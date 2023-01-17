УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16961 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 474 15
Велика Британія (3701) війна (56913) Дніпро місто (2154) обстріл (21411) зовнішня розвідка (296)

Удар росіян по будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дніпро

Заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"14 січня 2023 року Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у випадку попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі. Велика протикорабельна ракета AS-4 "Kitchen", запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 "Backfire", з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

"Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. "Kitchen", як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - пояснили там.

У повідомленні наголошується, що аналогічна зброя була причиною інших інцидентів із масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи удар по торговому центру у м.Кременчук Полтавської області 27 червня 2022 року.

У британській розвідці вважають, що використання таких ракет для ударів українською територією свідчать про нездатність РФ завдавати високоточних ударів великої дальності.

"Хоча деякі ракети, такі як "Kitchen", непридатні для високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про глибшу дисфункцію російського потенціалу завдання дальніх ударів. Швидше за все, у них є труднощі з динамічною ідентифікацією цілей і доступом до швидкої і точної оцінки бойових" ушкоджень", - йдеться у зведенні.

Також читайте: 90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Кацапи не мають іншої зброї, крім цих ракет і ядерної, щоб зробити нам боляче і змусити прийняти переговори і визнати окуповані території московщикою. Ось і всі пояснення. Навіть дії окремих поліцаїв, таких як абдристович, не змінить ставлення світу до дій терориста московії. Наша влада також своєю бездіяльністю допомагає цим діям, бо замість термінової зустрічі Радбезу ООН по цій темі ми будемо рогзлядати заяву млсковії про утиски її церкви на території України. Що можуть зробити сексологині і тамади, які сьогодні вирішують зовнішню політику держави, та одні риги в ОП, які ще служили янику і розстрілювали Майдан.
показати весь коментар
17.01.2023 10:00
+6
А з чого британська розвідка вирішила, що в кацапів була якась інша ціль, ну, от з чого? Бо Британія не пуляла б по місту ракетою-"вбивцею авіаносців", тож вирішила, що й кацапи такого не робили б? Садочок "Сонечко" якийсь, а не розвідка. Це кацапи. Вони таке роблять, бо вважать, що можуть, і що їм за це нічого не буде. Не тому, що в них ракет нема. Вони вбивають українців, бо хочуть вбивати українців, а не тому, що промазали якусь ціль через неточність
показати весь коментар
17.01.2023 10:33
+5
Дивна заява. Тобто тепер вони просто будуть зносити висотки з жителями своїми ракетами? Не думаю, що це когось може заспокоїти.
показати весь коментар
17.01.2023 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивна заява. Тобто тепер вони просто будуть зносити висотки з жителями своїми ракетами? Не думаю, що це когось може заспокоїти.
показати весь коментар
17.01.2023 09:55 Відповісти
вони просто аналітики, без емоцій, є так, як воно є, та й все...
показати весь коментар
17.01.2023 10:22 Відповісти
Погані аналітики.
Анулітик Люська каже що то була українська ракета 👿
показати весь коментар
17.01.2023 11:10 Відповісти
не треба змішувати в одній тарілці мух та котлети..., той, про кого ви говорите, не аналітик, а майстер розмовного жанру...
показати весь коментар
17.01.2023 12:06 Відповісти
Кацапские военные могут точно попадать только пальцем в *опу !
показати весь коментар
17.01.2023 09:55 Відповісти
а Люська їм ******** своєю сракою
показати весь коментар
17.01.2023 11:11 Відповісти
Кацапи не мають іншої зброї, крім цих ракет і ядерної, щоб зробити нам боляче і змусити прийняти переговори і визнати окуповані території московщикою. Ось і всі пояснення. Навіть дії окремих поліцаїв, таких як абдристович, не змінить ставлення світу до дій терориста московії. Наша влада також своєю бездіяльністю допомагає цим діям, бо замість термінової зустрічі Радбезу ООН по цій темі ми будемо рогзлядати заяву млсковії про утиски її церкви на території України. Що можуть зробити сексологині і тамади, які сьогодні вирішують зовнішню політику держави, та одні риги в ОП, які ще служили янику і розстрілювали Майдан.
показати весь коментар
17.01.2023 10:00 Відповісти
Да кацапам как раз без разницы

Пустили "в ту сторону" и все

А потом можно еще и фейки про ПВО раздуть
показати весь коментар
17.01.2023 10:02 Відповісти
Втратила те чого не було?
показати весь коментар
17.01.2023 10:20 Відповісти
Раньше пытались как то скрыть это

Там "сами себя" и прочее

Сейчас перешли на террор и даже гордятся этим
показати весь коментар
17.01.2023 10:30 Відповісти
А з чого британська розвідка вирішила, що в кацапів була якась інша ціль, ну, от з чого? Бо Британія не пуляла б по місту ракетою-"вбивцею авіаносців", тож вирішила, що й кацапи такого не робили б? Садочок "Сонечко" якийсь, а не розвідка. Це кацапи. Вони таке роблять, бо вважать, що можуть, і що їм за це нічого не буде. Не тому, що в них ракет нема. Вони вбивають українців, бо хочуть вбивати українців, а не тому, що промазали якусь ціль через неточність
показати весь коментар
17.01.2023 10:33 Відповісти
бомбить жилые дома это есть основные цели *****....
показати весь коментар
17.01.2023 10:59 Відповісти
А по моєму це свідчить тільки про те шо вони мерзотні уйобки!
показати весь коментар
17.01.2023 12:27 Відповісти
 
 