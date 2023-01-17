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Прапори Росії та Білорусі заборонили на тенісному турнірі Australian Open

Новини Цензор.НЕТ Події Спорт

теніс

На відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open 2023 організатори заборонили демонстрацію російського та білоруського прапорів. Це сталося після скарги посла України в Австралії щодо вивішеного триколору під час гри української тенісистки Катерини Байндль.

Про рішення Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) повідомило Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапори з Росії та Білорусі заборонені на території Australian Open. Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити їх, але не могли використовувати їх. (...) Вчора у нас стався інцидент, коли біля корту був розміщений прапор. Заборона набуває чинності негайно. Ми продовжимо співпрацювати з гравцями та нашими вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом", – йдеться в заяві Tennis Australia.

16 січня на Australian Open вболівальники демонстрували російський прапор під час матчу української тенісистки Катерини Байндль із росіянкою Каміллою Рахімовою.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Дуже слушне рішення-підтримую...
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17.01.2023 10:32
+6
Як килимок при входу постеліть, і буде всім добре
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17.01.2023 10:37
+5
Рішення недостатнє.
Очевидно, що спортсменів-рашистів треба було не допускати до змагань.
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17.01.2023 10:38
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Дуже слушне рішення-підтримую...
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17.01.2023 10:32 Відповісти
Як килимок при входу постеліть, і буде всім добре
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17.01.2023 10:37 Відповісти
Країни 404 і 404-1
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17.01.2023 10:38 Відповісти
Рішення недостатнє.
Очевидно, що спортсменів-рашистів треба було не допускати до змагань.
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17.01.2023 10:38 Відповісти
австралійці можуть самі вирішити, що їм робити
тому що, коли Україна проти санкцій для білорашки - виникає питання про послідовність і здоровий глузд
я не кажу вже про абромовича і т.п.
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17.01.2023 10:57 Відповісти
+100500!!!
Что делать? У нас такое политическое руководство и преданная ему дипломатия 😥😥😥
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17.01.2023 11:21 Відповісти
не жаль, позиція керівництва світової тенісної федерації не збігається з позицією її членів та здоровим глуздом
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17.01.2023 12:38 Відповісти
Ну так, спорт жє внє палітікі. Здавалося б, при чому тут щедрі внески з країни-404?
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17.01.2023 12:40 Відповісти
русня, шо з єплом?
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17.01.2023 10:43 Відповісти
Фашистську символіку треба заборонити всю, не тільки букву Z
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17.01.2023 10:54 Відповісти
Бидло в стойло - в мокшанські болота.
Некуй по світу їздити, своє гівно розмазувати...
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17.01.2023 11:18 Відповісти
 
 