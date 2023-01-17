Австрія проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам і виключення Росії з ОБСЄ, - МЗС

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав Шалленберг.

При цьому, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після", - заявив австрійський міністр.

Разом з цим, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати Росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

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Крім того, очільник МЗС Австріх заявив про необхідність збереження присутності Росії в ОБСЄ, оскільки "ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії".