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456 дітей загинуло та понад 897 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Станом на ранок 17 січня 2023 року понад 1353 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 456 дітей загинуло та понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 57", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо про загиблих 17-річного хлопця внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у м. Дніпро 14 січня.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 455 дітей загинуло та понад 897 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Автор: Ірина Дашківська
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Хочу сказать про тех нехрестей , что сидят за штурвалами тяжелх бомбардировщиков. Есть совет, нанимайте киллеров (своих , чужих по всему миру)и вычеслите где их семьи , прибирите их , что это го..но не размножалось а напоследок их самих , чтоб помучались сначала, и другим хто будет садиться за штурвал в назидание будет), посмотрите потом будет как пошептали в ухо)
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17.01.2023 09:25 Відповісти
А до полномасштабного вторжения украинские дети не гибли? Их смерти и горе родителей уже списали со счетов. Почему не написать "В Украине за период вооруженной агрессии рабссеи погибло столько-то, из них во время полномасштабного вторжения столько-то."
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17.01.2023 09:32 Відповісти
 
 