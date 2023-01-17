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Єдиний спосіб вирішити конфлікт - виграти його на полі бою. Україні потрібно більше зброї, - МЗС Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,зброя

Єдиний спосіб для України завершити війну проти Російської Федерації - це виграти її на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Trouw.

"Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт - це виграти його на полі бою. Тому (Україні. - Ред.) потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець", - заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.

"Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні", - зазначив Гукстра.

Також читайте: Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
В потім "...не планують...не планують ..не планують...." Скільки можна без толку пи#діти?
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17.01.2023 07:26
+3
Ви тут пердюмонокль не розводите
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17.01.2023 07:53
+2
Слова як єлєи на душу -- даваите залізо .
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17.01.2023 07:41
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В потім "...не планують...не планують ..не планують...." Скільки можна без толку пи#діти?
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17.01.2023 07:26 Відповісти
Ванёк, то что ты Пердимонокль, понятно.
Вот только, Оратовский или Орковский ты?
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17.01.2023 08:04 Відповісти
Слова як єлєи на душу -- даваите залізо .
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17.01.2023 07:41 Відповісти
Ви тут пердюмонокль не розводите
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17.01.2023 07:53 Відповісти
В спам жабоїда.
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17.01.2023 08:00 Відповісти
Потрібні не заклики від Заходу та США разом з Прибалтикою, потрібно їм реально дати Україні із розрахунку на кожні 1000м по дві високоточних артилерійских та ракетних установок з снарядами та ракетами до них з великим радіусом та дальністю ураження, засоби ППО, літаки в кількості хоча б 100 одиниць, вогнепальну штурмову та іншу зброю у кількості 1 млн одиниць та патрони до неї, снайперські гвинтівки у кількості навіть 5 тис шт. з відповідним боєкомплектом.
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17.01.2023 08:14 Відповісти
Розумні слова! Вперед!
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17.01.2023 10:03 Відповісти
 
 