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Туреччина (2256) полонені (1954) Москалькова (189) Лубінець Дмитро (333)

Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова - 200

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей.

Про це повідомляє CNN Turk , передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На зустрічі, на якій я був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб. Російський омбудсмен передав українському омбудсмену список із 200 осіб. На цьому подія не обмежується. Це список поранених, полонених. Крім того, є тисячі дітей, є жінки, є інші проблеми.

Якщо ми зможемо створити "Стамбульську платформу", ці питання можна буде обговорити легше. Ми знаходимося в процесі створення цього механізму", - розповів Малкок.

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Він додав, що наприкінці переговорів омбудсмени України і РФ досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків, більшість із яких включала поранених цивільно-військових.

Малкок відзначив, шо Туреччина готова зробити "гуманітарний коридор" у Стамбулі для будь-якого обміну.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним і знову запропонував своє посередництво у переговорах між Україною та РФ.

Очікується, що найближчим часом Ердоган зустрінеться з Путіним і лідером України Володимиром Зеленським для відкриття "гуманітарного коридору".

Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, то в Стамбулі створять "гуманітарний коридор" для обміну пораненими мирними жителями, військовими, людьми похилого віку, дітьми та жінками.

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Відзначимо, що задовго до візиту Лубінець повідомляв, що планує поговорити із Москальковою про звільнення з полону українських цивільних.
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Ну передав - і що? Коли результат буде у вигляді звільнених людей, тоді і повідомиш. А поки що це просто самопіар.
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16.01.2023 20:02 Відповісти
800 на 200 ???
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16.01.2023 20:07 Відповісти
По словам Марка Солонина и Виктора Суворова на 1 декабря 1941 года а плен сдалось около 4 млн солдат и офицеров РККА...
На 9 мая 1945 года Сралинское Отребье не поменяло никого на пленных немцев.юпо факту даже сына своего не спас...,зато после сентября 1945 года Сралин запросил у США и Британии вернуть тех пленных кто был увезен а Германию и Австрию в качестве гастарбайтеров...,их вернули...и почти всех их расстреляли...
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16.01.2023 20:16 Відповісти
7мільними кроками йде Ердоган до корони миротворця!
Хоча нам з того тільки користь; а що сьогодні він ліліпутіну на лисину плюнув-так само вирвалось
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16.01.2023 20:19 Відповісти
А говорять що подають всіх полонених ...а виявляється є імена які обирають які подати ....
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16.01.2023 20:22 Відповісти
 
 