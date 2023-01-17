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Минулої доби вражено пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Сили оборони України продовжують завдавати відчутних втрат противнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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