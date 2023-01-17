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Белград перевіряє інформацію про ймовірну участь сербів у війні проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сербія

Цивільні й військові спецслужби країни вивчають і перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич у коментарі сербській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша країна дуже чітко заявляє, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, й це тягне за собою правові наслідки", - зазначив він.

Вучевич закликав сербів із "патріотичним запалом" вступати до лав армії власної країни.

За його словами, Сербія прагне до врегулювання війни в Україні та в усьому світі.

Як відомо, інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

Одночасно у Telegram почали поширюватись відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну "допомагати нашим братам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнер" заявив, що відкриває представництво в Сербії. Вучич: Їм тут нічого ловити

Бойові дії на чужих полях битв у Сербії є кримінальним злочином.

Автор: Ірина Дашківська
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************* підрахують, скільки продажних ублюдків заради кассабського ****** пішли вбивати українців
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17.01.2023 07:53 Відповісти
А що там провірять,весь рашіянський сектор інету забитий дописами про сербських«добровольців»
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17.01.2023 08:32 Відповісти
Сербы есть и немало...кстати Марк Фейгин... братан нашего Обдристовича был у Слободана Милошевича боевиком...
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17.01.2023 09:43 Відповісти
Ордена хотят дать поди.
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17.01.2023 09:43 Відповісти
Знаменитый краснопузый боевик тоже серб Олеко Дундич принимал участие в массовых убийствах в Украине в гражданскую...убили 💀☠️этого Мудака в городе Ровно....1920 году..
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17.01.2023 09:52 Відповісти
 
 