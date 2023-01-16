Після удару по Дніпру у Пентагоні думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам: "Пріоритетом номер один залишається ППО"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сполучені Штати обговорюють можливість посилення протиповітряної оборони Україні засобами, які дозволяли б протидіяти балістичним ракетам – на кшталт тієї, якою був завданий удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня.
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Від самого початку наша військова допомога в контексті протиповітряної оборони була зосереджена на оцінках потреб України в той час", – нагадав посадовець Пентагону.
Він зокрема відзначив, що наразі американська сторона зосереджена на забезпеченні українських сил ППО снарядами до систем Hawk і "Бук", а також згадав про передання США й Німеччиною систем Patriot, які "особливо допоможуть у захисті від балістичних ракет".
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", – додав Каль.
Представник Пентагону нагадав, що вже 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
"Пріоритетом номер один залишається протиповітряна оборона. На другому місці – гарантування того, що Україна має достатньо бронетехніки, аби продовжувати втримувати ініціативу на полі бою. Але ППО – номер один", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Та, що атакувала будинок у Дніпрі, то х22. Вона крилата (згідно вікі), тому й доводили.
Доповідаю пану Коліну Каль:
РоZZіяни роблять ракети 48Н6ДМ 24/7, у три зміни на абсолютно непошкоджених підприємствах ВПК, у глибокому тилу РФ.
Мвють все необхідне для виробництва (повний цикл), у тому числі комплектуючі виробництва США, придбані заздалегідь. Всі логістичні ланцжки працюють день і ніч.
Забезпечні електроенергією, теплом, продуктами харчування, медичними послугами та ін.
Регулярно отримують заробітну платню.
Координати підприємств ВПК, де рашисти виробляють ракети 48Н6ДМ, легко можна знайти у коментарях на Цензорі.
И давайьте не будем о прошлом,давайте говорить что можно сделать сейчас чтобы исправить ошибки. а Сейчас США обязанны нам передать ракеты средней дальности для нашей самообороны. Без ЯО с простыми боеголовками. У США есть моральное обязательство раз они заставили нас разоружится под свои гарантии безопасности
А то слишком уж эти мутанты ликуют от того, что разрушили "какляндию" в щебень и загнали "какелов" в землянки.
Чисто теоретически - возможно.
НО НЕРЕАЛЬНО.
Вот ответ на умничание ПРО супротив баллистических ракет.
Перехватывать боеголовку на последнем участке траектории - БРЕДОВАЯ ИДЕЯ.
Можно...как лопаткой от пуль. Шансов, сами понимаете - ....
Вместо этого нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожить срелкА - аэродромы стратегов, стартовые площадки ракет .
Ну и ещё - РАЗРЕШЕНИЕ стрелять.
Пока что с территории бульбостана на Киев летит всякая опасная дрянь, но "КТО-ТО" в Раде яаляется родственником бульбофюрера и строго-настрого запрещает отвечать на атаки оттуда.
ЧТООООО????
Бульбаши - нам родственники и их нельзя ******* ??????????????????
В доме твоего брата засел вражий снайпер и понемногу истребляет всю твою семью - а ты в ответ НЕ могИ?
Если они такие сябры - так нехай берут вилы и гонят кацапню со своей территории.
Иначе - ОНИ ТОЖЕ ВРАГИ.
"Братья", предоставившие свой дом в качестве пулеметного гнезда, снайперской позиции и аэродрома для обстрела Украины нам НЕ БРАТЬЯ. Кацапы им роднее.
Думають в бундестазику думають. НАТА думае.
Рік думають.
РОБІТ ЩОСЬ!!! НАМ ЗБРОЯ ПОТРІБНА А НЕ ВАШІ ДУМКИ.