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Київ (13837) Київська область (3136) ДТЕК (551) відключення світла (217)

У Києві та області відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Зранку 17 січня у Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки наразі не діють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні. 

Така ж ситуація і в Київській області. 

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомили в ДТЕК Київські Регіональні Електромережі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, - ДТЕК про ситуацію в енергетиці після масованої атаки

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Похолодало - вимкнення.
Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.

Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.

Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
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17.01.2023 09:49
+3
різке потепління спричинило зростання споживання, кому що не ясно?!
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17.01.2023 09:42
+2
Ще й ГАВкають, диверсанти чортові...
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17.01.2023 09:42
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ДТЕК - діверсанти, котрі руйнують економіку, а ніякі не герої! Не дарма власник цієї структури донецький сепар та бандит Ахмєтка. Варто просто вмикнути логіку та пригадати математику: 55% виробітку електроенергії - АЕС, загарбана ЗАЕС, АЛЕ на 6 млн. менше побутових споживачів, багато підприємств не працюють, +окуповані території, котрі зобов'язаний забезпечувати окупант. ТЕС, котрих зруйнована лише частина, забезпечують менше 30% виробітку - НАХРІНА БРЕХАТИ???
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17.01.2023 09:41 Відповісти
Нельзя так писать,скажут что Вы-пятая колона,сепаратист,хрюсский бот,а модераторы цензора Вас забанят. Несколько умников вылезут и скажут что у нас война и военное положение...Но то что остатки малого бизнеса в стране за последние несколько месяцев доконала не только война,а именно эти отключения,вам в этом-никто не признается,как и необходимости экстренных отключений при отсутствии новых обстрелов,повреждений и пр....
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17.01.2023 10:37 Відповісти
Мені байдуже, що "скажуть" - розумні зрозуміють, тупі та посібники ворога "скажуть". Є логіка, статистика, математика та здоровий глузд - в даному випадку достатньо скласти 2+2, щоб побачити відверту брехню, розраховану на найтупіших зелених виборців ((( Чому в понеділок необхідності у відключеннях "сірих" зон не було, а у вівторок мають з'явитись? Що змінилось? І це найменше з питань до диверсантів з ДТЕК
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17.01.2023 10:53 Відповісти
Мое личное мнение-идет банальная экономия ресурсов,поэтому отключения-как повод.Понятно что подорожал энергетический уголь,изменился курс доллара в стране,часть атомной энергетики оказалась в руках русских преступников и захватчиков...Нужно по идее цену КВт поднимать,но типа военное положение,нервировать людей лишний раз не хотят,но и продавать по 1.44грн-тоже не хотят.Поэтому,делают такую вот ..уйню.Хотя бизнесу,кратно увеличили коммерческий тариф,но он все равно-стал заложником этой системы...Отчего и пошли разговоры,что кто из бизнеса покупает импортную типа энергию,будет питаться типа бесперебойно...Но как это сделать?? Как ее разделить???Одним словом,настоящий дурдом на колесах..Границы открывать нельзя,бо отсюда вообще все разбегутся окончательно.
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17.01.2023 12:00 Відповісти
Протягнуть прямо з Європи окремий кабель...
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17.01.2023 13:51 Відповісти
різке потепління спричинило зростання споживання, кому що не ясно?!
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17.01.2023 09:42 Відповісти
Ще й ГАВкають, диверсанти чортові...
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17.01.2023 09:42 Відповісти
И какая причина аварийных отключений?
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17.01.2023 09:47 Відповісти
Похолодало - вимкнення.
Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.

Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.

Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
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17.01.2023 09:49 Відповісти
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17.01.2023 09:53 Відповісти
Ми самі винні,бо розпродали своє майно покидьками,тепер не потрібно скиглити.
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17.01.2023 09:58 Відповісти
А яке своє майно ти продав покидькам?
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17.01.2023 10:07 Відповісти
Чому ти дурний?
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17.01.2023 16:46 Відповісти
Особисто я згоди на продаж енергосистеми донецькому бандиту і сепару не давав. І тих, хто давав, не обирав.
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17.01.2023 10:54 Відповісти
А як так вишло а?⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 10:21 Відповісти
Ще впливають таки на відключення графіки відвідувань Киева нашими західними друзями з кран Європи!
Житомирщину,наприклад,-вони не відвідують-тому там електрику взагалі не відключають вже декілька тижнів ще з минулого року
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17.01.2023 10:58 Відповісти
https://youtu.be/2mzsmc6cxkE...

Это Якутск онлайн..температура минус 50...😁
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17.01.2023 10:58 Відповісти
https://youtu.be/7RALqL424QM...

На рабZee не мёрзнуть..😁😁😁
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17.01.2023 11:10 Відповісти
 
 