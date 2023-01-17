Ворог вдарив із артилерії по Очаківській громаді, загинула людина, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та будинки, - Кім

Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно", - йдеться у повідомленні.

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