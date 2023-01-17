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Путін вирішив тиснути далі, ми будемо тиснути також, - заступниця держсекретаря США Шерман

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шерман,венди,венді

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман оголосила про подробиці свого візиту до Києва задля обговорення потреб України з Президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями.

Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шерман поінформувала, що її делегація разом із заступником міністра оборони з політичних питань Коліном Калом та заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером приїхали сьогодні в Україну після відвідування Німеччини та Польщі, аби дати сигнал непохитної та стійкої підтримки українського курсу та висловити захоплення українською стійкістю та сміливістю.

"Понад усе ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз, що необхідно для забезпечення безпеки та захисту, що буде найкращою підтримкою енергетичної галузі та гуманітарних потреб", - відзначила Шерман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих, - заступниця Держсекретаря США Шерман

Заступниця держсекретаря США також оголосила, що можливе оголошення воєнного стану та подальша мобілізація в Росії було темою обговорень сьогодні.

Крім того, заступниця держсекретаря зауважила, що українці захищаються та звільняють території з винятковою доблестю і винахідливістю та стали уособленням сміливості, тоді як Росія не змогла досягти жодних початкових стратегічних цілей. На цьому тлі, за її словами, США, НАТО та партнери залишаються обʼєднаними та втілюють обіцянки щодо допомоги. Зокрема, Шерман нагадала про виділення понад $25 мільярдів безпекової допомоги та ухвалення Конгресом США ще одного пакета допомоги на $45 мільярдів у грудні.

"Путін вирішив тиснути далі, тож ми маємо також тиснути і ми будемо це робити", - підсумувала посадовиця США.
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Топ коментарі
+22
Арестович прямо зараз Фекіну а прямому ефірі на повному серьозі розповідає що виявляється,у всьому винний Порошенко..це піздец товаріщі 😂я *****
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16.01.2023 22:16
+14
ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз

 українські громадяни Вас розачарують, пані Шерман, Ви не почуєте від них нічого нового з 24.02.22, лише теж саме:
Зборої! Зброї! І ще раз зброї, чорти забирай !!!

бо ваша зброя це життя наших солдат !
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16.01.2023 22:23
+12
Пані Шерман!
Від Вашого прізвища чогось танкові поставки згадуються!
)))
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16.01.2023 22:09
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Пані Шерман!
Від Вашого прізвища чогось танкові поставки згадуються!
)))
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16.01.2023 22:09 Відповісти
таки да, але не Абрамсами, а схоже Шерманами

Коментуючи можливість передачі Україні танків Abrams Колін Кал відзначив, що це дуже дороге озброєння, яке дуже важко обслуговувати. "Немає ясності щодо того, чи це найкраща відповідь на виклики. Тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включно з танками, є сенс надати

але ж Шерманів у США немає,
немає навіть М-60...
біда, біда....
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16.01.2023 22:18 Відповісти
Шерман дуже добре розуміе ху&ла. Вона таких курчат десяток з'їла на сніданок.

Не зря її звуть « срібна лиса»
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16.01.2023 22:51 Відповісти
Проблема в тому, що для США вигідно, щоб конфлікт в Україні тривав якомога довше. Арсенали США забиті зброєю, в оборонній промисловості застій. Одних бронетранспортерів М113 США наклепали- ВДУМАЙТЕСЬ!- 800000 штук (вісімдесят тисяч штук) І якщо для платників податвів у США війна в Україні- це погано, то для військово-промислового лобі США -це манна небесна: нові замовлення на нові партії зброї. Тому і поставляють зброю Україні США і Захід в цілому гомеопатичними дозами. Основний же прибуток-монополії США одержуть від продажу зброї на інших ринках іншим державам., Спрос на зброю після початку путінської агресії різко зріс. Ось такий цинічний підхід США до війни в Україні, незважаючи на словесну шелуху, яка супроводжує цей процес. По цій причині Путін для капіталістів США просто знахідка, якого треба було б видумати, якби його не існувало.

17.01.2023 12:40 Відповісти Видалити
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17.01.2023 18:59 Відповісти
Да вы не тиснете вы болтаете языком.
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16.01.2023 22:10 Відповісти
ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз

 українські громадяни Вас розачарують, пані Шерман, Ви не почуєте від них нічого нового з 24.02.22, лише теж саме:
Зборої! Зброї! І ще раз зброї, чорти забирай !!!

бо ваша зброя це життя наших солдат !
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16.01.2023 22:23 Відповісти
Американська зброя для України це не тильки життя українських солдат, но и американських також.

Якщо Україна почне програвати, то кацапи підуть на страти НАТО. І тоді вже амеріканьки солдати будуть захищати Европу, як це було у WWII.
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16.01.2023 22:40 Відповісти
то краще заплатити дорогими Абрамсами,
бо життя того ж Джи-Ай коштує:
жизнь американского солдата в случае гибели по страховке "стоит" $0,5-1,7 млн (в зависимости от количества и возраста детей).
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16.01.2023 22:54 Відповісти
Коли США припекло під час 2-ї світової війни, вони відкрили для СРСР програму лендлізу: по ставки союзников в СССР по ленд-лизу к лету 1945 года (неполный список):

14 795 самолетов;

7 056 танков;

51 503 джипа;

375 883 грузовика;

131 633 автомата;

1 981 локомотив;

8 071 трактор;

127 000 тонн пороха;

802 000 тонн цветных металлов;

2 670 000 тонн нефтепродуктов;

4 478 000 тонн продуктов питания;

15 417 000 пар армейских ботинок;

257 723 498 пуговиц.

Якщо порівняти поставки для України з лендлізом часів 2-ї світової війни, то це сміхотворний мізер, за який просто ганьба.
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17.01.2023 21:54 Відповісти
Известно изречение Трумэна, которое он сделал через несколько дней после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, опубликованное в газете «Нью Йорк Таймс» от 24 июня 1941 года:

Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах. Никто из них не задумывается о своём обещанном слове [4]. Оригинал: англ. If we see that Germany wins, we should help Russia, if Russia wins, we should help Germany, and so let them kill as much as possible, although I do not want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them think anything of their pledged word[5].
З того часу що -небудь змінилося в політиці США?
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17.01.2023 19:11 Відповісти
Трумкен сказав не про комунізм і нацизм, а цілком конкретно і ясно: про Росію і Німеччину.
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17.01.2023 21:43 Відповісти
Не, это ты болтаеш чем то
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17.01.2023 18:00 Відповісти
***** воює з Штатами в Україні.
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16.01.2023 22:10 Відповісти
Та, ну!

Ху&ло «воював» з НАТО в Україні.

Так віріщав Шапіро на свому каналі.
Так пі&дів Піськов.

Так ще, ми ще і на українському сайті будемо повторювати кацапську пропаганду?!

Що «***** воює з Щтатами в Україні « ?!

Ні, допомагати ворогу расповсюдживати его мерзотну.пропаганду ми НЕ БУДЕМО.
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17.01.2023 02:51 Відповісти
А Штати не НАТА? ***** казало шо Штати воюватимуть до останнього українця.
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17.01.2023 07:51 Відповісти
ні
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17.01.2023 22:33 Відповісти
Арестович прямо зараз Фекіну а прямому ефірі на повному серьозі розповідає що виявляється,у всьому винний Порошенко..це піздец товаріщі 😂я *****
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16.01.2023 22:16 Відповісти
А що, його після такого "зашквару" ще хтось на телебачення запрошує?
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16.01.2023 22:25 Відповісти
Вот тот Порошенко ай ай ай все портит великому ******** ********** зелень уже б вышел на границу 1991 года но Порох не дает..
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16.01.2023 22:36 Відповісти
Поганому танцюристу яйця заважають, а "гарному" коміку - Порошенко.
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17.01.2023 18:24 Відповісти
Вдарте иого танками Абрамс по безбашені безтолковці .
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16.01.2023 22:21 Відповісти
"Про зброю" треба говорити з військовими, а не з "боневтіком" котрий і в армії не служив!
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16.01.2023 22:27 Відповісти
Тискуни недороблені
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16.01.2023 22:36 Відповісти
"Понад усе ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз, що необхідно для забезпечення безпеки та захисту, що буде найкращою підтримкою енергетичної галузі та гуманітарних потреб", - відзначила Шерман.
Формується думка що на Заході самі слшпш й глухі. Про нагальні проблеми України усі без вийнятку високопосадовці волають з 24.02.2022, а вони не чують. Та це просто вшдкрите знущання над Україною і українцями!!
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17.01.2023 08:17 Відповісти
задача цивілізованого світу в тому, що б ***** навіть думки не мало (давіть)
а не,
ми надавим теж
******* ви такі ж як і *****.
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16.01.2023 22:36 Відповісти
Як вони вже заколупали, одні своїм капіталізмом зірково-полосатим, інші імперіалізмом прогорклим. Йшли би з іншої сторони буцалися, ні треба було в Україну влізти. Ми вам що, зернова ферма чи полігон?
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16.01.2023 22:42 Відповісти
Тебе США «заколупало», кацапе?

Не требо було їм «влазити»? А віддати усе ху&лу?!

Ти у своему розумі!?!

Та, у кого я питаю…
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16.01.2023 22:47 Відповісти
Бот щезни. Я громадянин України і маю право на думку, і не тобі "шубу в труси" заправляти втямив? Я тобі не винен, що ти баран який лише смокче ЗМІ і не бачить далі власного носа
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16.01.2023 22:51 Відповісти
Кацапе, своі блакитні шаровари можешь не показувати. Це тебе не виправдовує.
Нікого не хвилюють якого коляру в тебе труси.

Але коли ти у публічній площині звинувачуешь стратегічних партнерів, прикриваючись своїм грамодянством,

то усі бачать, що ти працюешь ПРОТИ Україні.

Що ти КАЦАП, ЯКІЙ СВІДОМО ПРАЦЮЕ НА АГРЕСОРА.

Бо справжні українці не лайнять Україну та її друзів.
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17.01.2023 02:16 Відповісти
Ти тупа ботва, що з тебе взяти. Закони тобі не відомі. Чужі права тобі не знайомі. Все має бути, як собі в пустоголовці навидумував.
працюєшь але ти клоун. І застругай собі на носі одоробло, я люблю своє - рідне, ні кацапське ні американське, а ти можеш продати свою сраку кому хочеш, тільки пізно буде.
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17.01.2023 04:55 Відповісти
Только кацап или любитель расейского мира может в этот трудный час для Украины критиковать наших союзников которые нам помогают. Ведь по большому счету ни США, ни Европа нам ничего не должны! Ведь могли же нас в тупую продать *****, ну скажем за скидки на газ или нефть, но не сделали же так. Где бы мы были без американских джевелинов, без другой помощо британцев, полякок, прибалтов, чехов и других стран большое им за это спасибо, наверное возле Львова. На одной мотивации наших защитников далеко не уедешь.
P.S. Так що йди им козломордий на мокшанські болота, там пасися! Гугл перекладач тобі в поміч.
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17.01.2023 15:47 Відповісти
Пояснюю, де наприклад в Будапештському меморандумі написано, що гаранти-підписанти повинні нам військово допомагати, я вже не говорю що воювати за нас проти одного із "гарантів" цього папірця? Правильно ніде. Далі ядерну зброю ми віддавали за не безоплатно, за копійки але віддавали. Тактичну ядерку 3000 боєголовок так швидко віддали, що навіть Кравчук, як головнокомандувач про це указу не давав ( там мутна історія). Пускові шахти ми за американські грошики різали. Стратегічні літаки (чесно на той момент в нас не було коштів їх утримувати, це ж не золотий злиток, що його в банк покладеш ) ми віддали рашці за неіснуючі поставки і борги по газу й нафті. Частину цих літаків ми за американські гроші порізали. Самі стратегічні ракети, паливо яктх можна використовувати після переробки в АЕС, американці в Жовтих Водах хотіли побудувати завод, у нас знову тупо видурила раша. А ще за ці всі ништяки США і рашка нам надали кредити і гранти. Якщо американці нам хоч якісь копійки давали, то раша нас в основному тупо наіпала.
Тому які питання до США чи Європи, вони свої домовленості виконали!!!! А те що нас наіпала раша, винні лише ми. Тактичну ядерку хай хто там не говорить ми могли зберігати, на це в нас гроші були... Якось так, треба було бути далекоглядними і розумнішими нам і тільки нам....
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17.01.2023 20:20 Відповісти
Тоді навіщо коменти такі пишеш, якщо тобі ліньки, де логіка???
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17.01.2023 20:43 Відповісти
США мали дві можливості допомогти Україні уникнути цієї війни: 1) не треба було виламувати Україні руки разом з Росією зі здачею ядерної зброї і дурити українців, як папуасів Будапештським меморандумом; 2) треба було прийняти Україну в НАТО в 2008 році, чому ніщо не мішало. Кретинізм політики Західних держав привів до катастрофи в Україні.
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17.01.2023 21:18 Відповісти
Чуєш мурло, вали зі своєю думкою до себе в туалет. Вся ця каша була заварена саме на заході. Тому що, треба продавати зброю, а щоб продавати, треба створити попит. А ти баран, сидиш і думаєш, що це випадковість і тобі нічого не винні. Так от, платять за все замовники цього балагану. Бо грошей назбиралося уйма. А ти сидиш і всіх кацапами називаєш. Баран ти фєдя.
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17.01.2023 20:55 Відповісти
Ще раз кацапе, їдь на свої мокшанські болота, може ***** на бояру тобі підкине...
По-твоєму полякам, прибалтам, чехам, які віддали нам до половини свого військового бюджету це вигідно?!
Чисто лише кацапський троль в даний час нас може сварити із країнами, які нам допомагають.
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17.01.2023 21:06 Відповісти
І я назвав кацапом або любітелем расейського миру лише тебе...
Не будь стрелочніком він гірше п*******. Зрозуміло тобі.
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17.01.2023 21:08 Відповісти
пнх. Твоєї убогої думки ніхто не питав рагуль невихований. Йди лобизай сраку зе і відробляй копійку. Спершу дегенерати як ти понаобирають клоунів, а потім щей кацапом називають. Нічого, тобі ще боком вилізе за твій кривий язик.
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17.01.2023 21:14 Відповісти
Придурку до чого тут Зеля, де я хоч раз написав йому якусь хвалебну оду. Я лише в квітні 21 року повернувся в Україну, фізично за нього не міг голосувати. Дивись вище не перескакуй із теми..
Питання було в іншому ти почав хаяти наших союзників, а так може робити лише мокшанський троль.
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17.01.2023 21:22 Відповісти
Ти їбанько далеке від політики. Не служив. НЕ має звання, відповідно нема доступу до військової таємниці. Нахера ти продовжуєш сперечатися? Ти вже двічі виглядаєш бовдуром. Бо 1, ти ніхера не знаєш що, насправді, а 2 ти просто плюєшся в співрозмовника і ніякого конструктиву тут нема і близько. Це поведінка типового кацапа коли йому хтось заперечує. Я тобі повторюю, мені дороге своє і рідне, а американський фастфуд. Окремо англічанам та полякам симпатизую, але не піндосам з їх безкінечною бреханиною. Сенаторв там, абсолютно не їбе, як тобі тут, холодно чи голодно. З
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17.01.2023 21:33 Відповісти
Любітелю расейського міра й хаятелю піндосів(до речі так американців лише кацапи називають) пояснюю я служив правда ще в радянських військах ПВО. До чого тут військова таємниця?! Факт передачі ядерки, стратегічних літаків й знищення шахт закріплений у відповідних договорах між нами США і рашкою. Хто тут що видумує????
До чого тут американський фастфуд?! Це ти почало говорити про американський імперіалізм й про те що це все вигідно заходу.
Тобі у*обку пояснюю на нас напала раша, не піндоси, як ти кажеш, а раша, саме руські свині вбивають українців. Тому всім хто допомагає Україні велика подяка і респект. А намагання вклинити клин й просування російських наративів є прямим злочином проти держави. Точнісінько таку саму фігню, що у війні винні піндоси говорять мої колишні родичі з Севастополя.
До чого тут американські сенатори, їх обирали американці для забезпечення американських інтересів.
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17.01.2023 23:29 Відповісти
Якийсь ти не об'єктивний служака... Не знаю, як би тобі м*яко відповісти ібіцилу недоношеному, що, я українець, я люблю свою країну і прекрасно знаю, хто на кого напав і не заперечував це. А ти запхався сюди амерів відмивати, АБСОЛЮНО не знаючи яким саме чином Америка стала такою. А, я тобі розповім, як штати в 2003му коаліційно з союзниками вломилися в Ірак. Підставою стала узгоджена атака на хмарочоси та пентагон саме керівництвом Буша. Теракт, бла бла бла. А по факту ліцензія на вторгнення під видом боротьби з тероризмом. Самі хмарочоси були завчасно заміновані термітом і будівлі акуратно склалися всередину. Люби Україну придурку, а не лобзай чуже.
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17.01.2023 23:50 Відповісти
Чому я необ'єктивний? Я відразу сказав всі хто намагається вбити клин між нами і країнами, які нам допомагають є ворогам України й посібниками рашистів(тобто кацапам).
Це ж твої слова, як тебе заколупав зірково-посатий капіталізм піндосів!! Твої слова!!
Так США нам допомогли у військовому плані, правда можуть же ще більше й швидше допомагати. А для цього потрібна відповідна дипломатична й робота суспільства, щоб в цьому переконувати, а не хаяти.
Я здається ніколи не говорив, що США білі та пухнасті. Що вони там робили в Іраку мені глибоко пофіг, як і іракцям на нас українців. Ця історія про хмарочоси ледь не кожний тиждень показується на російському тв, що вони в себе зірвали це не наша справа. Якщо я по передачі ядерки опирався на офіційні документи. То ти зі своїми хмарочосам на що ?! рос канали? Да і яке зараз відношення має хто там взірвав, ті хмарочоси.
Всі хто нам допомагають у війні з ****** в рашкою є нашими друзями і крапка.
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18.01.2023 00:27 Відповісти
Знайшов мені друзів, сша. Мені і даром такі друзі не треба. Сша нашими руками конфлікти розгрібає, зброї дає рівно стільки, скільки треб щоб не програти, але і не виграти. Тьху ти, та вали до них і живи з ними! друзі в нього... от так і наша молодь, радше до піндосів свалить, ніж буде жити в Україні і пишатиметься нею. На донбасі теж кричали "введі". В найближчому майбутньому, будеш жити і любити все американське, а не наше рідне.
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18.01.2023 18:02 Відповісти
Який конфлікт? раша на нас напала, бо її США спровокували? Козломордих ніхто не провокував, це екзестенційна війна не лише на захоплення наших територій, а й знищення всього українського. Єдине в чому ми самі частково винні, що більш ніж 30 років весь час вибирали до влади дебілів, які відверто ненавиділи Україну, це починаючи з Кравчука.
Що союзники США Японія чи Корея втратили самоідентичнісь, свої традиції чи культуру й живуть всім американським? Правда ні! Зате подивися куди раша приходить, що з цими країнами. Всюди виходить лише Північна Корея.
На даний момент США нам найбільше військово допомагають, за це їм велике дякую. Хоча могли взагалі нічого не давати.
Повторююсь всі хто намагається хоч якось посварити нас із нашими союзниками є наші вороги. А без зовнішньої допомоги ми би нажаль давно програли рашистам.
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18.01.2023 19:37 Відповісти
Шкода, що ти такий наївний. Де лядь були твої союзники, коли Крим відривали? Ну де? Де всі вони були, коли Україна висловлювала бажання бути в нато і в ЕС? де? Твої союзники прекрасно живилися грошима за параші і заплющувала очі. Газ був, прекрасно. НЕ винні кажеш? Винні, щей по самі на балуй винні. І коли ти кажеш ми винні, не приписуй сюди кожного. Винні тут 73% ідіотів, в яких вибір був по приколу. Ну то прошу, маєте. У всіх інших випадках, ми нічого не вирішуємо. Не можемо. Тепер ми військовий полігон для випробування видів зброї і подальшого продажу. І не могло бути по іншому "з таким сусідом". ЯЗ віддали, бо на її утримання потрібні чималі кошти. До того ж, зброя застаріває, деградує і стає нестабільна. Ідіотам які закінчили лише 9 класів цього не зрозуміти. Інше питання гарантії, тут вже керівництво Кучми так "зіграло криво".
І ще одне. Самі США, більше друзі русні, ніж наші. В нас як не було можливості купляти на амазоні на пряму, так і нема. Як не було офіційного офісу епл, так і немає. Як не було пейпел так і немає. Лише і з появленням Пороха, в країну почались інвестиції завдяки холдингу Насперс. А не завдяки всратим сенаторам, яким абсолютно насрати, холодно тобі чи голодно тут. Зрі в корінь, так кажуть.
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18.01.2023 20:11 Відповісти
Інвестиції при Пороху це смішно, якщо аналізувати просто цифри так при янику, особливо 2011-2012рр. було вдвічі більше інвестицій. При чому реальних, багато яких пішло саме у виробничий сектор. Навіть при клоунові Зелі в 2021р. було більше інвестицій, ніж в будь-який рік президентства Пороха. Я не фанат тупого клоуна-наркомана Зеленського, це найбільше зло яке тільки Україна могла собі вибрати, чи зека. Але це голі цифри. Офіційний офіс епла в Україні є, дочка просто фанат їхньої продукції. За амазон та інші незнаю, лінь гуглити. Це той Порох при якому збанкрутувала куча банків й потім за гроші платників податків їх націоналізували створив економічне диво в Україні? Це той Порох при якому ****-православна Новинський обанкротив стратегічно важливий Чорноморський суднобудівний завод. Ми за одного й того ж Пороха говоримо. Це той Порох при якому рошенки в Криму офіційно з представництвом продавалися до кінця 2016 року? Цей список можна продовжувати безкінечно. Я вже мовчу за всяких Авакових, Аброськіних та іншу антиукраїнську погань.!!!!
По ядерці я й ніколи не говорив, що нам не вистачало грошей її утримувати. Частину тактичної ядерної зброї ми могли залишити, але ж ні віддали рашці за неіснуючі поставки товарів. Стосовно такої кількості стратегічних бомбардувальників, яка в нас залишилася так дійсно н коштів не вистачало.
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18.01.2023 21:04 Відповісти
Так що ніхто нам нічого не винен. Прибалти ж відразу стали на правильний шлях, хоча стартова позиція в них була гірша, ніж в нас. А частково ми винні самі, що більш ніж 30 років весь час вибирали собі відвертих дебілів з антиукраїнською позицією, й це нажаль факт.
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18.01.2023 21:09 Відповісти
І до речі кацапом або любітелем расейського миру я лише тебе назвав....
І ще не будь стрелочніком він гірше п*дараса.
Мої колишні родичі із Севастополя, так само кажуть що це захід винен, Україні потрібно було під рашку лягати тоді було б все добре.
Й на останок покидьку, українців вбивають російські ушлебки, а не американці, британці, поляки чи інші цивілізовані нації.
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17.01.2023 21:16 Відповісти
Союзники України проводять ЦИНІЧНУ політику по відношенню до України, даючи зброї рівностільки, щоб конфлікт тлів якомога довше. Це не новина: саме таку політику Захід проводив під час Громадянської війни в Російській імперії, допомагаючи як білим, так і червоним рівно в тій мірі, щоб внутрішня бойня тривала якомога довше. Що привело до ослаблення геополітичного конкурента Російської імперії. В наш час: США породили Єльцина, Єльцин породив Путіна, Путін породив війну.
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17.01.2023 21:38 Відповісти
Ну приклад із Російською Імперією вже не актуальний. По-перше зброю європейські країни продавали, як білим, так і червоним при чому за золото. По-друге, ще в світі, а особливо в Європі не знали, що то взагалі таке більшовицька навала, плюс сильні ліві ідеї в Європі(особливо в Італії та Німеччині).
Політика, це звичайно брудна справа. Можливо переляканий захід боїться ескалації, що й*бнуте ***** використає ядерну зброю (а воно справді й*бнуте), можливо бояться розвалу рашки на частини і втрати одноосібного контролю за ядеркою, тому й так не поспішають із допомогою. Я особисто не знаю варіантів дуже багато.
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17.01.2023 23:47 Відповісти
Німеччина надала Леніну з допомогою авантюриста Парвуса більшовикам 20000000 ( двадцять) міліонів золотих рейхсмарок - величезна сума на той час-на революцію. Шість міліонів доларів на революцію дали американські банкіри Шиф і Леб через родича Льва Троцького. З другого боку країни Заходу допомагали білогвардійцям всіх мастей. Зокрема США "допомагали" Колчаку озброїти його армію.. "Допомагали" в дужках, тому що вікористовували для цього кредити, які Росія перевела в США для закупки зброї ще перед революцією. Результат цієї допомоги ми знаємо: захоплення більшовиками влади після тривалої кровопролитної війни, коли різні частини імперії воювали одна з одною. Нічого не нагаду з сьогодення?
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18.01.2023 00:44 Відповісти
Те Ленін німецька консерва, яка розвалила російську імперію й уклала вигідний Німеччині Брест-Литовський мир це я думаю факт. І всі вклади в Леніна окупилися для всіх із лихвою. Колчак наскільки я знаю лише купляв зброю. Так що ніяких паралелей я поки що не прослідковую і близько.
Мені здається ніхто із іноземних держав не думав на початку, що переможуть саме більшовики. Всі чекали великого розвалу і поділу майбутніх країн на сфери впливу.
Але за підтримки певної маси обдуреного в подальшому народу й військової удачі перемогли саме більшовики. Але це зовсім інша історія.
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18.01.2023 00:58 Відповісти
Те що США просто круто піднялися після наполеонівських війн, Першої світової, Другої світової війн це також всіма признаний факт.
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18.01.2023 01:01 Відповісти
Много платят сейчас за знание украинского?
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17.01.2023 18:03 Відповісти
Тобі номерному стільки і не снилося
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17.01.2023 20:56 Відповісти
Ну ты реально думаешь, что я никогда не видел собачего корма?
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17.01.2023 22:11 Відповісти
тиснути можна только танками и самолетами , всё остальное = бла бла
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16.01.2023 22:46 Відповісти
Хмырь мавзолейный в декабре 2021 года приказал блоку НАТО собрать монатки и удрать к границам 1997 года,а Украина это наша РАБzeя... даже князь Ярослав Мудрий родился на Мацковии..а Султанша всея Османської Імперії Роксалана тоже наша ... родилась в усадьбе Ивана Мудака Грозного...под чЛенинградом...😁😁😁😁
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16.01.2023 23:02 Відповісти
Шерман записки путинуХуйлу рота своими спидницями та пердни!да так щоб вин бильше не змих унюхати КОКСУ!!!
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16.01.2023 23:07 Відповісти
Щиро дякуємо США, пані Шерман!
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16.01.2023 23:45 Відповісти
F-16, Predators, Apache, Attack MS
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17.01.2023 00:56 Відповісти
поки виглядає так, що серйозний тиск від заходу відчувається тільки в трусах.
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17.01.2023 01:02 Відповісти
Давно это у тебя?
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17.01.2023 18:05 Відповісти
"Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права..."
(Василь Симоненко, "Україно, ти моя молитва!", 1961 р.)

Буває, геній говорить не те, що думає, а те, що істина. Хто йому нашептав цей текст у затертому 1961-му?! Хто в світі тоді знав про Україну?!
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17.01.2023 01:14 Відповісти
Мрії про незалежну Україну були відомі за довго до 1961 року.

Істория української боротьби за незалежність тільки у у 20-му столітті відома подіями 1918-1920 років.
Боротьбою проти комуністичного режиму у період WWII.

Украінський супратів « Лісних братів» був ліквідований сталінським НКВД тільки у 50 роках. Але українськи герої осталися незламними навіть у Гулагах.

В загнали історія боротьби України проти Московії налічуе століття.

1961 год це тільки єпизод…
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17.01.2023 03:09 Відповісти
Шерман харе ***** в глаза заглядывать...................................................................
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17.01.2023 09:18 Відповісти
А ви б не могли тиснути путіна на його території?
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17.01.2023 11:15 Відповісти
***** дамочка не тисне , он по настоящему воюет и это плять Война против Украины и Украинцев , а вы тауи да тисните языком , а в Украине дома взрываются и люди гибнут в 21-м веке в Европе . Если бы вы закрыли небо 20-го февраля и разместили бы спецназ на стратегически важных объектах , ***** побоялся бы нападать по крайней мер полномасштабно . А сейчас , где танки , самолеты , патриоты , ракеты на 1000 км . Только языком все обещаете . Вы просто еще не поняли ,как все плохо на самом деле . И что это безумие нужно остановить быстро , заставить ***** вывести войска с Украины , без всяких условий Если же нет , то дальше будет все намного хуже чем вы думаете . Это как снежный ком , и лавина .
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17.01.2023 18:40 Відповісти
Oleh Hello d7d2b035 За шо это вы благодарите . За то что они выполнили Будапештский меморандум , или за те крохи , что они дают , пока только , чтобы удержать ***** . Они помогают , в том числе и для себя . Потому что иначе ***** восстановит стену и ГДР . Вы думаете НАТО их сейчас способно остановить ??? Только при помощи Украины это возможно .
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17.01.2023 18:53 Відповісти
Якщо не почнеться справжній і терміновий ленд-ліз, то Україні буде дуже важко найближчим чаосм. Кацапи сунуть як зомбі, заводи воєнні прцюють без перерв, і 200 тис. нових мобіків навчених заводять, а це забагато. Ще й нова хвиля вже незабаром.
Потрібна додаткова арта та РСЗО, танки (не Бредлі), ракети, боєзапаси, ППО. І ще - незрозуміло, чому американці не поставляють БПЛА? Вони у них дуже круті! Та багато чого потрібно реального
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17.01.2023 22:03 Відповісти
Дайте краще танки,літаки та ППО,і тоді тиснути будемо ми!
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17.01.2023 23:24 Відповісти
Только у сонного Джо такие товарищи -шерманы, трансгендеры,геи и лесбиянки сейчас управляют страной!!!
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17.01.2023 23:33 Відповісти
 
 