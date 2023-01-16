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НАБУ (3421) конкурс (853)

За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати, - конкурсна комісія. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу,набу_вивіска,набу_лого

Комісія з відбору кандидатів на пост директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.

Про це йдеться у повідомленні комісії, передає Цензор.НЕТ.

"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей, оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок, повідомлено про розгляд скарг та затверджена інформація про кандидатів, яка буде оприлюднена.

Так, тестуваня загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу.

Комісія затвердила загальний рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочався третій етап конкурсу на посаду директора НАБУ: до нього допущено 50 осіб, з яких за підсумком тестування має залишитися 20. ВIДЕО

Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1-го по 22-ге місце, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і відповідно до правил проведення конкурсу, також мають бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Комісія наголосила, що наступний етап – практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.

Також комісія повідомила про результати розгляду звернень та скарг, які надійшли комісії. Заявники отримають індивідуальні відповіді на електронну пошту.

Комісія доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки та оприлюднити інформацію про кандидатів – автобіографії, анкети, та майнові декларації з врахуванням вимог законодавства", - йдеться у повідомленні комісії.

За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати, - конкурсна комісія 01
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Топ коментарі
+8
Назначьте прокуроршу из Швейцарии Карлу Дель Понте..., порядок в стране и торжество Закона начнется с первого дня...а звонки из Конча Заспы и Банковой заглохнут навсегда...😝😁
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16.01.2023 22:35
+6
Пабєдітель точно від зелені.
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16.01.2023 22:58
+4
Думаю, всі.
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16.01.2023 22:19
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Скільки з них від зелені?
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16.01.2023 22:14 Відповісти
Думаю, всі.
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16.01.2023 22:19 Відповісти
Пабєдітель точно від зелені.
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16.01.2023 22:58 Відповісти
Да какая разница!?все они Корупционеры нормальных честных там не может априори быть!!!это просто так тип для ЕС США тип мы всё делаем!а вы нам денег побольше!одни воюют умирают а у них выборы!!!как говорится простому человеку ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ всёравно получишХУЙ!!!!ЭТО АКСИОМА!!!
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16.01.2023 23:01 Відповісти
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16.01.2023 22:15 Відповісти
Хм, так ніби то вже ж вибрали давно..
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16.01.2023 22:23 Відповісти
Горбатюка знесли. Може, і було за що...
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16.01.2023 22:24 Відповісти
Не має нерухомості в Іспанії, бомжів туди не хочуть брати.
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16.01.2023 23:07 Відповісти
ти вже подивися їхні декларації? Так написано же: лише будуть оприлюднюватися.
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17.01.2023 00:01 Відповісти
так на родичах записано, клали вони на ту декларацію
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17.01.2023 00:35 Відповісти
Сутулий не "прослизнув"- загальні знання недостатні. А видавав себе за "високочолого заслуженого правника". Слизб, та і тільки.
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17.01.2023 00:22 Відповісти
Боротьба иде важка --- підкилимна .
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16.01.2023 22:26 Відповісти
а ВРП вже всьо...тільки обрали, зразу видно що тухляк
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16.01.2023 22:58 Відповісти
Ооо то честная борьба 🤼‍♀️ победить найермаковишый и найзеленый.
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16.01.2023 22:31 Відповісти
"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні антиукраїнської комісії "бабломойского" з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей,
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16.01.2023 22:32 Відповісти
Назначьте прокуроршу из Швейцарии Карлу Дель Понте..., порядок в стране и торжество Закона начнется с первого дня...а звонки из Конча Заспы и Банковой заглохнут навсегда...😝😁
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16.01.2023 22:35 Відповісти
Цiкаво, хоч один з них обiцяв не брати хабарiв
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16.01.2023 22:36 Відповісти
а навіщо список кандидатів?????
нахвіть тих, хто їх обирає
декларації
реальні статки
розходи-доходи
майно батьків, сестер, братів, сватів
і все стане ясно як Божий день
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16.01.2023 22:40 Відповісти
Національність не вказана з якої причини?
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16.01.2023 22:44 Відповісти
Північні хозари.
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17.01.2023 00:06 Відповісти
Як казав мій покійний Батько.. Господь Бог хабарів не бере,та не дає..., кожному бандосу своя папіроса від фірми Беломор-канал...товарістча Сраліна...😝
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16.01.2023 22:45 Відповісти
а серед них є хто курси мін'єту провадив?
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16.01.2023 22:59 Відповісти
Мабуть ні -- це вищии пілотаж .
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16.01.2023 23:08 Відповісти
Є хоч пару штук не кінологів і не сексологів?
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17.01.2023 00:04 Відповісти
Шабунін, розшифруй цей список!
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17.01.2023 00:08 Відповісти
 
 