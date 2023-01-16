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Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що Росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.
Топ коментарі
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отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
@Shtirlitz53
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18 мин
Як український дрон викрав рацію ворогів. Майстерність аерозвідників К-2 і нові технологіі допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією
https://twitter.com/i/status/1615048787654836224
Чому вони зараз, колиРашка щосили напружується у війні з Україною не заберуть свої території? Сказати прямо - всі вони просто сцикуни.👈 (Дякуємо звичайно їм за допомогу.)
Это недосказанность. Росія не сможет перемогти у цій війні только в случае если будет открытого сказано, что в ответ на ядерный удар будет ядерный удар!
Открыто!
Все остальное бла бла сопли
виграти цю війну ми раші не дамо
і ви її хрен виграєте
бо замість ппо та про танки, може дамо а може ні
а замість ракет 300+ дамо гаубиці до 40 та ракети до 80 км
а то не дай Бог по раші ібанете