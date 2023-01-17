УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16929 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 188 11
армія рф (13574) війна (56913) корабель (1425) ракети (2848) Чорне море (1364) Гуменюк (698)

Росія тримає у Чорному морі майже рекордну кількість "Калібрів" - 44. Ракетна небезпека є актуальною, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

Російські війська тримають в Чорному морі майже рекордну кількість "Калібрів". Зафіксовано шість ворожих ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, за вчора пункт базування відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переспорядження.

"А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що 44 ракети - це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв.

"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях", - каже Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС

Також вона розповіла, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, складав у 48 одиниць.

На уточнення журналіста, чи зараз показник близький до рекорду, вона сказала: "Так".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Де ті п.....боли, котрі тринділи, що ракети у кацапів ось-ось закінчаться?
показати весь коментар
17.01.2023 09:22
+8
Мне кажется, что крейсер "моцква" заскучал на дне морском...
показати весь коментар
17.01.2023 09:34
+4
Лять! Не забути все на зарядку поставити.
показати весь коментар
17.01.2023 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ті п.....боли, котрі тринділи, що ракети у кацапів ось-ось закінчаться?
показати весь коментар
17.01.2023 09:22 Відповісти
Лять! Не забути все на зарядку поставити.
показати весь коментар
17.01.2023 09:22 Відповісти
Мне кажется, что крейсер "моцква" заскучал на дне морском...
показати весь коментар
17.01.2023 09:34 Відповісти
чого не бьемо по кораблям в чорному морі скоро зайдуть в одесу, безнаказано обстрілюють наші міста страждають люди воїни хто винен що немае наступу і ударів по кораблям кримському мосту по обьектам в росії офіс президента їхні домовленості ведуть державу до катастрофи,обіцяний і розтиражирований офісом їхними пропогандистами наступ ще грудневий мав звільнити мелітополь ,каховку оказався анекдотом 95 кварталу,тільки при нашому наступі ворог перестане обстрілювати наші міста і знищувати громадян,але не з ціею владою ми прийдемо до перемоги
показати весь коментар
17.01.2023 09:42 Відповісти
Заряжают пушку ,будут стрелять, а по Конче- Заспе ,ни разу не попали мазилы
показати весь коментар
17.01.2023 09:42 Відповісти
Слово предоставляется царю - Нептуну !!!
показати весь коментар
17.01.2023 10:04 Відповісти
А морские дроны существуют?
где-то видел такие фотографии красивые и сборы в несколько сотен млн гривен, так и пропало с инфо-поля
показати весь коментар
17.01.2023 10:32 Відповісти
...почему эти корыта наплаву????.
показати весь коментар
17.01.2023 10:36 Відповісти
Даааа,все калібри кінчаются і кінчаются,а наші морськи дрони все наздогоняють москальскі корита і ні як не доженуть.Може хорш лапшу на вуха вішати ідіоти!
показати весь коментар
17.01.2023 10:40 Відповісти
ВЖЕ ПОРА НАВЧИТИСЬ ЇХ ТАМ ДОСТАВАТЬ.
показати весь коментар
17.01.2023 12:23 Відповісти
Topit' ******* !!!!
показати весь коментар
17.01.2023 12:25 Відповісти
 
 