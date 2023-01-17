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Ворог вдарив із артилерії по Очаківській громаді, загинула людина, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та будинки, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вранці 14 січня росіяни завдали ударів по Очакову, Очаківській та Куцурубській громадах, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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