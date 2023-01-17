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90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.

"39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться у повідомленні.

90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 01
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 02
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 03
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 04
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 05
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 06
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 07
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 08
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 09
90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА 10

Також читайте: Кадри влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.

Автор: Ірина Дашківська
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Виродки. Сподіваюся все те населення тієї кацапської недоімперії буде прокляте на віки вічні.
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17.01.2023 07:52 Відповісти
Їх проклинають сотнями років. І не тільки ми.
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17.01.2023 07:55 Відповісти
КаZZапы, горите все в аду. В смысле- в куйловском "раю", что одно и то же.
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17.01.2023 08:01 Відповісти
Європейська солідарність Волинь
@volin_ka
·
19 год
Сьогодні Зеленський давав інтерв'ю для італійського Corriere della Sera. На питання журналіста «Як ви можете прокоментувати заяву вашого радника щодо трагедії у Дніпрі?», він з посмішкою відповів
«Мені Єрмак заборонив це коментувати»
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17.01.2023 08:53 Відповісти
Така влада, що не може організувати оборону країни і безпеку свого народу нах. нікому не потрібна. Її поотрібно поміняти і притягнути до відповідальності.
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17.01.2023 08:58 Відповісти
Ну так міняй свого путлера, в чому проблема ?
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17.01.2023 09:07 Відповісти
 
 