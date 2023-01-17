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США визнають потребу України у нинішній фазі війни бити далі за лінію фронту, - заступник міністра оборони Каль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кал,колін

Сполучені Штати Америки визнають потребу України в тому, щоб бити далі за лінію фронту, а також розмірковують щодо найкращих варіантів передачі важких бойових машин, включно з танками.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо далекобійних ракет. Ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній – це корисно. Є потреба досягати далі за лінію фронту і, не вдаючись у деталі, скажу, що ми визнаємо цю потребу у нинішній фазі. І нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик. Але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути", - сказав він.

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Заступник міністра оборони також підкреслив, що на кожному етапі війни США радилися з українським керівництвом та військовими про те, якими є найнагальніші потреби, і розмови з Україною про надання ракет триватимуть.

Коментуючи можливість передачі Україні танків Abrams Колін Каль відзначив, що це дуже дороге озброєння, яке дуже важко обслуговувати. "Немає ясності щодо того, чи це найкраща відповідь на виклики. Тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включно з танками, є сенс надати вчасно і в необхідній кількості. А також щоб забезпечити їхню підтримку для України", - наголосив заступник міністра.
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Топ коментарі
+23
"дайте нам зброю, а решту роботи ми зробимо самі"

У.Черчиль
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16.01.2023 21:56
+12
це така хрєнь, коли війну ведуть не полководці, а бюрократи

те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
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16.01.2023 21:58
+11
Десять раз перечитав новину, не повірив своїм очам - це сказав таки не БУВШИЙ, а діючий заступник міністра оборони. Ну хоч через 11 місяців лід можливо скрес.
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16.01.2023 21:50
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Будь ласочка, ще передайте Україні здохлого путіна!
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16.01.2023 21:48 Відповісти
Краще нехай передадуть живого путлєра , а ми манік'юрними
ножничками зробимо із нього кахфетку
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16.01.2023 21:55 Відповісти
"дайте нам зброю, а решту роботи ми зробимо самі"

У.Черчиль
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16.01.2023 21:56 Відповісти
Тот же У. Черчилль: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные"
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16.01.2023 22:45 Відповісти
Būūūūū. Amerika prosypaetsia...
Slava Bogu, nakonec... Daleko za linijei fronta bitj ne nado. Xvatit jakix tam skromnyx 2000 km.
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17.01.2023 04:53 Відповісти
Щось вони дуже довго придивляються, може їм українських окулярів позичити?
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17.01.2023 07:57 Відповісти
Не минуло і року.
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16.01.2023 21:48 Відповісти
це така хрєнь, коли війну ведуть не полководці, а бюрократи

те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
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16.01.2023 21:58 Відповісти
Ні, просто потрібно розуміти, що кожна країна має свої інтереси, і хтось може підтримувати лише 10% українських цілей, а хтось - 90%.
Тільки Україна буде на 100% відстоювати інтереси українського народу.
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16.01.2023 22:05 Відповісти
так, ми будемо відстоювати свій інтерес на 100%, бо на 200% немає елементарно зброї.
але для Штатів ця війна історичний шанс закопати свого одвічного противника самим дешевим способом, бо вже виріс другий сильніший противник - чайна

справи треба робити швидко і до кінця !
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16.01.2023 22:37 Відповісти
Якраз тому і не хочуть знищувати орду до кінця,бо на пяти наступає Китай(((
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17.01.2023 03:53 Відповісти
Наконец то дошло Америке!
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16.01.2023 21:48 Відповісти
нічого не дійшло, бо зазлегідь навчити екіпажи Петріотів, Бредлі та ін. треба було ще вчора, це не вимагає ні політичних рішень, ні великих грошей
вже зараз треба вчити екіпажі Абрамсів та пілотів Ф-16, бо рано чи пізно ця зброя буде нам передана
тільки щоб не було пізно
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16.01.2023 22:01 Відповісти
Доходило і раніше у них просто і на жаль для раши підхід такий, мишка-кіт-удав
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16.01.2023 22:14 Відповісти
Це зрозуміло, але сподіваюсь що дадуть щось далекобійне.
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16.01.2023 22:18 Відповісти
Тобто нічого не сказав.
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16.01.2023 21:49 Відповісти
І повернувся ж у нього язик сказати "вчасно і в необхідній кількості".
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17.01.2023 10:04 Відповісти
Розмірковуйте... У нас ще вагон часу....
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16.01.2023 21:50 Відповісти
Десять раз перечитав новину, не повірив своїм очам - це сказав таки не БУВШИЙ, а діючий заступник міністра оборони. Ну хоч через 11 місяців лід можливо скрес.
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16.01.2023 21:50 Відповісти
не переймайтесь, хтось, здається Швець, казав, що в США успішними є ті чиновники, які розмовляють на ось такій пташиній мові - щось прощебетав, а що саме х... його зна
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16.01.2023 22:04 Відповісти
Хто зрозумів Коліна , то він багато чого сказав 🙂
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16.01.2023 21:53 Відповісти
навіть якби нічого не сказав (а тихенько почав діяти) то було б ще зрозуміліше...
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16.01.2023 22:31 Відповісти
Щоб бити "за лінію фронту" , то тут вже не танчики потрібні.
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16.01.2023 21:54 Відповісти
Dyk tam tančiki toljko posle zapiatoj... A pro "čutj dalše liniji fronta" vsi zrazumili...
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17.01.2023 04:56 Відповісти
Ти диви!
А останні 10.5 місяців такої потреби взагалі не існувало?
І тут на тобі-новий виклик.
Боже, яке кончене, хоча і проактивне
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16.01.2023 21:58 Відповісти
А бульбостан ж вважається за лінією фронту? Там багато чого Хаймарсами дістати можна...
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16.01.2023 22:00 Відповісти
Ні, в ОП кажуть що там живуть наші,,браця" !
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16.01.2023 22:39 Відповісти
Після такої пробної заяви Штати вивчать 50 відтінків виття на мокшанських болотах і приймуть остаточне рішення.
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16.01.2023 22:02 Відповісти
не виття в мокшанії їм треба вивчати, а ситуацію на фронті, під Соледаром та Бахмутом

але для цього потрібні не бюрократи, а військові, навіть краще - полководці

.
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16.01.2023 22:40 Відповісти
На жаль, я не маю доступу до тіла Байдена, інакше б ЗСУ давно вже запускали ракети по Енгельсу з F-35.
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16.01.2023 23:30 Відповісти
Год уже прошел, а товарищ Кал никак раздуплится не может. нужны ракеты уже давно, трусливые вы создания.
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16.01.2023 22:06 Відповісти
Нарешті!
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16.01.2023 22:12 Відповісти
хто сказав ?
Кал?
ви щось почули ?
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16.01.2023 22:41 Відповісти
Ладно... уговорил, так и быть... подскажу решение этого вопроса... есть такая ракета... АТАКМС называется... вот она поможет ЗСУ решить вопросы с целями за линией фронта ) Спасибо не надо. Надо АТАКМС.
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16.01.2023 22:15 Відповісти
От тільки атакамс якщо залетить на території кацапів, це активує "периметр." І ніхто не буде радий новому початку подій. Але, я впевнений, там керування "залізною рукою" сша, тому вони собі самі знають, що і як і коли.
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16.01.2023 22:19 Відповісти
коли пишеш: це активує "периметр."

то це означає що вся політична та військова верхівка рашки вже здохла
іди вчи мат частину !
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16.01.2023 22:45 Відповісти
Боже, який ти придурок. Володів би ти військовою таємницею, не виписував би тут. Телепень.
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16.01.2023 22:52 Відповісти
Ракети ATACMS не здатні активувати "Пеример" на території кацапів.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Hand
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16.01.2023 23:31 Відповісти
Вікіпедія? Ви серйозно? ви служили, у вас є звання?
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16.01.2023 23:49 Відповісти
Какой нах Периметр? Периметр это автоматическая система и она срабаатывает только тогда когда выведены из строя Президент с его ядерным чемоданчиком и еще 2 следующих за ним звена которые принимают решение о нанесении ЯО Да и датчики того периметра-они сработают только на суперяркую вспышку и сильное землятрясение которое может вызвать только ядерный заряд а не жалкие пару сот обычной взрывчатки Атакамса или крылатой ракеты с обычной а не ядерной боеголовкой. Тем более что пусковые шахты российских ракет они совсем не в городах находятся совсем не там куда может бить ВСУ тактическими ракетами
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17.01.2023 00:01 Відповісти
Ви теж володієте публічною інформацією. На справді все не так. Було б так, вже би давно на територію рф падало щось важче, за 50кг
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17.01.2023 00:17 Відповісти
Уже падало, с гораздо большей б/ч, чем 50 кг. И не раз. И обязательно еще упадет.
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17.01.2023 00:25 Відповісти
Добре було б метеором в них з орбіти жбурнути. То би точно чорта з два би щось збили
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17.01.2023 04:58 Відповісти
В неофициальном интервью журналу Wired один из разработчиков системы, Владимир Ярынич, сообщает следующую информацию об алгоритме работы системы «Периметр»:

Она была разработана так, чтобы находиться в дремлющем состоянии, пока высокопоставленное официальное лицо не активирует её в кризисной ситуации. Тогда она начала бы мониторить сеть датчиков - сейсмических, радиационных, атмосферного давления - на признаки ядерных взрывов. Прежде чем запустить ответный удар, система должна была бы проверить четыре «если»: если система была активирована, сперва она попыталась бы определить, имело ли место применение ядерного оружия на советской территории. Если бы это оказалось похожим на правду, система проверила бы наличие связи c Генеральным штабом. Если связь имелась, система бы автоматически отключилась по прошествии некоторого времени - от 15 минут до часа - прошедшего без дальнейших признаков атаки, в предположении, что официальные лица, способные отдать приказ о контратаке, по-прежнему живы. Но если бы связи не было, «Периметр» решил бы, что Судный день настал, и незамедлительно передал право принятия решения о запуске любому, кто в этот момент находился бы глубоко в защищённом бункере, в обход обычных многочисленных инстанций.
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17.01.2023 00:18 Відповісти
Партнери-союзники тримають руку на пульсі України.Їх допомога завжди обернено-пропорційна загрозам для нашої держави.Коли небезпека зростає-їм потрібен більш тривалий термін на роздуми.Для чого мавпі штучний інтелект-щоб знищити планету і залетіти на марс?
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16.01.2023 22:23 Відповісти
Из выше сказанной словесной кучи кала чувствуется усталость Колина от проделанной работы, оружие дорогое, еще поломаете, надо подумать, нет ясности, есть ли сенс бить дальше линии фронта или нет,нужно время все внимательно изучить и обсудить что бы принять правильное решение.....
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16.01.2023 22:34 Відповісти
"США радилися з українським керівництвом та військовими про те, якими є найнагальніші потреби". Радились, але чули не все.
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17.01.2023 01:16 Відповісти
І як довго ці размишлєнія в часі будуть???
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17.01.2023 01:22 Відповісти
Нинішня потреба бити далі за лінію фронту - на 1000 - 3000км.
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17.01.2023 07:35 Відповісти
 
 