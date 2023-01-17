У Києві та області відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК
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Зранку 17 січня у Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки наразі не діють.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.
Така ж ситуація і в Київській області.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомили в ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.
Топ коментарі
+4 Герхард
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+3 ьля
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+2 Kindrat74
показати весь коментар17.01.2023 09:42
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Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.
Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.
Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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Житомирщину,наприклад,-вони не відвідують-тому там електрику взагалі не відключають вже декілька тижнів ще з минулого року
Это Якутск онлайн..температура минус 50...😁
На рабZee не мёрзнуть..😁😁😁