Росія продовжує звертатися до Ірану та Північної Кореї через брак власних ракет, - заступниця держсекретаря США Шерман
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Сполучені Штати очікують на поглиблення відносин РФ з Іраном і Північною Кореєю, до яких Москва продовжує звертатися через дефіцит власних ракет та БПЛА.
Про це заявили заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Заступник міністра оборони США підкреслив, що Росія продовжує звертатися до Ірану, Північної Кореї, тому що зазнає справжнього дефіциту у власних ракетних спроможностях та БПЛА. Він відзначив, що очікує продовження таких кроків РФ.
"Відверто кажучи, це сигнал розпачу Росії, що вони звертаються до Ірану та Північної Кореї. Щодо авіації, я думаю, що ми маємо очікувати, що Іран та Росія поглиблюватимуть свої відносини, знову ж таки, через те, що Росія все більше покладатиметься на допомогу інших держав, аби отримати озброєння, якого їм не вистачає", - сказав Колін Кал.
Заступниця держсекретаря Венді Шерман додала у свою чергу, що США занепокоєні російсько-іранськими стосунками та спостерігатимуть за всім, що Росія робить стосовно власного виробництва ракет, і буде накладати санкції.
Заступник радника президента США з питань національної безпеки Джонатан Файнер зауважив, що підхід Штатів ґрунтується не лише на санкціях, але й на заходах із контролю експорту, які вони накладали на російську економіку і на російську оборонну промисловість саме для того, щоб обмежити та стримати можливість Росії погрожувати не лише Україні, але й іншим сусідам.
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Тушонку Рузвельта и ножки Буша Корея не производит...😝😝😝😁😁😁😁