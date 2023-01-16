Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих, - заступниця держсекретаря США Шерман
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Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тисяч осіб і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу.
Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.
Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.
"Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ - не станеться ні того, ні іншого", – зазначила Шерман.
На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, "вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну".
"За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, які має український народ", – додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
А хто казав, що росія збирається їх підготовлювати та забезпечувати?
але ж "довольні хами, ситі їх *****..." - на рашці тіш да гладь, лише чутно із Владіка "Бей хохлов, спасай рассею!"
мобілізує буйло і 500 тис.!
причому льогко!
автомат в руки - іржавий автомат, іржава каска "зразка дєди воєвалі 1943", а ватниками китайський легпром на раз забеспечить
Головне, щоб автозаків та вагонів-скотовозів хватило, бидло "в адрес" відвантажити
дЄди тралі-валі!
Мотай онучі, реконструктори
Бо якась частка кацапів так чи інакше поцікавиться долею попередніх мобіків.