Росія продовжує звертатися до Ірану та Північної Кореї через брак власних ракет, - заступниця держсекретаря США Шерман

Сполучені Штати очікують на поглиблення відносин РФ з Іраном і Північною Кореєю, до яких Москва продовжує звертатися через дефіцит власних ракет та БПЛА.

Про це заявили заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Заступник міністра оборони США підкреслив, що Росія продовжує звертатися до Ірану, Північної Кореї, тому що зазнає справжнього дефіциту у власних ракетних спроможностях та БПЛА. Він відзначив, що очікує продовження таких кроків РФ.

"Відверто кажучи, це сигнал розпачу Росії, що вони звертаються до Ірану та Північної Кореї. Щодо авіації, я думаю, що ми маємо очікувати, що Іран та Росія поглиблюватимуть свої відносини, знову ж таки, через те, що Росія все більше покладатиметься на допомогу інших держав, аби отримати озброєння, якого їм не вистачає", - сказав Колін Кал.

Заступниця держсекретаря Венді Шерман додала у свою чергу, що США занепокоєні російсько-іранськими стосунками та спостерігатимуть за всім, що Росія робить стосовно власного виробництва ракет, і буде накладати санкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція закликала ООН розслідувати постачання Іраном безпілотників до Росії

Заступник радника президента США з питань національної безпеки Джонатан Файнер зауважив, що підхід Штатів ґрунтується не лише на санкціях, але й на заходах із контролю експорту, які вони накладали на російську економіку і на російську оборонну промисловість саме для того, щоб обмежити та стримати можливість Росії погрожувати не лише Україні, але й іншим сусідам.