Виїхав у США: Судове засідання у справі обвинуваченого у держзраді проросійського пропагандиста Коцаби не відбулося

У Коломиї на Івано-Франківщині 16 січня 2023 мало відбутися судове засідання у справі проросійського пропагандиста Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді.

Однак жодна зі сторін не з'явилася до суду, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачений Руслан Коцаба перебуває у США. Про це він поінформував на своєму YouTube-каналі.

Голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський розповів, чому засідання не відбулося.

З його слів, 16 січня 2023 року захисник Руслана Коцаби подав клопотання з проханням перенести розгляд справи через те, що обвинувачений перебуває за кордоном.

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"Це відбувається у режимі відеоконференцзв'язку з будівлі посольства України в США. Не з'явилися сьогодні ні Руслан Коцаба, ні його захисник, ані представник прокуратури", — пояснює голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський.

Журналісти подали інформаційний запит до Державної прикордонної служби України щодо правових підстав перетину українського кордону військовозобов'язаного Руслана Коцаби, справу якого розглядають у Коломийському міськрайонному суді.

У січні 2015 року Руслан Коцаба розмістив у Інтернеті відеозвернення до Президента України, у якому закликав українців бойкотувати мобілізацію. Окрім того, він брав участь у низці передач пропагандистського характеру на російських телеканалах.

Коцабу затримали у лютому 2015 року. Його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі. Колегія суддів призначила проросійському пропагандисту покарання у вигляді три з половиною роки позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

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Після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним. Прокуратура оскаржила це рішення у Вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу у Долинський районний суд. Звідти обвинувальний акт повернули прокуратурі через брак доказів. Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними й оскаржила повернення обвинувального акту. З квітня 2019 року справа перебуває на розгляді у Коломийському суді.