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Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Українські захисники тримають оборону на Луганщині та подекуди просуваються вперед.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гайдая, ситуація на напрямку Сватове - Кремінна є достатньо стабільною.

"Там потроху наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як всім би хотілося б, але ті, хто розуміють, в яких умовах хлопці просуваються, на скількик там все заміновано і скільки туди підтягнуто резервів, то розуміють, що хлопці роблять героїчні вчинки кожного дня", - наголосив очільник обладміністрації.

Раніше в Американському інституті вивчення війни прогнозували наступ військ РФ на Луганщині.

"В теорії це можливо, тому що така кількість мобілізованих, сотні тисяч. Ту тактику, яку ми бачили у Бахмуті, коли просто закидують трупами наші позиції. Там вже не те що люди, навіть зброя не витримує. В принципі достатньо очікувано. Неодноразово намагались накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але  наше військове командування бачить, десь попереду на пару кроків, все аналізує і ухвалює відповідні рішення", - пояснив Гайдай.

Читайте: Російські загарбники закривають міста Луганської області на в’їзд та виїзд, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Таким, як Гайдай, Маляр, Абдристовичу краще не коментувати дії ЗСУ, хай коментують розслідування справ по мародерству гуманітарки їх однопартійцями. Своїми коментарями, що ЗСУ ось-ось візьмуть Кремінну, тільки дискредитує нашу врмію, бо виходить, що вона йде не в тому напрямку і допомагає ворогу своєю інформацією стягувати туди свої резерви. Для коментування дій ЗСУ є речник Генштабу.
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17.01.2023 09:51
+7
Тобто цей клоун в курсі всього, що планує Генштаб ЗСУ та Генштаб РФ?
Йому всі все докладають?

Інформованість майже, як в Арестовича.
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17.01.2023 09:23
+6
Балаболка гайдай вже втомила… ляпає своїм язиком, що завгодно
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17.01.2023 09:42
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Тобто цей клоун в курсі всього, що планує Генштаб ЗСУ та Генштаб РФ?
Йому всі все докладають?

Інформованість майже, як в Арестовича.
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17.01.2023 09:23 Відповісти
Але ж тут таких планувальників також не мало. А Гайдай говорить як прийнято на сьогодні МОЖЕ, МОЖУТЬ...А це просто слова. Відносно повзучості ЗСУ на цьому місці, то це правда. Ідуть вперед
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17.01.2023 09:28 Відповісти
Так давайте кожного двірника слухати. Рівень інформованості той же.

Ну для проформи двірники будуть казати "можуть".
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17.01.2023 09:52 Відповісти
Саме так. Хто тільки не керував цією дірою.

Ну і як здобутки? Що накерував?
Бо чкраз про це ляпало упорно мовчить.
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17.01.2023 14:06 Відповісти
він задовбав. це щоб про нього не забули. він ніхто і звуть його ніяк. губернатор який втратив волость. єдине що має заплату губернатора і руководить 3 селами
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17.01.2023 09:30 Відповісти
Так, але буде справедливо сказати, що в Україні немає губергій, це виключно російський наратив.
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17.01.2023 10:03 Відповісти
Балаболка гайдай вже втомила… ляпає своїм язиком, що завгодно
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17.01.2023 09:42 Відповісти
А він що в курсі що запланувало командування ЗСУ? Якщо так, то в штабі завівся "кріт" котрий "зливає" інфопмацію.
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17.01.2023 09:43 Відповісти
а для вас персонально секрет, что ВСУ не собираются отступать до Львова?
ну так огорчу вас - ВСУ НЕ СОБИРАЮТСЯ отступать до Львова.
Только это страшная военная тайна, никому не говори.
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17.01.2023 10:15 Відповісти
Таким, як Гайдай, Маляр, Абдристовичу краще не коментувати дії ЗСУ, хай коментують розслідування справ по мародерству гуманітарки їх однопартійцями. Своїми коментарями, що ЗСУ ось-ось візьмуть Кремінну, тільки дискредитує нашу врмію, бо виходить, що вона йде не в тому напрямку і допомагає ворогу своєю інформацією стягувати туди свої резерви. Для коментування дій ЗСУ є речник Генштабу.
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17.01.2023 09:51 Відповісти
своими комментариями, особенно сразу после взятия Лимана, Гайдай помогал сеять панику в рядах противника. єто часть работі по дезинформации врага.

А его информация сейчас важна для тех украинцев, которым не плевать на то что происходит в Луганской области, держать руку на пульсе и понимать что происходит, хотя бы примерно.
Потому что вам-то я вижу, насрать, а меня тревожат постоянные рассказы о том что орки готовят контрнаступление в районе Кременнной-Сватова.и он ничего не говорит такого, что прямо капец является секретом или военной тайной. Говорит - да,наши стараются, все будет ок.что он должен говорить на своем месте? все пипец Украина проиграла и никогда Луганщину не вернет? с чего бі?

какое это имеет отношение к Арестовичу? блогеру недоделанному, который ни за чот не отвечает и ничего не делает кроме как красоваться в эфирах и подставлять ВСУ.

Маляр -вообще замминистра, это немаленькая должность. Она не говорит ничего такого чего не говорит Генштаб.
читая ушаты помоев под новостями вижу что ботов и идиотов в Украине больше чем надо.
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17.01.2023 12:00 Відповісти
Відкрийте обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації -начальника обласної військової адміністрації і подивіться, що має робити Гайдай. А що стосується посади заступника міністра оборони, то мені здається робити має все, щоб покращити роботу міністерства під час війни, в залежності від направленності обов'язків. А яку користь принесе людина, яка і дня не служила в армії, але наділа однострій, це ж не "битва экстрасенсів".
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17.01.2023 12:26 Відповісти
*****, та хто нарешті закриє того "телемарафонщика" воно ж здає все що можна здавати, як і люсіндаАбдриствищна
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17.01.2023 10:10 Відповісти
Що він не здав, конкретно. А здав він те, що кожного дня меле, що ЗСУ заходять в Кремінну, чим посприяв ворогу підтягнути резерви.
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17.01.2023 12:27 Відповісти
Штирлиц...по вашим донесениям мы должны были захватить Донбасс ещё 5 марта 2014 года...
Герр путлер,в дела вмешался Петр Порошенко...,мы обосрались...
Штирлиц,вы патологический брехун..
Порошенко стал президентом 8 июня 2014 года... вас надо расстрелять..с конфискацией майна,а жену отправить в Сибирь ...к Декабристам 1825 года..😁
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17.01.2023 10:15 Відповісти
Надо было осенью вместо попыток перерезать трассу между Сватово и Кременной сосредоточиться на занятие Сватово.
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17.01.2023 10:17 Відповісти
навпаки, все правильно роблять. Бо мета цього наступу - не Сватово, а контроль над постачаннями зброї та живої сили у напрямку Рубіжне-Кадієвка-Бахмут.
а Сватово нічого не дає.
Ніхто навіть Північ області зараз не буде брати - немає сенсу, бо головна стратегічна мета - ДОНЕЦЬК. Луганськ сам впаде після Донецька.
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17.01.2023 11:51 Відповісти
АстАнАвітЄсь!
Сірожа, командування ЗСУ не встигає за тобою
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17.01.2023 10:18 Відповісти
Щось давненько вже Гайдай Кремінну не звільняв.
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17.01.2023 10:18 Відповісти
А попереду Гайдай на білому коні. Скоро, скоро він Кремінну звільнить в 45 раз.
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17.01.2023 13:32 Відповісти
Дезинформация это тоже война....причем очень удачная..потому и нет Киев за два дня...курица Симоньян 🐔обдурила мавзолейного Недоноска...😁🦍😝
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17.01.2023 10:23 Відповісти
тобто є надія, що до тебе дійде нарешті - коли Гайдай розповідає,що ВСУ от-от візьмуть Кремінну - він сіє дезу, причому дезу для ворога, абсолютно свідомо?
ні, не дійшло?
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17.01.2023 11:54 Відповісти
гайдан на оклад устроил, как "корабельную сосну" в Раде?
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17.01.2023 12:32 Відповісти
Этот болтун гайдай сообщает врагу информацию из генштаба?
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17.01.2023 10:28 Відповісти
І що такого видаьного, клорисного зробив Гайдай для ЗСУ і України? Напишіть будь ласка!
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17.01.2023 12:29 Відповісти
Дезинформирует врага? Эта теория имела бы право на жизнь, если бы у врага, решения принимались психически нездоровыми людьми на генеральских должностях. А это совсем не так. И вообще, недооценивать врага - самое последнее что нужно делать.
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17.01.2023 12:31 Відповісти
А Гайдай вообще маячит где-то на горизонте!
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17.01.2023 12:26 Відповісти
 
 