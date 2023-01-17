Путін вирішив тиснути далі, ми будемо тиснути також, - заступниця держсекретаря США Шерман

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман оголосила про подробиці свого візиту до Києва задля обговорення потреб України з Президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями.

Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шерман поінформувала, що її делегація разом із заступником міністра оборони з політичних питань Коліном Калом та заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером приїхали сьогодні в Україну після відвідування Німеччини та Польщі, аби дати сигнал непохитної та стійкої підтримки українського курсу та висловити захоплення українською стійкістю та сміливістю.

"Понад усе ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз, що необхідно для забезпечення безпеки та захисту, що буде найкращою підтримкою енергетичної галузі та гуманітарних потреб", - відзначила Шерман.

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Заступниця держсекретаря США також оголосила, що можливе оголошення воєнного стану та подальша мобілізація в Росії було темою обговорень сьогодні.

Крім того, заступниця держсекретаря зауважила, що українці захищаються та звільняють території з винятковою доблестю і винахідливістю та стали уособленням сміливості, тоді як Росія не змогла досягти жодних початкових стратегічних цілей. На цьому тлі, за її словами, США, НАТО та партнери залишаються обʼєднаними та втілюють обіцянки щодо допомоги. Зокрема, Шерман нагадала про виділення понад $25 мільярдів безпекової допомоги та ухвалення Конгресом США ще одного пакета допомоги на $45 мільярдів у грудні.

"Путін вирішив тиснути далі, тож ми маємо також тиснути і ми будемо це робити", - підсумувала посадовиця США.