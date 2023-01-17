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Рівень підтримки громадянами РФ війни зріс після оголошення про закінчення "часткової мобілізації", - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда,росія

За даними The Wall Street Journal, кількість громадян РФ, які підтримують продовження війни в Україні, різко знизилася після оголошеної у вересні 2022 року мобілізації, і також різко зросла після того, як влада оголосила про її закінчення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з закритими соціологічними опитуваннями російського. Фонду "Громадська думка", якщо наприкінці вересня за продовження "військової операції" в Україні виступили 34% респондентів, то на початку листопада таких росіян стало 80%.

Зазначається, що замовниками досліджень була адміністрація президента Росії, в якій, за даними американського видання, вважають ще одну хвилю мобілізації безпечною з точки зору масового невдоволення громадян.

Також читайте: Росія збирається мобілізувати 500 тис. людей, - The Times

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Фишка в том, что самые борзые там как раз те кто воевать не будет, а именно - орочьи самки и старперы
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17.01.2023 01:50
+22
Кончена дика орда московіі і кончені їх правителі -
підлягають повному фізичному знищенню , бо це не люди , а
неземні потвори і вбивці 😡
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17.01.2023 01:47
+21
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17.01.2023 02:04
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Чем дальше чем больше кажется, что информация про мобилизацию 500 тыс человек больше на кацапское ИПСО похоже. Каждый день из каждого чайника эта инфа доносится. НО поглядим что дальше будет
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17.01.2023 01:45 Відповісти
сентябрськие 200 тыс. тоже ИПСО? утерянный соледар из-за смешных чмобиков тоже ипсо? пора уже начать серьезно к этому относится.
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17.01.2023 02:25 Відповісти
народ нвпрічОм -- только путін вінават... (с)
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17.01.2023 01:45 Відповісти
И даже путин не очень. В основном Зеленский с Арестовичем.
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17.01.2023 01:49 Відповісти
русский, твоего фюрера зовут *****.
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17.01.2023 01:53 Відповісти
Да все тебе не так. Говорю путин виноват - у Мурзы истерика, говорю Зеленский виноват - у Мурзы снова истерика. Кто в войне виноват? Отвечай кацапчик.
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17.01.2023 01:56 Відповісти
Я не знаю шо такое "путин", мразота руснявая. А войну начало ваше тупое ублюдочное русское стадо.
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17.01.2023 01:59 Відповісти
А про "мудрый нарид" позубоскалить? А про "брасатца асфальтам"?
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17.01.2023 02:02 Відповісти
Ответят твои хозяева за все, русский. Не сомневайся.
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17.01.2023 02:05 Відповісти
Извини, конечно же *****, а не путин. Согласен, поддержиавю. Войну начало тупое русское стадо. За все кацапы ответят безусловно, и за 73% будут встречать цветами и за шуточки про "бросаца асфальтом"тоже.
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17.01.2023 02:12 Відповісти
«Асфальт» - вже медецинський факт, його неможливо спростувати, як би нам всім не хотілося його забути.
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17.01.2023 04:05 Відповісти
Да забей ты на соседа. Лучше посмотри, что я нарыл. Украинский дрон с3,14здил кацапскую рацию! Я такого мастерства управления дроном ещё не видел:
https://www.youtube.com/watch?v=yslXVGmFji0
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17.01.2023 05:58 Відповісти
І то треба було так ризикувать дроном з-за тієї рації? Хоча сам факт віртуозної роботи оператора заслуговує на повагу
Оцінив - бо бачив ще при Союзі "пілотажку" вертольтчиків тодішніх - і "вісімки" переднім колесом Мі-2 по "бетонці", і підняття, перенесення, та встановлення відра з водою на тросі з "кішкою", і прольоти між щоглами, і багато чого іншого
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17.01.2023 06:51 Відповісти
Чужая рация - чужие радиочастоты и т.д. Дальше используйте ваше воображение. В любом случае тем, кто проводил эту операцию виднее.
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17.01.2023 08:18 Відповісти
Мені не треба "использовать воображение" Бо частіше всього, рація, покинута на передньому краї - це максимум зв"язок ВОПу з командуванням роти І я не критикую - я просто "оцінюю ризики"
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17.01.2023 09:06 Відповісти
Я думаю, что риски и без нас оценили, те, кому нужна была эта рация, а мы с вами здесь только болтаем.
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17.01.2023 09:17 Відповісти
Один дрон цеплял эту рацию, а второй изначально это снимал со стороны. Целая съёмочная группа с применением минимум двух дронов.
Операция по "с3,14зжению рации была серьёзно подготовлена, если учесть, что нужно было отправить туда дрон со специальным зацепом! А это время, так как сначала нужно обнаружить и принять такое решение, после чего не бояться привлечь внимание, и потерять два дрона.
И на "позициях" никого не видно, а ведь кто-то же должен наблюдать за обстановкой.
Рассказали бы предысторию, чтобы хоть понимать, насколько важно было рисковать дронами ради утерянной (или брошенной) рации.
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17.01.2023 07:11 Відповісти
"В войне виноват " Rabinovich" - з ідеєю його предків про "мировую революцию", яку вони принесли в імперську Росію і посіяли в мізках тупого стада, яке вже тоді вважало себе "народом-богоносцем"
Такою "викладкою" ти задоволений?
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17.01.2023 06:41 Відповісти
Фишка в том, что самые борзые там как раз те кто воевать не будет, а именно - орочьи самки и старперы
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17.01.2023 01:50 Відповісти
Всі. Я знаю їхню гнилу шовіністичну сутність. Від люмпена до академіка.
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17.01.2023 01:52 Відповісти
Це так, але оці категорії найбільше вирізняются
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17.01.2023 01:53 Відповісти
Кончена дика орда московіі і кончені їх правителі -
підлягають повному фізичному знищенню , бо це не люди , а
неземні потвори і вбивці 😡
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17.01.2023 01:47 Відповісти
Скорее всего какие-то разные опросы с поставлеными по разному вопросы. Не может туда сюда так прыгать цифра поддержки с 34 до 80 процентов. Это бред
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17.01.2023 01:49 Відповісти
Вполне возможно. У кацапов шизофрения - это нормальное состояние психики
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17.01.2023 01:52 Відповісти
Ну возможно. Просто реально интересно с чем такое количество сюда попрет, если все же правда про мобилизацию. С мосинками? С Т-34?
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17.01.2023 01:54 Відповісти
Да,правителям наплевать,сколько мяса ляжет( всю свою историю московия так и воевала).
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17.01.2023 01:57 Відповісти
С ППШ и это не шутка.
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17.01.2023 06:02 Відповісти
65) рашисты не хотят войны, просто Украина должна простить все зверства рашистов, сдаться и перестать существовать вместе с украинцами и тогда в мире наступит мир (на пару лет);

Так что может прыгать, легко.
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17.01.2023 03:19 Відповісти
Ці імперські голосракі колонізатори усі поголовно за війну. Опитування можна більше не проводити на московських болотах. К
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17.01.2023 01:56 Відповісти
Вони ж для себе їх проводять. Точно не задля того, щоб ми читали. Те що така інформація стає відомою назовні - насправді ведмежа послуга для расеян - бо всі бачать які ж вони відморожені. І роблять відповідні висновки на рахунок того що ж робити з ними наприкінці.
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17.01.2023 02:31 Відповісти
Усі!
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17.01.2023 07:16 Відповісти
В Украине, была не была на ********** мобилизация, мнение к войне не меняется. Фашисты, они и на ********** фашисты, их просто надо убивать до самого их поражения, другого не дано ибо смертельно для всех народов Европы и остального мира.
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17.01.2023 01:59 Відповісти
Хитрожопі москалики. Типу як мобілізація, то ну його нафіг, не хочемо воювати і взагалі типу проти війни.
Як закінчилась мобілізація, то типу пронесло, вже всі стали герої та за війну до кінця... Головне, що мобілізація опитуваних не торкнулась...
Хай пуйло там ще кучу мобілізацій проводить, щоб більшості рашистів війна торкнулась.
Може тоді по іншому заспівають.
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17.01.2023 02:01 Відповісти
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17.01.2023 02:04 Відповісти
И кем же по ихнему ***** будет воевать если рашисты думают что мобилизация завершена?
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17.01.2023 02:29 Відповісти
всі ******* чужими руками жар гребти...
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17.01.2023 02:38 Відповісти
Армія путіна - це жалюгідний зброд, яким командують дебіли, - французький генерал Мішель Яковлєв
https://twitter.com/i/status/1615069504362496001
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17.01.2023 03:34 Відповісти
Ще раз доказує цілому світу що орда ніколи не зміниться, питання часу на кого вона знову нападе
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17.01.2023 03:36 Відповісти
Русня за війну, за мобілізацію, за вбивста. Не треба вигадувати, тільки повне знищення русні
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17.01.2023 03:54 Відповісти
Значить якщо не воювати самим, то підтримують, а якщо воювати, то не підтримують.
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17.01.2023 06:16 Відповісти
Ну вот же нагляднее не придумаешь: бьют - орёт несвоим голосом "Ненадо!", только бить перестанешь - опять старую шарманку заводит. Ума совершенно нет подумать вперед хотя бы на шаг, - а вдруг завтра снова обьявят?!
Глупо нам себя дурить ожиданиями того, что макака может вдруг стать человеком. Подлежат жизни в условиях резервации, денационализированные и демилитаризированные, всё, как они наметили нам.
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17.01.2023 06:33 Відповісти
А шо кацапи заспівають, коли ***** знов об'явить поголовну мобілізацію?
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17.01.2023 06:52 Відповісти
Коли оголосять загальну то будеще більше підтримки спочатку. Підтримка зросла бо думають що "бистро добйом хахлов". Коли не вдасться то всі стануть за мір ва фсьом мірє
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17.01.2023 08:31 Відповісти
Статистику звичайно намалювали. Але те що дебілів, які підтримують війну в Московії до біса - це точно.
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17.01.2023 10:35 Відповісти
Щось мені підказує, що парашистан найближчим часом чекаєть дивні качелі настою
Здрасте, нове дно та нова, більш масова та ще гірше забезпечена хвиля чмобілізації
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17.01.2023 10:38 Відповісти
 
 