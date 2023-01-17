Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 116 950 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,
танків - 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6215 (+11) од,
артилерійських систем - 2104 (+5) од,
РСЗВ - 441 (+3) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 286 (+0) од,
гелікоптерів - 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од,
спеціальна техніка - 190 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
Ты сри в свою дырку в полу, а на Цензоре тебе ещё максимум час остался.
Макрое. Тобі цього не пробачить
В спам!
В спам!
І це дуже добре, це і є різниця між професійною армією (знищеною в перші півроку) та стадом каZZапського бидла, що пре до нас зараз.
Пре і дохне.
Але ж це чудово