Белград перевіряє інформацію про ймовірну участь сербів у війні проти України

Цивільні й військові спецслужби країни вивчають і перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич у коментарі сербській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша країна дуже чітко заявляє, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, й це тягне за собою правові наслідки", - зазначив він.

Вучевич закликав сербів із "патріотичним запалом" вступати до лав армії власної країни.

За його словами, Сербія прагне до врегулювання війни в Україні та в усьому світі.

Як відомо, інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

Одночасно у Telegram почали поширюватись відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну "допомагати нашим братам".

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Бойові дії на чужих полях битв у Сербії є кримінальним злочином.