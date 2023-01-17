Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова - 200
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Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей.
Про це повідомляє CNN Turk , передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"На зустрічі, на якій я був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб. Російський омбудсмен передав українському омбудсмену список із 200 осіб. На цьому подія не обмежується. Це список поранених, полонених. Крім того, є тисячі дітей, є жінки, є інші проблеми.
Якщо ми зможемо створити "Стамбульську платформу", ці питання можна буде обговорити легше. Ми знаходимося в процесі створення цього механізму", - розповів Малкок.
Він додав, що наприкінці переговорів омбудсмени України і РФ досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків, більшість із яких включала поранених цивільно-військових.
Малкок відзначив, шо Туреччина готова зробити "гуманітарний коридор" у Стамбулі для будь-якого обміну.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним і знову запропонував своє посередництво у переговорах між Україною та РФ.
Очікується, що найближчим часом Ердоган зустрінеться з Путіним і лідером України Володимиром Зеленським для відкриття "гуманітарного коридору".
Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, то в Стамбулі створять "гуманітарний коридор" для обміну пораненими мирними жителями, військовими, людьми похилого віку, дітьми та жінками.
Відзначимо, що задовго до візиту Лубінець повідомляв, що планує поговорити із Москальковою про звільнення з полону українських цивільних.
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На 9 мая 1945 года Сралинское Отребье не поменяло никого на пленных немцев.юпо факту даже сына своего не спас...,зато после сентября 1945 года Сралин запросил у США и Британии вернуть тех пленных кто был увезен а Германию и Австрию в качестве гастарбайтеров...,их вернули...и почти всех их расстреляли...
Хоча нам з того тільки користь; а що сьогодні він ліліпутіну на лисину плюнув-так само вирвалось