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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 116 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,

танків - 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6215 (+11) од,

артилерійських систем - 2104 (+5) од,

РСЗВ - 441 (+3) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 286 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

Також читайте: Минулої доби вражено пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Ещё немного и будет 120 тысяч. А лучше бы 120 миллионов дохлых каZZапов.
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17.01.2023 07:59
+25
Даже если не наберётся, пусть они все сдохнут. Причём во всех странах мира, куда они понаехали, а не только на территории их вонючей параши.
Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
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17.01.2023 08:16
+18
КаZZап, ты как здесь оказался? Ты не в курсе, что жизнь каZZапа на Цензоре короче жизни вагнеровского петуха под Бахмутом?
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17.01.2023 08:18
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Ещё немного и будет 120 тысяч. А лучше бы 120 миллионов дохлых каZZапов.
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17.01.2023 07:59 Відповісти
А разве ааленей наберется в 120 лямов?
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17.01.2023 08:02 Відповісти
Даже если не наберётся, пусть они все сдохнут. Причём во всех странах мира, куда они понаехали, а не только на территории их вонючей параши.
Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
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17.01.2023 08:16 Відповісти
90 млн максимум.
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17.01.2023 08:19 Відповісти
КаZZап, ты как здесь оказался? Ты не в курсе, что жизнь каZZапа на Цензоре короче жизни вагнеровского петуха под Бахмутом?
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17.01.2023 08:18 Відповісти
Главное, что не из твоей вонючей каZZапской помойки.
Ты сри в свою дырку в полу, а на Цензоре тебе ещё максимум час остался.
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17.01.2023 08:22 Відповісти
Ти орієнтацію кольорів на своєму прапорі переплутав
Макрое. Тобі цього не пробачить

В спам!
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17.01.2023 08:23 Відповісти
Ти сьогодні спеціально реєструвалося, щоб це сказати, кацапе?
В спам!
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17.01.2023 08:24 Відповісти
Ну вот, ушёл Коля...
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17.01.2023 08:46 Відповісти
Це ти про кацапів у чорних пакетах? Пересувні крематорії - не наш профіль. А поки - спочивай у спамі, кацапе
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17.01.2023 08:21 Відповісти
Все верно, Освенцим-на колесах -это наратив коммуно-фашистов.
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17.01.2023 08:27 Відповісти
Это вы в своих епенях заморачиваетесь дерьмецом, даже возвели его в скульптурный фетиш. Нам тока знай свое, мол, идет хахол, зробив на пол - идет кацап, зубами цап.
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17.01.2023 08:21 Відповісти
Вот прись ейбочки, я вас умоляю... Пыня в одинадцатом году , гастролируя Ставропольем, пропел дифирамб нацменшинам, которых полтора года назад было 17%, а ща стало 20%, мол молодцы так держать, Ср. Азия, насчет нацменшинной народжуванностi... Кто его дурака тока за язык тянул Вот если не поленитесь, сосчитайте. типо, в каком году кацапы станут в своей ягелеядии нацменшиной в 1.5% с регрессом 3% в 1.5 года... Тю, забыл, сделайте еще ускорительную чмобико-поправку на кацапов.
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17.01.2023 08:15 Відповісти
Помню те его высеры, еще подумал, чи не дурак молоть такое....
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17.01.2023 08:24 Відповісти
Тенденція однако - на арту і РСЗВ стала, а самих душегубів знищується під тисячу голів. Вийти на промислово-ковеєрний рівень утилизації русні головна ціль всієї цивілізації, а продвинута зброя , технології і майстерність воїнів - гарантія цьому. Слово за Заходом.
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17.01.2023 08:34 Відповісти
Оперативно так з тим оральтівцем кацапським.
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17.01.2023 08:38 Відповісти
900 чумардосів і 29 одиниць техніки, файна статистика утилізації біосміття. Слава ЗСУ!!!
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17.01.2023 09:13 Відповісти
А в статистиці було хоча би в день меньше 500 ?
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17.01.2023 09:30 Відповісти
Так, лапоть. Іноді на коцерт кобздона ваші запізнюються
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17.01.2023 10:10 Відповісти
Наші це чиї, вальонок ? Ти думаєш на цю статистику ще хтось звертає увагу ?
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17.01.2023 10:20 Відповісти
Ну ти ж звернув увагу, прийшов висказати свою, дуже важливу для всіх, думку, отже з статистикою все чудово.
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17.01.2023 10:33 Відповісти
Останні півроку, НІ!
І це дуже добре, це і є різниця між професійною армією (знищеною в перші півроку) та стадом каZZапського бидла, що пре до нас зараз.
Пре і дохне.
Але ж це чудово
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17.01.2023 10:28 Відповісти
Воно то так, але Жданов розпинається що воює кадрова армія, і нові танки яки вже знищили давно, там постійно є. А ще нехватає теплаків та рацій в нас. Як таке можливо ?
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17.01.2023 10:31 Відповісти
+870 - дуже подобається
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17.01.2023 17:13 Відповісти
 
 