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У Бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор Гладков повідомив про роботу ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Вночі у російському Бєлгороді та на території району лунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними, відомо, що руйнувань і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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мочи козлов за Харків
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17.01.2023 07:11 Відповісти
Хай стараються! Витрачають ракети І побільше! Бо чим більше ракет розриваються над Воронежем, Білгородом, Севастополем - тим менше їх летить на наші міста Ну і морально-психологічний вплив теж треба зауважувать : одна справа - сидіть на дивані перед телевізором, і радіть, "как наши "хахлов" паджаривают!", і зовсім інша - коли гримить над головою і "очко зжимається" в очікуванні падіння "чогось" на голову!
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17.01.2023 07:37 Відповісти
Тонеми, настамнєт.
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17.01.2023 07:47 Відповісти
Бей маченых, шоб буряты боялись.
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17.01.2023 08:40 Відповісти
ох же той воронєж...
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17.01.2023 08:56 Відповісти
Видать и там спецоперация тоже. Ажопаделаешь?
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17.01.2023 10:23 Відповісти
За результатами діяльності, прошу включити ПВО Брянської, Курської, Білгородської народних республік та тимчасово оккупованого Криму до складу Збройних Сил України!
Хлопці ж працюють, стараються
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17.01.2023 10:32 Відповісти
ВЖЕ ПОРА ЗАМІНИТЬ БЄЛГОРОД НА МОСКВУ.
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17.01.2023 12:24 Відповісти
 
 