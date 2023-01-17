Рівень підтримки громадянами РФ війни зріс після оголошення про закінчення "часткової мобілізації", - The Wall Street Journal
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За даними The Wall Street Journal, кількість громадян РФ, які підтримують продовження війни в Україні, різко знизилася після оголошеної у вересні 2022 року мобілізації, і також різко зросла після того, як влада оголосила про її закінчення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Згідно з закритими соціологічними опитуваннями російського. Фонду "Громадська думка", якщо наприкінці вересня за продовження "військової операції" в Україні виступили 34% респондентів, то на початку листопада таких росіян стало 80%.
Зазначається, що замовниками досліджень була адміністрація президента Росії, в якій, за даними американського видання, вважають ще одну хвилю мобілізації безпечною з точки зору масового невдоволення громадян.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=yslXVGmFji0
Оцінив - бо бачив ще при Союзі "пілотажку" вертольтчиків тодішніх - і "вісімки" переднім колесом Мі-2 по "бетонці", і підняття, перенесення, та встановлення відра з водою на тросі з "кішкою", і прольоти між щоглами, і багато чого іншого
Операция по "с3,14зжению рации была серьёзно подготовлена, если учесть, что нужно было отправить туда дрон со специальным зацепом! А это время, так как сначала нужно обнаружить и принять такое решение, после чего не бояться привлечь внимание, и потерять два дрона.
И на "позициях" никого не видно, а ведь кто-то же должен наблюдать за обстановкой.
Рассказали бы предысторию, чтобы хоть понимать, насколько важно было рисковать дронами ради утерянной (или брошенной) рации.
Такою "викладкою" ти задоволений?
підлягають повному фізичному знищенню , бо це не люди , а
неземні потвори і вбивці 😡
Так что может прыгать, легко.
Як закінчилась мобілізація, то типу пронесло, вже всі стали герої та за війну до кінця... Головне, що мобілізація опитуваних не торкнулась...
Хай пуйло там ще кучу мобілізацій проводить, щоб більшості рашистів війна торкнулась.
Може тоді по іншому заспівають.
https://twitter.com/i/status/1615069504362496001
Глупо нам себя дурить ожиданиями того, что макака может вдруг стать человеком. Подлежат жизни в условиях резервации, денационализированные и демилитаризированные, всё, как они наметили нам.
Здрасте, нове дно та нова, більш масова та ще гірше забезпечена хвиля чмобілізації