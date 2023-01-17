Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування

Австрійці та німці виступають за якнайшвидше припинення війни в Україні навіть ціною втрати нею територій, водночас голландці, португальці та поляки рішуче проти цієї ідеї.

Про це свідчать дані опитування Euroskopia, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

У Нідерландах 48% громадян виступили проти відмови України від своїх територій заради якнайшвидшого закінчення війни. Так само думають 45% мешканців Португалії та 42% мешканців Польщі.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Євросоюзу, на вибірках, що складаються з 1000 дорослих громадян (загалом було проведено 9000 інтерв'ю).

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