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війна (56913) Іран (1343) ракети (2848) росія (47340) США (14526) Шерман (35)

Росія продовжує звертатися до Ірану та Північної Кореї через брак власних ракет, - заступниця держсекретаря США Шерман

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шерман

Сполучені Штати очікують на поглиблення відносин РФ з Іраном і Північною Кореєю, до яких Москва продовжує звертатися через дефіцит власних ракет та БПЛА.

Про це заявили заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Заступник міністра оборони США підкреслив, що Росія продовжує звертатися до Ірану, Північної Кореї, тому що зазнає справжнього дефіциту у власних ракетних спроможностях та БПЛА. Він відзначив, що очікує продовження таких кроків РФ.

"Відверто кажучи, це сигнал розпачу Росії, що вони звертаються до Ірану та Північної Кореї. Щодо авіації, я думаю, що ми маємо очікувати, що Іран та Росія поглиблюватимуть свої відносини, знову ж таки, через те, що Росія все більше покладатиметься на допомогу інших держав, аби отримати озброєння, якого їм не вистачає", - сказав Колін Кал.

Заступниця держсекретаря Венді Шерман додала у свою чергу, що США занепокоєні російсько-іранськими стосунками та спостерігатимуть за всім, що Росія робить стосовно власного виробництва ракет, і буде накладати санкції.

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Заступник радника президента США з питань національної безпеки Джонатан Файнер зауважив, що підхід Штатів ґрунтується не лише на санкціях, але й на заходах із контролю експорту, які вони накладали на російську економіку і на російську оборонну промисловість саме для того, щоб обмежити та стримати можливість Росії погрожувати не лише Україні, але й іншим сусідам.
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АSLAN @antiputler_news 24 мин
«Спи$дили» або як український дрон викрав рацію ворогів.
Майстерність аерозвідників К-2 і нові технологіі допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією
https://twitter.com/i/status/1615064301555023872
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16.01.2023 21:39 Відповісти
Теперка дрон має рацію!
)))
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16.01.2023 21:43 Відповісти
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16.01.2023 21:40 Відповісти
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16.01.2023 21:42 Відповісти
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16.01.2023 21:51 Відповісти
У нас тоже дефицит БПЛА и ракет. Но Иран РФ хоть БПЛА поставляет, нам США - просто пенис.
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16.01.2023 22:00 Відповісти
Ким Пуй ЧМОтлер доставит в мавзолей чЛенина 20 тонн пуговиц для гимнасторек и валенок,а для булатов советских дадут даже 55 миллионов кирзовых сапог.. отдельно привезут бинты и вату...с также 50 млн доз Пенициллина...
Тушонку Рузвельта и ножки Буша Корея не производит...😝😝😝😁😁😁😁
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16.01.2023 22:09 Відповісти
 
 