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Австрія проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам і виключення Росії з ОБСЄ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав Шалленберг.

При цьому, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після", - заявив австрійський міністр.

Разом з цим, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати Росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

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Крім того, очільник МЗС Австріх заявив про необхідність збереження присутності Росії в ОБСЄ, оскільки "ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Австрія- притон рашистської агентури давно
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17.01.2023 00:17
+35
путинские шлюшки
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17.01.2023 00:17
+27
Хто б сумнівався у австрійських валянках.
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17.01.2023 00:18
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путинские шлюшки
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17.01.2023 00:17 Відповісти
Австрія- притон рашистської агентури давно
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17.01.2023 00:17 Відповісти
Не тількі Австрія, но і Мадьярщина -- це осередки "пострадяньскої російської мафії", та маліна ФСБшних Іноагентів!
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17.01.2023 01:59 Відповісти
Хто б сумнівався у австрійських валянках.
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17.01.2023 00:18 Відповісти
Всегда вспоминаю ту развеселую пророссийскую ватницу, бабенку из австрийского МИДа, к которой прилетал на свадьбу сам путен. Правда, потом она сбежала от своегомуженька, который по-российски частенько распускал руки. А бабенка та не знала русских традиций: бьет, значит, любит. И сбежала куда подальше. Сейчас живет в Штатах.
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17.01.2023 06:20 Відповісти
"Друг познайоца в бєдє" (москальське прислів'я)
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17.01.2023 00:19 Відповісти
Тоже Європа .
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17.01.2023 00:21 Відповісти
Как не странно, одна из самых коррумпированных стран в Европе. Фирташ может подтвердить.
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17.01.2023 00:21 Відповісти
Шалленберг заправ фуфайку в штани бо з -під піджака виглядає.
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17.01.2023 00:22 Відповісти
Австрия с советских времен была заповедником агентуры кгб
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17.01.2023 00:22 Відповісти
Довбойоб з Австрії
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17.01.2023 00:23 Відповісти
Йа! Йа! Натюрліх! Для нас це очікувано.
Ми ж пам'ятаємо, як ***** крутило у танці вашу молоду, яка була вже зовсім не молода, але її арбузниє груди і мощне підборіддя з нависаючим над ним носом, дуже кокетливо натякали всьому світу, що ви з раською фєдєраською великі друзі.
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17.01.2023 00:37 Відповісти
Ні, австріяки, ви помиляєтесь.
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17.01.2023 00:38 Відповісти
И помогают им делать помилки» регулярно получаемые пачки евро от газпрома.
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17.01.2023 06:22 Відповісти
день після? до після ще треба дожити, але що це австріяка обходить? він же не думає, що буде наступним, думає "порішає". А потім перші будуть нас прогинати зі своїми "цінностями" в яких демократією і не пахне, тільки охлократією смердить. Подвійні стандарти з потрійним дном. І то вже пробили.
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17.01.2023 00:39 Відповісти
родіна гітляра
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17.01.2023 00:41 Відповісти
ОБСЕ надо просто бойкотировать. Там одни кацапские шпионы, а больше от них никакого толка
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17.01.2023 00:41 Відповісти
Австрия и Швейцария живут за счет ворованных денег росийских олигархов и наркобаронов. Понятное дело что они против чтобы перекрывать такую кормушку.
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17.01.2023 00:42 Відповісти
Там же наш Кіля Азірав теж бідолашний, на крадені з бюджету гроші бідує на шикарній віллі.
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17.01.2023 00:46 Відповісти
Австрия, Венгрия....давние "друзья" Украины, ну. Такие же , как московия.
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17.01.2023 00:46 Відповісти
"Ми не повинні перегнути палицю, ")))
в переводе с австрийского- " Мы не должны ради Украины отказываться от ********** ништяков"!
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17.01.2023 00:48 Відповісти
ОБСЄ має повне право на існування , як одна із цінних міжнародних організацій ,
Тільки без росіян , бо це терористична країна , яка має зникнути
із мапи світу 😡
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17.01.2023 00:50 Відповісти
Австрийский Фигаро хочет угодить и одним и другим.Но по сути прросийская гадина
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17.01.2023 00:51 Відповісти
Будете включати їх в якусь "архітектуру" хіба що після повної денацифікації, денуклеаризації та демілітаризації. І то це ще треба добре подумати...
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17.01.2023 00:53 Відповісти
Ну может и да. Вначале анклировать все существующие плюс ВНЖ. А далее очень после проверки выдавать. Ну есть чуток тех кто очень против путинизма и не в раше сейчас.
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17.01.2023 00:58 Відповісти
Завдяки ***** ми дізнаємося про корупційні центри Європи. Але що нам це знання дає зараз? Що дасть завтра? Це ж скільки грошей корумповані пострадянські покидьки туди влили...
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17.01.2023 00:58 Відповісти
чтоб ты сдох, шаленберг вместе с твоими любимыми кацапами
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17.01.2023 01:03 Відповісти
Гроші не пахнуть у Австрії. Як швидко люди міняють людські життя на гроші. Австрійці, забирайте весь отой «тагіл» до себе, тільки держіть іх там у себе, як в резервації і побачимо через скільки днів ви завиєте від цього стада, а вони ще й потім асаабаждать прийдуть
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17.01.2023 01:18 Відповісти
Чесно, з такими членами ЄС скоро розвалиться. путін знав, що там безхребетні і прикормлені майже всі. Але прорахувався з українцями. Поляки і Балти теж хлопці з яйцями, а от деякі австрійці і тд ніяк в себе ті яйця знайти не можуть, атрофувались через непотрібність
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17.01.2023 01:24 Відповісти
А как он плясал с министеркой австрийской МИД?
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17.01.2023 03:22 Відповісти
и фамилия у фуфела знаковая
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17.01.2023 01:33 Відповісти
У вашій колонії рашки Австрії скоро корінних австріяк ссруські селитимуть в резервації...
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17.01.2023 01:34 Відповісти
Ошибаетесть, это в Украине "ужасная коррупция" которае мешала членству в ЕС и НАТО, а в Австрии, Венгрии, Германии и пр, власти если прогибаются под *****, то исключительно в интересах своих граждан.
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17.01.2023 01:37 Відповісти
Я хочу принудительно переселить его в дом, чья архитектура обязательно будет включать взрывчатку.
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17.01.2023 02:34 Відповісти
Он вероятно думает так: Если у немецкого Гитлера не получилось, так может у российского получится?! Болеет **** за эту команду. Гены не пропьешь
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17.01.2023 03:21 Відповісти
Вальтер Шеленберг не родственник случайно этому Шаленбергу?
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17.01.2023 04:15 Відповісти
кацапів не потрібно критикувати - кацапів потрібно знищувати
доведено історією існування кацапських виродків
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17.01.2023 05:23 Відповісти
Як пороблено їм у тій Австрії...
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17.01.2023 05:29 Відповісти
австро-вєнгрія штучне тимчасове утворення
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17.01.2023 06:40 Відповісти
 
 