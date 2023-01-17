У Києві та області відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК

Зранку 17 січня у Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки наразі не діють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація і в Київській області.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомили в ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

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