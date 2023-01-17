Рівень підтримки громадянами РФ війни зріс після оголошення про закінчення "часткової мобілізації", - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, кількість громадян РФ, які підтримують продовження війни в Україні, різко знизилася після оголошеної у вересні 2022 року мобілізації, і також різко зросла після того, як влада оголосила про її закінчення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з закритими соціологічними опитуваннями російського. Фонду "Громадська думка", якщо наприкінці вересня за продовження "військової операції" в Україні виступили 34% респондентів, то на початку листопада таких росіян стало 80%.

Зазначається, що замовниками досліджень була адміністрація президента Росії, в якій, за даними американського видання, вважають ще одну хвилю мобілізації безпечною з точки зору масового невдоволення громадян.

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