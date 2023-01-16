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Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих, - заступниця держсекретаря США Шерман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шерман

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тисяч осіб і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу.

Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.

"Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ - не станеться ні того, ні іншого", – зазначила Шерман.

На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, "вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планує мобілізувати до 500 тисяч людей для наступальних операцій на сході та півдні України, - Скібіцький

"За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, які має український народ", – додала вона.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих

А хто казав, що росія збирається їх підготовлювати та забезпечувати?
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16.01.2023 21:50
+18
Яка вона наївна... Собере 500к бидлоти і вони підуть. барани ***
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16.01.2023 22:09
+15
давай хватит прогнозов. ракеты на 300 км давайте и танки. самолеты нужны.
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16.01.2023 21:52
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Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих

А хто казав, що росія збирається їх підготовлювати та забезпечувати?
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16.01.2023 21:50 Відповісти
забезпечувати їх будуть їхні батьки...московити це вже відпрацювали...
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16.01.2023 22:02 Відповісти
сам буйло думав що навіть"частічная мобілізація" 300 тис. неможлива - будуть заворушення і т.д.
але ж "довольні хами, ситі їх *****..." - на рашці тіш да гладь, лише чутно із Владіка "Бей хохлов, спасай рассею!"
мобілізує буйло і 500 тис.!
причому льогко!
автомат в руки - іржавий автомат, іржава каска "зразка дєди воєвалі 1943", а ватниками китайський легпром на раз забеспечить
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16.01.2023 22:30 Відповісти
давай хватит прогнозов. ракеты на 300 км давайте и танки. самолеты нужны.
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16.01.2023 21:52 Відповісти
Ото проблема!
Головне, щоб автозаків та вагонів-скотовозів хватило, бидло "в адрес" відвантажити
дЄди тралі-валі!
Мотай онучі, реконструктори
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16.01.2023 21:54 Відповісти
калашей и лопат хватит, остальное сами
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16.01.2023 21:55 Відповісти
Параша не зможе підготувати резерви навіть за стандартами срср, але м'яса назбирає.
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16.01.2023 22:00 Відповісти
Сталин мобилизовал десятки миллионов в том числе и на трудовой фронт. А кормить мобилизованных рабов не обязательно.
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16.01.2023 22:04 Відповісти
Яка вона наївна... Собере 500к бидлоти і вони підуть. барани ***
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16.01.2023 22:09 Відповісти
Хахахаха )))) Дякую за заспокійливе. Зброї не треба! )))
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16.01.2023 22:10 Відповісти
Дуже переживають за московію? - Переживайте за Україну...
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16.01.2023 22:11 Відповісти
Маю підозру, що рівень підготовки, який вона вважає належним, і той, який належним вважають кацапи, - це два дуже різних рівня
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16.01.2023 22:21 Відповісти
ставлю сотку евро, что сможет. Это в Штатах каждого солдата одеть, обуть, накормить, вооружить надо. А на Расеи, как и раньше, одна винтовка и три патрона на двоих, шинель в скатку и обмотки вместо сапог
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16.01.2023 22:32 Відповісти
А сержантів та молодший офіцерський склад їм "бабы нарожают", чи як?
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17.01.2023 00:03 Відповісти
ну почему каждая очередная нулевка мнит себя прохфесором? Я же не спрашиваю в каком пивняке ты тусил до ноября 22 года. И с чего у меня должна болеть голова за московитов.? Но я не жадный - читай по курсы "Выстрел"...
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17.01.2023 05:17 Відповісти
Que va, habibi?
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21.01.2023 00:15 Відповісти
на заході живуть ілюзіями
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16.01.2023 22:34 Відповісти
На заході люди живуть іншим життям і вже давно. Їм не зрозумілий менталітет оркостану від слова «зовсім». Вони не можуть зрозуміти, що ця бидло біомаса просто терпіли кончені і будуть сунути тупо в пекло за царя батюшку. Вони задають одні і ті самі питання, типу «а навіщо вони хотять вас знищити, а чого вони йдуть на смерть, а що їм треба від вас»… Ім важко уявити, що таке може бути в наш час. Вони давно живуть в демократичному суспільстві, тому я впевнена що ця худоба попре на нас гола, боса і п'яна. Попре за кредит, за ладу, за гроші, на авось
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16.01.2023 22:47 Відповісти
Ну й що, підуть з одною гвинтівкою на трьох "в баю дабудут аружие", а там, дивись "бабьі ищё нарожают"🤣
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16.01.2023 22:50 Відповісти
тетка дура. Могла б на 10 мес. войны не нести дурню. Или это чтоб оружие не давать?
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16.01.2023 23:13 Відповісти
Ти вгадав.
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16.01.2023 23:30 Відповісти
В якомусь сенсі це "добре", що постійно точаться чутки про мобілізацію на росії.

Бо якась частка кацапів так чи інакше поцікавиться долею попередніх мобіків.
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16.01.2023 23:28 Відповісти
Крім цього, кацапам незручно буде визнавати, що їх плани щодо мобілізації заздалегідь оголошені українською розвідкою.
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16.01.2023 23:29 Відповісти
зможе і мобілізувати, і забезпечти,і підготувати. Ху*ово,але зможе. Тіко нам від того не легше... 500к таки дохера
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17.01.2023 00:09 Відповісти
Как в 1943-ем раздадут половинки кирпичей и вперед за Путина...
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17.01.2023 06:57 Відповісти
А Китай Іран північна Корея??!!!
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17.01.2023 07:01 Відповісти
 
 