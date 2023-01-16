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Зеленський (17531) США (14526) Рютте Марк (164)

Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що Росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Найближчі місяці будуть вирішальними": прем’єр-міністр Нідерландів Рютте пообіцяв допомогти Україні перемогти
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Топ коментарі
+9
Так давайте зброю, бо у Вовки лише асфальт.
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16.01.2023 20:23
+5
Згодени з тим , що росія не має перемогти у цій війні ,
отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
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16.01.2023 20:25
+3
tZE inform @tZEinform 5 ч
Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
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16.01.2023 20:27
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Так давайте зброю, бо у Вовки лише асфальт.
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16.01.2023 20:23 Відповісти
Послухай мій давній колега гуморист ти все правильно говориш, тільки вже 300 разів, за асфальт запитають, але пізніше після війни, ти доживеш не переживай, до речі зараз отримаєш дуже багато лайків як зазвичай від сторожів, у тому числі і від мене, все ж таки безкоштовно це добро Це мій інструмент синтезатор YAMAHA на 88 клавіш , будь ласка знайди і вкажи себе як клавішу на свій розсуд, тут у тебе великий вибір, просто розслабся і уяви, що на ньому грала Тимоха, ти ж любиш такі порівняння

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16.01.2023 20:56 Відповісти
Ти забув у пості про шашлики,тримай ці віртуальні, можеш вставляти в пости

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16.01.2023 21:22 Відповісти
Згодени з тим , що росія не має перемогти у цій війні ,
отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
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16.01.2023 20:25 Відповісти
tZE inform @tZEinform 5 ч
Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
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16.01.2023 20:27 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)

@Shtirlitz53

·

18 мин

Як український дрон викрав рацію ворогів. Майстерність аерозвідників К-2 і нові технологіі допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією

https://twitter.com/i/status/1615048787654836224
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16.01.2023 20:31 Відповісти
У багатьох країн є територіальні претензії до Рашки - це Японія, Китай. Фінляндія., Швеція, Німеччина, Польща, Туреччина (про колишні радянські республіки навіть не хочеться говорити).
Чому вони зараз, колиРашка щосили напружується у війні з Україною не заберуть свої території? Сказати прямо - всі вони просто сцикуни.👈 (Дякуємо звичайно їм за допомогу.)
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16.01.2023 20:42 Відповісти
"Росія не має перемогти у цій війні"

Это недосказанность. Росія не сможет перемогти у цій війні только в случае если будет открытого сказано, что в ответ на ядерный удар будет ядерный удар!
Открыто!
Все остальное бла бла сопли
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16.01.2023 21:06 Відповісти
він мав закінчити речення так...
виграти цю війну ми раші не дамо
і ви її хрен виграєте
бо замість ппо та про танки, може дамо а може ні
а замість ракет 300+ дамо гаубиці до 40 та ракети до 80 км
а то не дай Бог по раші ібанете
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16.01.2023 22:26 Відповісти
Снова капитан очевидность. Да все нормальные страны понимают что Россия не должна победить И даже есть все средства чтобы она не победила. только всех этих средств почему-то не дают Украине. Я имею тяжелую технику и дальнобойные ракеты в достаточном количестве. Если-бы Гитлера начали мочить все вместе как только он сделал Аншлюс Австрии по планета не пережила-бы столько горя во 2 мировой войне и столько жертв. Диктаторов нужно мочить в зародыше. Путина нужно было мочить уже в 2008 году суперсанкциями на Россию а в 14 году дать Украине любое количество оружия и в 15-м году все-бы и закончилось и с меньшими жертвами
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17.01.2023 00:48 Відповісти
 
 