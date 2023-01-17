Удар росіян по будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності, - розвідка Великої Британії

Заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"14 січня 2023 року Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у випадку попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі. Велика протикорабельна ракета AS-4 "Kitchen", запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 "Backfire", з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

"Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. "Kitchen", як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - пояснили там.

У повідомленні наголошується, що аналогічна зброя була причиною інших інцидентів із масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи удар по торговому центру у м.Кременчук Полтавської області 27 червня 2022 року.

У британській розвідці вважають, що використання таких ракет для ударів українською територією свідчать про нездатність РФ завдавати високоточних ударів великої дальності.

"Хоча деякі ракети, такі як "Kitchen", непридатні для високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про глибшу дисфункцію російського потенціалу завдання дальніх ударів. Швидше за все, у них є труднощі з динамічною ідентифікацією цілей і доступом до швидкої і точної оцінки бойових" ушкоджень", - йдеться у зведенні.

Також читайте: 90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА. ФОТОрепортаж