.

Глава МЗС Німеччини згадала свій нещодавній візит до Харкова та назвала кілька прикладів злочинів, які світ бачить упродовж 11 місяців: залишення тисяч людей узимку без тепла і світла, депортація дітей, зґвалтування.

"Про мету Росії ми знаємо абсолютно чітко – це цілеспрямована спроба знищити цілий народ", - підкреслила міністр.

При цьому вона зауважила, що МКС не може притягнути до відповідальності за злочин агресії, до того ж це структура ООН, в якій Росія має право вето. Тож прагнення України створити спецтрибунал для засудження злочину агресії є зрозумілим, та, на думку Бербок, зробити це не так просто.

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У цьому зв'язку вона закликала посилити МКС та "доповнити його міжнародними компонентами". Зокрема, це може бути створення певного бюро поза територією України, з міжнародними експертами та фахівцями, фінансовою підтримкою.

"Це був би новий формат", - зауважила глава МЗС ФРН, додавши, що і раніше створювалися спецтрибунали, але тоді йшлося про внутрішньонаціональні конфлікти, громадянські війни, але не про напад одної країни на іншу.

Наразі йдеться про політичне рішення, яке треба обговорювати з партнерами, зауважила Бербок.

"Ми хочемо підтримати Україну на міжнародному рівні у створенні спеціального трибуналу з питань агресії в Гаазі, який базуватиметься на українському законодавстві та буде доповнений міжнародними елементами. Як додаток до МКС", - заявила вона.

Водночас, за словами німецького міністра, меседж російському керівництву та іншим диктаторам має бути дуже чітким: агресивна загарбницька війна не залишиться без покарання.
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Топ коментарі
+6
Про який імунітет може взагалі щось думати? Мають бути засуджені і покарані!!!
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16.01.2023 19:06
+5
Для цього і роблять, те що робить міністр іноземних справ.
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16.01.2023 19:16
+4
А давайте для початку виб'эм їх нах, а потім вже все інше.
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16.01.2023 19:05
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Боже, коли його вже прикопають????
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16.01.2023 19:07 Відповісти
А давайте для початку виб'эм їх нах, а потім вже все інше.
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16.01.2023 19:05 Відповісти
одне іншому не тільки не заважає, але й сприяє. І не вчи серйозних людей життю.
Як кажуть -якщо ти такий розумний, то чого ж такий бідний?
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16.01.2023 19:51 Відповісти
Чим підтримати? Підтримкою "тримайтеся!"?
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16.01.2023 19:06 Відповісти
Про який імунітет може взагалі щось думати? Мають бути засуджені і покарані!!!
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16.01.2023 19:06 Відповісти
Для цього і роблять, те що робить міністр іноземних справ.
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16.01.2023 19:16 Відповісти
Почніть з свиномордого небензі. Він там недалеко від вас. А просто чергові балачки - це ні про що.
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16.01.2023 19:09 Відповісти
Тоді розкажи, як саме міністр Німеччини має "почати із свиномордого Небензі"? Чому тоді тобі самому "непочати"?
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16.01.2023 19:19 Відповісти
раніше створювалися спецтрибунали, але тоді йшлося про внутрішньонаціональні конфлікти, громадянські війни, але не про напад одної країни на іншу

Нюрнберзький був про напад на інші країни
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16.01.2023 19:15 Відповісти
тоді оон не було, а зараз у москалів право вето в оон і вони заблокують любе рішення
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16.01.2023 19:18 Відповісти
ты токо узнал ?
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16.01.2023 19:21 Відповісти
МКС це ООН, а вона каже про щось у Гаазі за українським законодавством, тобто не (чи не зовсім) ООН
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16.01.2023 19:38 Відповісти
тому і жуть не про міжнародний суд ООН, а про окремий спецтрибунал, тобі ж пояснили чому. Тому що в ООН Раша має право вето.
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16.01.2023 19:53 Відповісти
Пані, будьте здорові, вдягніть окуляри. Мій перший допис був на тезу, що, мовляв, не було окремих трибуналів "про напад на інші країни". Був, Нюрнберзький. Про ООН там в мене не було взагалі. Ваші пояснення за пояснення пана Івана мені у відповідь - зайві, але дякую за ваш час
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16.01.2023 20:09 Відповісти
ты , это гони Леопарды , а не крути задницей !
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16.01.2023 19:20 Відповісти
ті краще крути сракою, кацап, в **** це краще виходить ніж писати букавкі.
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16.01.2023 19:54 Відповісти
ЗеКодломойскую банду интересует только доллар и євро...наличкой...на остальное ти глибоко нами...ть
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16.01.2023 19:20 Відповісти
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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16.01.2023 19:22 Відповісти
Если не дошло..то
Нафиг калякаешь...? Штирлиц..
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16.01.2023 19:26 Відповісти
Хто ж його засудить?(як у відомому фільмі лунало)
Навіть якщо звільнити Крим і Донбас,то це не означатиме кінець війни.Нам вже написали такий сценарій,але одне за іншим не слідує.Відвоювання Крима,непідписання документів москвою,і через пару років знову війна.
Щоб війна закінчилась,треба дві речі:- бойові дії або ВЛУЧНІ вибухи на теріторії росії. -бажання росії це все остановити. А якщо Україна завжди буде відкрита для бомб, а росія завжди закрита,то ЗСУ,наші герої,можуть тільки відвойовувати захоплене.Але зупинити війну вони не зможуть.
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16.01.2023 19:22 Відповісти
Для этого нужно объявить РФ государством террористом
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16.01.2023 19:25 Відповісти
Что..не нравится правда?про банду ЗеКодломойских Кучмистов?
Майдан неизбежен... никуда не денетесь...😝
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
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16.01.2023 19:44 Відповісти
Майдан у розпал війни -це те про що мріє Путін та його Генштаб.
навіть Порох такого не пропонує.
а ти для чого тут сереш та провокуєш? скільки тобі платять Пригожин на компаншка за провокаційні висери?
ну назви мене ще зеленою шоблою, це ж буде так оригінально))
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16.01.2023 19:55 Відповісти
З глибокою повагою до Анналени Бербок, тішить те, що вона вище на два порядки ніж боягузливий зашуганий і малодушний Шольц.

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16.01.2023 19:52 Відповісти
це твоя фотка?
Бо Шольц відповідає не за себе, він приймає рішення за всіх хто за нього голосував, за всю його партію.
А Німеччина робить для України і так трошки менше за США та Британію.
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16.01.2023 19:57 Відповісти
Одно из двух, тяжкий преступник или приглашаемый на саммит 20-ки лидер государства. И сообщник Лавров там был, наручники не надели.
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16.01.2023 20:35 Відповісти
Ой да ладно. Суд по Боингу их четверых пешек одну оправдал, а другим пох. Кто отдал приказ?! Кто экипаж бука?! Почему не осужден *****?! Ничтожества, трибунал тни будут создавать...
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16.01.2023 20:47 Відповісти
опять немецкое мычание ... ЧЕМ БЛЕЯТЬ С ТРИБУНЫ , ОТПРАВЬТЕ ТАНКИ В УКРАИНУ . тогда и ГААГА сама нарисуется ...
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16.01.2023 20:49 Відповісти
 
 