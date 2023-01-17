418 0
Рашисти понад сотню разів били по Херсонщині. В обласному центрі під вогнем опинилися житлові квартали, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Херсон росіяни обстріляли 36 разів - під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.
"Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...