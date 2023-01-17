Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай
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Українські захисники тримають оборону на Луганщині та подекуди просуваються вперед.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гайдая, ситуація на напрямку Сватове - Кремінна є достатньо стабільною.
"Там потроху наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як всім би хотілося б, але ті, хто розуміють, в яких умовах хлопці просуваються, на скількик там все заміновано і скільки туди підтягнуто резервів, то розуміють, що хлопці роблять героїчні вчинки кожного дня", - наголосив очільник обладміністрації.
Раніше в Американському інституті вивчення війни прогнозували наступ військ РФ на Луганщині.
"В теорії це можливо, тому що така кількість мобілізованих, сотні тисяч. Ту тактику, яку ми бачили у Бахмуті, коли просто закидують трупами наші позиції. Там вже не те що люди, навіть зброя не витримує. В принципі достатньо очікувано. Неодноразово намагались накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але наше військове командування бачить, десь попереду на пару кроків, все аналізує і ухвалює відповідні рішення", - пояснив Гайдай.
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Йому всі все докладають?
Інформованість майже, як в Арестовича.
Ну для проформи двірники будуть казати "можуть".
Ну і як здобутки? Що накерував?
Бо чкраз про це ляпало упорно мовчить.
ну так огорчу вас - ВСУ НЕ СОБИРАЮТСЯ отступать до Львова.
Только это страшная военная тайна, никому не говори.
А его информация сейчас важна для тех украинцев, которым не плевать на то что происходит в Луганской области, держать руку на пульсе и понимать что происходит, хотя бы примерно.
Потому что вам-то я вижу, насрать, а меня тревожат постоянные рассказы о том что орки готовят контрнаступление в районе Кременнной-Сватова.и он ничего не говорит такого, что прямо капец является секретом или военной тайной. Говорит - да,наши стараются, все будет ок.что он должен говорить на своем месте? все пипец Украина проиграла и никогда Луганщину не вернет? с чего бі?
какое это имеет отношение к Арестовичу? блогеру недоделанному, который ни за чот не отвечает и ничего не делает кроме как красоваться в эфирах и подставлять ВСУ.
Маляр -вообще замминистра, это немаленькая должность. Она не говорит ничего такого чего не говорит Генштаб.
читая ушаты помоев под новостями вижу что ботов и идиотов в Украине больше чем надо.
Герр путлер,в дела вмешался Петр Порошенко...,мы обосрались...
Штирлиц,вы патологический брехун..
Порошенко стал президентом 8 июня 2014 года... вас надо расстрелять..с конфискацией майна,а жену отправить в Сибирь ...к Декабристам 1825 года..😁
а Сватово нічого не дає.
Ніхто навіть Північ області зараз не буде брати - немає сенсу, бо головна стратегічна мета - ДОНЕЦЬК. Луганськ сам впаде після Донецька.
Сірожа, командування ЗСУ не встигає за тобою
ні, не дійшло?