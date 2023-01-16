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ППО (1857) Пентагон (1096) США (14526)

Після удару по Дніпру у Пентагоні думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам: "Пріоритетом номер один залишається ППО"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дніпро

Сполучені Штати обговорюють можливість посилення протиповітряної оборони Україні засобами, які дозволяли б протидіяти балістичним ракетам – на кшталт тієї, якою був завданий удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Від самого початку наша військова допомога в контексті протиповітряної оборони була зосереджена на оцінках потреб України в той час", – нагадав посадовець Пентагону.

Він зокрема відзначив, що наразі американська сторона зосереджена на забезпеченні українських сил ППО снарядами до систем Hawk і "Бук", а також згадав про передання США й Німеччиною систем Patriot, які "особливо допоможуть у захисті від балістичних ракет".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 100 українських захисників прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot, - журналіст. ВIДЕО

"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", – додав Каль.

Представник Пентагону нагадав, що вже 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Пріоритетом номер один залишається протиповітряна оборона. На другому місці – гарантування того, що Україна має достатньо бронетехніки, аби продовжувати втримувати ініціативу на полі бою. Але ППО – номер один", – наголосив він.
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Топ коментарі
+28
не ППО може завадити, а ГАРАНТОВАНИЙ УДАР У ВІДПОВІДЬ! неможливо закрити всю Україну ППО - всі роблять вид, що не розуміють цього.
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16.01.2023 23:21
+20
Але ж ми не босерська груша, яка міцно тримає удар та не може дати відповідь. Але з України роблять саме цю річ. Підшивають, підлатують, підфарбовують, укріплюють. Пришийте, курва, ліпше нам міцні та довгі руки!
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16.01.2023 23:25
+12
600 Абрамсів, 1200 Бредлі, 300-400 гаубиць і боєзапас на це, навіть ракети можна не давати, а далі як люся казав обстріли закінчаться через 2-3 місяці
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16.01.2023 23:19
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16.01.2023 23:17 Відповісти
600 Абрамсів, 1200 Бредлі, 300-400 гаубиць і боєзапас на це, навіть ракети можна не давати, а далі як люся казав обстріли закінчаться через 2-3 місяці
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16.01.2023 23:19 Відповісти
не ППО може завадити, а ГАРАНТОВАНИЙ УДАР У ВІДПОВІДЬ! неможливо закрити всю Україну ППО - всі роблять вид, що не розуміють цього.
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16.01.2023 23:21 Відповісти
Коли раша напала на Фінляндію в 1939 році, миттєво всі країни дали гармати і літаки. Не тянули кота за леопард і вигнали її з ліги націй. Томагавки давайте! Що тут думати? Та можна не вчити і не давати, стіляйте самі, бо до вас вже черга підійшла
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17.01.2023 01:05 Відповісти
Никто зброю Финляндии не дал. Рузвельт друг сталина ,отказал
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17.01.2023 03:32 Відповісти
У них тільки зараз думка з"явилася така?????
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16.01.2023 23:22 Відповісти
А мені тут доводили що це не балістична.
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16.01.2023 23:22 Відповісти
Може Каль мав на увазі Київ (на який вранці прилітала с400) ?

Та, що атакувала будинок у Дніпрі, то х22. Вона крилата (згідно вікі), тому й доводили.
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17.01.2023 00:05 Відповісти
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", - додав Каль. Джерело: https://censor.net/ua/n3393769
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17.01.2023 00:09 Відповісти
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", - додав Каль. Джерело: https://censor.net/ua/n3393769

Доповідаю пану Коліну Каль:

РоZZіяни роблять ракети 48Н6ДМ 24/7, у три зміни на абсолютно непошкоджених підприємствах ВПК, у глибокому тилу РФ.

Мвють все необхідне для виробництва (повний цикл), у тому числі комплектуючі виробництва США, придбані заздалегідь. Всі логістичні ланцжки працюють день і ніч.

Забезпечні електроенергією, теплом, продуктами харчування, медичними послугами та ін.
Регулярно отримують заробітну платню.

Координати підприємств ВПК, де рашисти виробляють ракети 48Н6ДМ, легко можна знайти у коментарях на Цензорі.
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17.01.2023 01:01 Відповісти
Але ж ми не босерська груша, яка міцно тримає удар та не може дати відповідь. Але з України роблять саме цю річ. Підшивають, підлатують, підфарбовують, укріплюють. Пришийте, курва, ліпше нам міцні та довгі руки!
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16.01.2023 23:25 Відповісти
ми могли би і самі їх відростити, але ж ви розумієте, для цього олігархи мають відмовитися від впливу на економіку і політику країни, а стати просто багатими бізнесменами. Вони курви удавляться, і так і будуть шпигувати владу своїми ************** і корупціонерами. А корупціонер це саботажник, і, фактично колаборант, бо послаблюючі нашу країну, допомогає ворогові, і зовсім не обов"язково щоб він на фсб працював, це просто так є.
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17.01.2023 00:45 Відповісти
І що, ППО допоможе нам вигнати тих москалів з нашої Країни ??? Від ракет може і захистить, але гнати ту мерзоту за порєбрік ні !
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16.01.2023 23:26 Відповісти
знищення московії захистить українців
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16.01.2023 23:27 Відповісти
Борьба против балистики должна состоять не только из ПВО, а и из ракет способных поражать склады, места дислокации, воинские части и заводы по производству таковых. Вот тогда бункерный нацист 1000 раз подумал бы прежде чем использовать баллистические ракеты. Хотя в рамках будапештского меморандума в результате которого Украина разоружилась и от баллистических ракет в частности, нам страны гаранты должны предоставить именно баллистические ракеты для защиты своих территорий и населения от бункерного нациста.
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16.01.2023 23:29 Відповісти
Почитайте текст меморандуму, перш ніж заявляти хто, що і кому повинен надавати!
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17.01.2023 00:11 Відповісти
Верните лучше ядерное оружие, которое вы забрали, пользуясь слабостью Украины, впрочем как и московия! Вы от них не далеко ушли.
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16.01.2023 23:31 Відповісти
Правильно, спешить не стоит, надо хорошо подумать что в первую очередь а шо во вторую ! А в общем и целом суки вы !
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16.01.2023 23:39 Відповісти
.
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16.01.2023 23:45 Відповісти
Можна було б і снігура… бідна пташка… не винна.
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17.01.2023 00:04 Відповісти
Вона, доречі, чорно- червона…
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17.01.2023 00:05 Відповісти
Щось із Юлі трохи списано...
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17.01.2023 00:38 Відповісти
та де, це стара порхалка вже не знала як до народу ближче стати, то косу вдягне, то чоботи.
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17.01.2023 00:47 Відповісти
Х-22 не баллистическая а крылатая ракета.
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16.01.2023 23:51 Відповісти
Томагавки треба, а не ППО
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16.01.2023 23:54 Відповісти
Дайте наступальну! Каци доки не отримають достойну піздюліну- не протрезвіють.
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17.01.2023 00:01 Відповісти
Ага. Думають як допомогти. Подумать только, такая сложная задача! У них, блин, поля в Аризоне (или где там) заставлены законсервированной техникой, которую они определённо не будут использовать в ближайшем будущем (если только не будет скоро WWIII, или не начнётся замес против Мексики или Канады), а они "думают". Это не Эстония, которая последнее отдавала, или те же средние евро-страны. У Штатов-то добра завались и нет текущей угрозы сухопутной войны. А они вон как...
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17.01.2023 00:06 Відповісти
А провокатори думають, як полити лайном США!
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17.01.2023 00:10 Відповісти
Нихрена Патриот не словит Кинжал или С300-они летят слишком быстро А С300 у парашки как говна за бней и они их делают из полностью своих комплектующих. Пока ВСУ не сможет гасить пусковые установки С300 на территории Парашки и Белорашки-прилеты будут, и массовые . А чтобы гасить эти пусковые установки нужны Атакмс и разрешение бить по территории Парашки-Белорашки
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17.01.2023 00:41 Відповісти
что вы. Это же эскалация....
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17.01.2023 01:19 Відповісти
Ми самі не бажаємо нічого робити.Зніщено ракетобудування,виробництво техники,набоїв.Спитайте прем'ера - він вам доповість.Україне головне зберегти з... и б...,подилити гроши на дороги.Але то таке,головне по пріколу.Америка це чудово бачить.
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17.01.2023 09:10 Відповісти
Да-мы виноваты что ничего не делали но США тоже виновата:заставила Украину отказатся от ракет средней дальности и передать их Парашке,заставила Украину отказатся от ЯО и передать его парашке. Возможно и без США наши украинские **************** всеравно продали-бы эти ракеты парашке как продали оромное количество другого оружия,но всеравно есть факт:США огромным давлением на Украину в начале девяностых заставили нас избавится от самого мощного оружия обороны-ракет средней даольности с ядерными боеголовками.
И давайьте не будем о прошлом,давайте говорить что можно сделать сейчас чтобы исправить ошибки. а Сейчас США обязанны нам передать ракеты средней дальности для нашей самообороны. Без ЯО с простыми боеголовками. У США есть моральное обязательство раз они заставили нас разоружится под свои гарантии безопасности
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17.01.2023 11:23 Відповісти
Та не ППО, а дальнобійні ракети нам треба!!! З ними і ППО вже не так часто потрібні будуть. А може й зовсім непотрібні.
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17.01.2023 01:14 Відповісти
Ніяке ППО не гарантує 100% успіху. ТІЛЬКИ УДАР НА УДАР. І не по прикордонним територіям.
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17.01.2023 01:19 Відповісти
...а по ключевым оъектам кацапской инфраструктуры - электростанциям, подстанциям, крупным котельням, хранилищам ГСМ для "гражданского " автотранспорта и пр. и пр. и пр.
А то слишком уж эти мутанты ликуют от того, что разрушили "какляндию" в щебень и загнали "какелов" в землянки.
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17.01.2023 03:36 Відповісти
Пріоритетом номер один залишається нанести ответный удар .....
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17.01.2023 01:28 Відповісти
ппо не протистоїть балістичним ракетам. балістичним ракетам протистоїть ПРО!
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17.01.2023 01:38 Відповісти
Тю, так треба було після 11 вересня навколо пентагону ,білого дому ітд встановити про і ппо - а не роками сотнями вбивати арабів по всьому світу.
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17.01.2023 02:30 Відповісти
Укреплять ПРО и ПВО - всё равно, что дать солдату в окопе саперную лопатку и приказать отмахиваться от пуль. И бронежилет не нужен, и каска пофигу.
Чисто теоретически - возможно.
НО НЕРЕАЛЬНО.
Вот ответ на умничание ПРО супротив баллистических ракет.
Перехватывать боеголовку на последнем участке траектории - БРЕДОВАЯ ИДЕЯ.
Можно...как лопаткой от пуль. Шансов, сами понимаете - ....

Вместо этого нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожить срелкА - аэродромы стратегов, стартовые площадки ракет .
Ну и ещё - РАЗРЕШЕНИЕ стрелять.
Пока что с территории бульбостана на Киев летит всякая опасная дрянь, но "КТО-ТО" в Раде яаляется родственником бульбофюрера и строго-настрого запрещает отвечать на атаки оттуда.
ЧТООООО????
Бульбаши - нам родственники и их нельзя ******* ??????????????????
В доме твоего брата засел вражий снайпер и понемногу истребляет всю твою семью - а ты в ответ НЕ могИ?
Если они такие сябры - так нехай берут вилы и гонят кацапню со своей территории.
Иначе - ОНИ ТОЖЕ ВРАГИ.
"Братья", предоставившие свой дом в качестве пулеметного гнезда, снайперской позиции и аэродрома для обстрела Украины нам НЕ БРАТЬЯ. Кацапы им роднее.
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17.01.2023 03:33 Відповісти
Рік вже пройшов, а в пердагоні думають.
Думають в бундестазику думають. НАТА думае.
Рік думають.
РОБІТ ЩОСЬ!!! НАМ ЗБРОЯ ПОТРІБНА А НЕ ВАШІ ДУМКИ.
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17.01.2023 08:42 Відповісти
Ну что , тут я посмотрю говорить особо не с кем это ходячие трыпы). Но есть совет, нанимайте киллеров (своих , чужих по всему миру)и вычеслите где их семьи , прибирите их , что это го..но не размножалось а напоследок их самих , чтоб помучались сначала, и другим хто будет садиться за штурвал в назидание будет), посмотрите потом будет как пошептали в ухо)
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17.01.2023 09:21 Відповісти
 
 