США визнають потребу України у нинішній фазі війни бити далі за лінію фронту, - заступник міністра оборони Каль
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Сполучені Штати Америки визнають потребу України в тому, щоб бити далі за лінію фронту, а також розмірковують щодо найкращих варіантів передачі важких бойових машин, включно з танками.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо далекобійних ракет. Ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній – це корисно. Є потреба досягати далі за лінію фронту і, не вдаючись у деталі, скажу, що ми визнаємо цю потребу у нинішній фазі. І нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик. Але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути", - сказав він.
Заступник міністра оборони також підкреслив, що на кожному етапі війни США радилися з українським керівництвом та військовими про те, якими є найнагальніші потреби, і розмови з Україною про надання ракет триватимуть.
Коментуючи можливість передачі Україні танків Abrams Колін Каль відзначив, що це дуже дороге озброєння, яке дуже важко обслуговувати. "Немає ясності щодо того, чи це найкраща відповідь на виклики. Тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включно з танками, є сенс надати вчасно і в необхідній кількості. А також щоб забезпечити їхню підтримку для України", - наголосив заступник міністра.
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ножничками зробимо із нього кахфетку
У.Черчиль
Slava Bogu, nakonec... Daleko za linijei fronta bitj ne nado. Xvatit jakix tam skromnyx 2000 km.
те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
Тільки Україна буде на 100% відстоювати інтереси українського народу.
але для Штатів ця війна історичний шанс закопати свого одвічного противника самим дешевим способом, бо вже виріс другий сильніший противник - чайна
справи треба робити швидко і до кінця !
вже зараз треба вчити екіпажі Абрамсів та пілотів Ф-16, бо рано чи пізно ця зброя буде нам передана
тільки щоб не було пізно
А останні 10.5 місяців такої потреби взагалі не існувало?
І тут на тобі-новий виклик.
Боже, яке кончене, хоча і проактивне
але для цього потрібні не бюрократи, а військові, навіть краще - полководці
.
Кал?
ви щось почули ?
то це означає що вся політична та військова верхівка рашки вже здохла
іди вчи мат частину !
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Hand
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