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Велика Британія (3701) зброя (5769) допомога (5221) Воллес (212)

Танки, гаубиці, БТР, БПЛА: Велика Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

challenger

Міністр Великої Британії Бен Воллес у понеділок, 16 січня, оголосив про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги.

Виступаючи в британському парламенті міністр повідомив, що до складу цього пакета будуть входити не тільки танки й гаубиці, але й бронетранспортери FV430 Mk3 Bulldog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він підтвердив, що Україна отримає танкову роту Challenger 2, три десятки самохідних артилерійських установок AS90, сотню одиниць бронетехніки, десятки БПЛА.

Також у пакет увійдуть 100 000 артилерійських снарядів, запчастини та інше обладнання.

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Воллес попередив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим.

Він сказав, що Росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.

"З самого початку президент Путін вважав, що його війська будуть зустрічати з розпростертими обіймами, що українці не воюватимуть і підтримка Заходу впаде. Він помилився за всіма пунктами. Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації з усією її жорстокістю та дозволить Україні зберегти у 2023 році та надалі, якщо буде потрібно, динаміку за підтримки міжнародної спільноти, яка, як ніколи, рішуче налаштована на те, щоб путінське незаконне та неспровоковане вторгнення провалилося", – сказав британський міністр.
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Топ коментарі
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16.01.2023 19:08
+86
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16.01.2023 19:14
+77
50 внедорожников Chevrolet Tahoe, переданных Украине американской компанией General Motors для эвакуации раненых гражданских из прифронтовых зон, исчезли неизвестно куда. Об этом сообщил нардеп Гео Лерос.

Как оказалось, автомобилей нет и не было на балансе Мининфраструктуры, куда они якобы передавались. Также не было такого автомобиля на балансе Государственного управления делами, о чем говорил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, оправдываясь за пользование этим авто.

"Я ожидаю ответа от Кабинета Министров, чтобы узнать, кто ездит на этих автомобилях. Потому что, передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов", - подчеркнул Гео Лерос.
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16.01.2023 19:12
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Подяка уклінна ВІЛЬНИМ людям Великої Британії. Справді ВЕЛИКА країна. Вільні люди планети переможуть!
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16.01.2023 20:27 Відповісти
Ну що тут скажеш: God bless the King and GB!
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16.01.2023 20:33 Відповісти
В Великій Британії є дуже непогані БМП Warrior. Якби їх нам надали, хоча б 20-30 шт, було б просто чудово.

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16.01.2023 20:42 Відповісти
Возможно и дадут. Есть нюансы,как всегда( нестандартный 30мм снаряд и кассетное заряжание).
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16.01.2023 20:46 Відповісти
Англія дала більше військової техніки чим Володя і його команда пепредали в міністрерство оборони за 3 роки.Дякуюмо друзі! Разом до перемоги!
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16.01.2023 20:45 Відповісти
Дякуємо, звісно, але танкова рота - це 12-14 танків... Це на кілька днів такої війни, це більше схоже на політичний жест...
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16.01.2023 21:05 Відповісти
Ви погано знаєте про ці танки. Кацапський металобрухт проти їх не потягне. Так це не багато але це початок!
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17.01.2023 09:21 Відповісти
те саме ми колись чули про Байрактари.
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17.01.2023 09:32 Відповісти
И что? Байрактары плохо работают?
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17.01.2023 10:57 Відповісти
а де ти бачив їх роботу останні півроку?
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17.01.2023 11:38 Відповісти
Вони займаються розвідкою, там топова оптика. Як ударний безпілотник використовувати дорогий байрактар небезпечно на даному етапі позиційної війни.
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17.01.2023 12:00 Відповісти
ті що залишились. Та й розідкою на передовій займаються копійчані дрони, занадто дорого використовувати Байрактар за 2 млн.долл.
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17.01.2023 12:18 Відповісти
Лол. Т. е. копеечные дроны работают лучше чем байрактары? Кроме того, если у нас их мало, то это не делает их "плохими", просто берегут, вот и все. Вначале войны были огромные колонны с техникой, отличная цель. Щас кацапы поумнели и ездят по одному. Вот на этот случай и нужны танки.
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17.01.2023 13:28 Відповісти
Челенджери 2, Леопард 2 та Абрамси - це справді ******* у повному сенсі слова важкі танки. Вони по всім характеристикам переважають радянсько-російські Т-72/Т-90.
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17.01.2023 12:21 Відповісти
якістю - так, беззаперечно. Але рашка усі війни використовувала кількість проти якості.
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17.01.2023 12:25 Відповісти
И что, им это помогло? БОльшую часть территории они захватили как раз там где не было нормальной обороны. Сколько они захватили после своей могилизации? Аж Соледар, и теперь им надо опять делать могилизацию? Так это наши еще на советской бронетехнике воюют.
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17.01.2023 13:31 Відповісти
Боже, бережи короля!!!
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16.01.2023 21:16 Відповісти
сунак дал танки, а сколько вони на него вылили тролли что он агент москвы
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17.01.2023 04:51 Відповісти
Ніколи за останні 50 років (мінімум) ОДНА людина у Британії не приймає рішення. Й не вирішує у Британії одна людина вже даАвно.
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17.01.2023 09:22 Відповісти
30 САУ AS90 - це просто вау. Ну і танки, звісно, величезний прорив.
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17.01.2023 11:57 Відповісти
Розстріляти тих тимошенків за мародерство під час війни за законами воєнного часу...
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17.01.2023 13:20 Відповісти
із легкої руки якогось медіа-йолопа дюжина перетворилася в роту...
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17.01.2023 13:28 Відповісти
Вот так вот, друзья мои, реальность вносит свои коррективы!
А ну-ка вспоминайте, как мы все проклинали брекзит!
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17.01.2023 14:49 Відповісти
Це означає, що "яструбами" підтримується план жорсткого супротиву намаганню підарашки наступати знову і видавлюванню кацапів з України навесні. Мирний план відкладено у шухляду (хоч намагання протягнути його зеленими будуть постійно).
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17.01.2023 15:31 Відповісти
God save the King!
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17.01.2023 22:49 Відповісти
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! -- https://vk.cc/ckMDWA
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18.01.2023 00:08 Відповісти
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