У Бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор Гладков повідомив про роботу ППО

Вночі у російському Бєлгороді та на території району лунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними, відомо, що руйнувань і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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