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війна (56913) суд (8046) США (14526) державна зрада (1079) Коцаба (9)

Виїхав у США: Судове засідання у справі обвинуваченого у держзраді проросійського пропагандиста Коцаби не відбулося

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руслан,коцаба

У Коломиї на Івано-Франківщині 16 січня 2023 мало відбутися судове засідання у справі проросійського пропагандиста Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді.

Однак жодна зі сторін не з'явилася до суду, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачений Руслан Коцаба перебуває у США. Про це він поінформував на своєму YouTube-каналі.

Голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський розповів, чому засідання не відбулося.

З його слів, 16 січня 2023 року захисник Руслана Коцаби подав клопотання з проханням перенести розгляд справи через те, що обвинувачений перебуває за кордоном.

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"Це відбувається у режимі відеоконференцзв'язку з будівлі посольства України в США. Не з'явилися сьогодні ні Руслан Коцаба, ні його захисник, ані представник прокуратури", — пояснює голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський.

Журналісти подали інформаційний запит до Державної прикордонної служби України щодо правових підстав перетину українського кордону військовозобов'язаного Руслана Коцаби, справу якого розглядають у Коломийському міськрайонному суді.

У січні 2015 року Руслан Коцаба розмістив у Інтернеті відеозвернення до Президента України, у якому закликав українців бойкотувати мобілізацію. Окрім того, він брав участь у низці передач пропагандистського характеру на російських телеканалах.

Коцабу затримали у лютому 2015 року. Його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі. Колегія суддів призначила проросійському пропагандисту покарання у вигляді три з половиною роки позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

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Після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним. Прокуратура оскаржила це рішення у Вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу у Долинський районний суд. Звідти обвинувальний акт повернули прокуратурі через брак доказів. Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними й оскаржила повернення обвинувального акту. З квітня 2019 року справа перебуває на розгляді у Коломийському суді.
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Топ коментарі
+45
А где именно в Штатах эта мразь? Хотя бы примерно....
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16.01.2023 21:55
+26
Цікаво чому не у своїй улюбленій раші.
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16.01.2023 22:01
+21
Так рашку они только за купюры и любят а жопы сунут на Запад, а потом рассказывают как там геи и педофилы и зоофилы весь набор… а вот в скрепной все ок
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16.01.2023 22:04
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А где именно в Штатах эта мразь? Хотя бы примерно....
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16.01.2023 21:55 Відповісти
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16.01.2023 22:00 Відповісти
Цікаво чому не у своїй улюбленій раші.
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16.01.2023 22:01 Відповісти
Так рашку они только за купюры и любят а жопы сунут на Запад, а потом рассказывают как там геи и педофилы и зоофилы весь набор… а вот в скрепной все ок
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16.01.2023 22:04 Відповісти
Так он в Украине привык к унитазу, а в расеюшке дырка в полу. Они все такие, моральные уроды, ненавидят Запад но жить в расеюшке не хотят.
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16.01.2023 22:19 Відповісти
эта, на Брайтон Бич.
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16.01.2023 22:13 Відповісти
Probably got a job at FoxNews already.
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16.01.2023 22:30 Відповісти
Or CNN, same shit.
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16.01.2023 22:42 Відповісти
Filthy russian whore Tucker Carlson works for CNN now?
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16.01.2023 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F_w9wDGhXHQ&ab_channel=RuslanKotsaba
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16.01.2023 22:15 Відповісти
Тобто вiн у Нью-Йорку. Маемо хорошего чоловiка там. Мiрослав, агов!
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16.01.2023 22:26 Відповісти
Поспитаюсь, хоча ця падла в наші місця не ходить.
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16.01.2023 22:30 Відповісти
If "whatever", you know where to find me.
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16.01.2023 22:40 Відповісти
"...Если "что", ты знаешь где меня найти..."
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16.01.2023 22:59 Відповісти
It makes me all warm and fuzzy inside, knowing that a lot of people in Ukraine speak English.
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16.01.2023 23:03 Відповісти
...спасибо, я не свободно владею языком...так.. Просто в данном укр.рус.бел (неважно) контексте - вот это самое "если что" прикольно звучит в америк. "уотева", еще и пишется слитно?
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16.01.2023 23:11 Відповісти
Whatever - такое же универсальное слово, как goddamnit или shit. Им можно выразить как вселенское равнодушие, так и заинтересованность во всем, шо у Вас есть.
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16.01.2023 23:15 Відповісти
+
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16.01.2023 23:19 Відповісти
Ну допустим я знаю где он,что дальше,что вы ему зделайте,есть предложения?
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17.01.2023 02:34 Відповісти
There is another way to say that. The slang sounds like: "In any case you have my number".
"You have my number" means "You know where to find me"
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17.01.2023 01:53 Відповісти
Good luck, guys
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17.01.2023 04:58 Відповісти
А СБУ и после Баканова-Наумова остаётся филией ФСБ⁉️Кстати , почему Баканов своей работой убил десятки тысяч мирных украинцев не под трибуналом
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16.01.2023 23:59 Відповісти
Бруклин?
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17.01.2023 01:39 Відповісти
Вряд ли. Теперь эти поумнели, где-то в Манхаттене прячутся. Если не в Коммифорнии.
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17.01.2023 01:44 Відповісти
Кацапы любят кучковаться. Сильно стадное чувство.
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17.01.2023 01:58 Відповісти
Тут дело даже не в стадном чувстве, а в отсутствии нормальных контактов. Тварь, о которой речь, обязательно обратилась именно к русским иммиграционным адвокатам. Отсюда надо и разыгрывать партию...
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17.01.2023 02:03 Відповісти
Согласен! Он побежал к своим.
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17.01.2023 02:09 Відповісти
Вони ж не так давно з кам'яного віку вийшли. Ще й досі адаптуються.
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17.01.2023 02:06 Відповісти
Ну судя по всему в Нью Йорке. Пацифист, твою мать!

https://www.facebook.com/ukrpacificus
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17.01.2023 15:17 Відповісти
виїхав? коли? як?
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16.01.2023 21:56 Відповісти
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16.01.2023 22:06 Відповісти
/glavcom.ua/ru/news/
от новости с ru
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16.01.2023 22:14 Відповісти
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16.01.2023 23:34 Відповісти
Зобовязати лисе падло носити орден від зє всюди і завжди. По приколу.
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17.01.2023 01:46 Відповісти
Есть совсем свежее. Ишь какие хряки.

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17.01.2023 00:57 Відповісти
И распространяют эту рекламу в русских магазинах Нью Йорка, хотя здесь полно и украинских магазинов!
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17.01.2023 15:19 Відповісти
Він виїхав ще до великої війни.
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16.01.2023 23:18 Відповісти
Правиьно!
Замість боягузливо іти до суду, він мужньо втік!
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16.01.2023 22:01 Відповісти
Во так пограничники молодцы при любой возможности пару купюр ворвут. В стране война а на Западных рубежах контрабас коррупция все печально
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16.01.2023 22:01 Відповісти
бред собачий - этого коцабу выпустил зеленский ермак буданов - без их отмашки погранцы бы не пропустили такую зашкваренную морду
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16.01.2023 22:04 Відповісти
То есть погранцы исполнили заведомо преступный приказ? Как и пол Дании беженцев мужского за 5000 до 10000 погранцы аж Гай шумит выпускают
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16.01.2023 22:06 Відповісти
😁
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17.01.2023 09:05 Відповісти
он еще наверное и политическое убежище в США получил,его там приняли как притесняемого властями наверное,на удивление там много принимают таких вот клоунов
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16.01.2023 22:02 Відповісти
яка несподiванка! ))
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16.01.2023 22:02 Відповісти
Хахахахахаха ))))))))))))))))))) ніхто не прийшов )))))))) На ***** приходити, як самі випустили? Після війни, поллється кров влади! Сторіками!
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16.01.2023 22:04 Відповісти
Как настоящий русский патриот, махнул в США 😁😁😁
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16.01.2023 22:05 Відповісти
S.Recensor

@CensorRe

·

5 ч

Гео Лерос пита, хто вкрав 50 авто Chevrolet Tahoe, якi General Motors подарував Україні для вивезення поранених із зони бойових дій. Але в мiнiстерствах iнформацiя вiдсутня.
Мабуть, знов Порошенко винен.

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16.01.2023 22:06 Відповісти
Так то отдали нуждающимся депутатам. А раненые пускай своим ходом как то выезжают. Не ну ты тоже салоны кровью зальют, а тем машинкам потом рассекать в ночном Киеве по клубам и ресторанам шалав возить…. Н
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16.01.2023 22:26 Відповісти
Коли бідний мужик хоче виїхати в Польщу, щоб хоч шматок хліба заробити, то то ловлять, а таких сам зеленський через кордон проводить!
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16.01.2023 22:06 Відповісти
Будучи під слідством , навіть таким мразенним , можна виіхати ?
Наша Україна виглядає гірше ніж якась бананова республіка .
Суркіси можуть що завгідно - вивезти гроші не задекларувавши , вивезти своіх смердюхів .
І тепер ще один КУДЛАТИЙ вирішив просто виіхати з краіни бо змучився по судах - засудили потім виправдали чомусь , потім до суду - і так довгі роки .
Сволота взяв собі і поїхав в Америку .
Як він дістав візу ? Одним словом сором стрвшний
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16.01.2023 22:09 Відповісти
жоден злочинець високого рангу не сів. Крім Юлі, але це інакша історія.
Єдина надія на план Маршала з зовнішнім керуванням, включно з судовою реформою. Інакше діла не буде.
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17.01.2023 01:35 Відповісти
Демократия в США позволяет содержание даже отъявленных негодяев убийц и подонков с помощью высококлассных адвокатов..
Не парьтесь чуваки...
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16.01.2023 22:23 Відповісти
Та Штаты и Европа давно показали деньга есть сиди себе не переживай корми наших адвокатов и не парься
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16.01.2023 22:28 Відповісти
Во всем виноват Порошенко..продал мавзолейным обезьянам даже ядерное оружие и все что Украина имела на 24 августа 1991года...😝😝😝
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16.01.2023 22:27 Відповісти
НУ ХОЧ НАЛЯКАЛИ...
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16.01.2023 22:27 Відповісти
"принципиальность" украинских погранцов в тылу не имеет границ
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16.01.2023 22:29 Відповісти
Мне показалось, что я только что анекдот прочитал.
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16.01.2023 22:32 Відповісти

У нас анекдот навіть вибори, всюди повний цирк
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17.01.2023 03:50 Відповісти
Кажуть шо він на Браитон Біч розсікає -- виіхав на конференцію .
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16.01.2023 22:33 Відповісти
Зрадникам у нас все дозволено...
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16.01.2023 22:35 Відповісти
Земрази довольны.
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16.01.2023 23:14 Відповісти
Суду все ещё недостаточно улик,,чтобы признать эту гниду колаборонтом
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16.01.2023 23:58 Відповісти
Справді де в Штатах .
Якщо біженець то хто виступив спонсором ?
Все ж таки Америка на щастя не Коломия !!!
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17.01.2023 00:10 Відповісти
В Нью Йорке судя по фэйсбуку

https://www.facebook.com/ukrpacificus
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17.01.2023 15:30 Відповісти
А что нельзя его отлохматить там? Тысячи безработных Маугли решили бывопрос.
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17.01.2023 00:14 Відповісти
Була тут в Америці одна «пані « які була ще у закарпатській раді якимсь партійним діячем , комуняцьким звісно .
Після незалежності прилаштувала свого сина , кінченого сволоту , в горілчаний бізнес , а потім навіть мером Ужгорода зробила . Ратушняк .
Так от вона взялася дієво за українське життя в діаспорі . Але дуже швидко їй нагадали партійне минуле і її як вітром здуло
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17.01.2023 00:24 Відповісти
підозрюваного в держзраді випускають за кордон?.. українцям доводиться воювати на два фронти: проти ворога зовнішнього та ворога при владі
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17.01.2023 00:37 Відповісти
ЗЄвлада системно рятує російських шпигунів, пропагандистів та держзрадників.

Ба більше - медведчуківських ****** працевлаштували на ЗЄ-марафоні.

Хоча... Чому б це ***** Коломойського не допомагали колегам по станку від партнера...
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17.01.2023 00:51 Відповісти
Мерзотніших судів ніж в Україні , мабуть нема нігде!
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17.01.2023 01:45 Відповісти
А как этот ******* вообще смог выехать из Украины? Ему больше 60 лет? Не думаю...
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17.01.2023 06:19 Відповісти
Тобто з 19-го року його взагалі не чіпали і тільки зараз завчасно його попередив почали знову "судити" ?
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17.01.2023 06:27 Відповісти
Странно.... Почему это у наших погранцов и сбу все успевают уехать? Некоторые даже активы и нал перевезти...
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17.01.2023 07:49 Відповісти
 
 