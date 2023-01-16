Після удару по Дніпру у Пентагоні думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам: "Пріоритетом номер один залишається ППО"

Сполучені Штати обговорюють можливість посилення протиповітряної оборони Україні засобами, які дозволяли б протидіяти балістичним ракетам – на кшталт тієї, якою був завданий удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Від самого початку наша військова допомога в контексті протиповітряної оборони була зосереджена на оцінках потреб України в той час", – нагадав посадовець Пентагону.

Він зокрема відзначив, що наразі американська сторона зосереджена на забезпеченні українських сил ППО снарядами до систем Hawk і "Бук", а також згадав про передання США й Німеччиною систем Patriot, які "особливо допоможуть у захисті від балістичних ракет".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 100 українських захисників прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot, - журналіст. ВIДЕО

"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", – додав Каль.

Представник Пентагону нагадав, що вже 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Пріоритетом номер один залишається протиповітряна оборона. На другому місці – гарантування того, що Україна має достатньо бронетехніки, аби продовжувати втримувати ініціативу на полі бою. Але ППО – номер один", – наголосив він.