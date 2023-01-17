Танки, гаубиці, БТР, БПЛА: Велика Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги

Міністр Великої Британії Бен Воллес у понеділок, 16 січня, оголосив про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги.

Виступаючи в британському парламенті міністр повідомив, що до складу цього пакета будуть входити не тільки танки й гаубиці, але й бронетранспортери FV430 Mk3 Bulldog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він підтвердив, що Україна отримає танкову роту Challenger 2, три десятки самохідних артилерійських установок AS90, сотню одиниць бронетехніки, десятки БПЛА.

Також у пакет увійдуть 100 000 артилерійських снарядів, запчастини та інше обладнання.

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Воллес попередив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим.

Він сказав, що Росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.

"З самого початку президент Путін вважав, що його війська будуть зустрічати з розпростертими обіймами, що українці не воюватимуть і підтримка Заходу впаде. Він помилився за всіма пунктами. Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації з усією її жорстокістю та дозволить Україні зберегти у 2023 році та надалі, якщо буде потрібно, динаміку за підтримки міжнародної спільноти, яка, як ніколи, рішуче налаштована на те, щоб путінське незаконне та неспровоковане вторгнення провалилося", – сказав британський міністр.