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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Австрія (567) Німеччина (4567) опитування (1405) Польща (5195) Португалія (137)

Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Австрійці та німці виступають за якнайшвидше припинення війни в Україні навіть ціною втрати нею територій, водночас голландці, португальці та поляки рішуче проти цієї ідеї.

Про це свідчать дані  опитування Euroskopia, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

У Нідерландах 48% громадян виступили проти відмови України від своїх територій заради якнайшвидшого закінчення війни. Так само думають 45% мешканців Португалії та 42% мешканців Польщі.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Євросоюзу, на вибірках, що складаються з 1000 дорослих громадян (загалом було проведено 9000 інтерв'ю).

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Тобто, їм попуй як воно все буде. Головне щоб закінчились їхні особисті проблеми які з'явилися в Німеччині після початку війни в Україні.
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17.01.2023 10:49
+10
Усталі атвайни.
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17.01.2023 10:52
+9
А вони не хочуть частину своєї території комусь віддати?
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17.01.2023 10:55
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При чому тут Мінськ3, але війна може ніколи не закінчитись, навіть коли виженемо ми регулярні війська з нашої території, що заважатиме РФ продовжувати обстріли з її території? нічого..., При тому що їх зомбоване суспільство це буде усіляко підтримувати, враховуючи тисячі їхніх убитих солдат...
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17.01.2023 11:12 Відповісти
Тобто, їм попуй як воно все буде. Головне щоб закінчились їхні особисті проблеми які з'явилися в Німеччині після початку війни в Україні.
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17.01.2023 10:49 Відповісти
Цікаво, а ви думали, що когось цікавлять наші «проблеми»? Їх цікавлять власні інтереси, перед усім. На даному етапі нажать так. Далі буде видно, в залежності від того як ми зможемо побудувати країну.
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17.01.2023 10:56 Відповісти
Ми то зможемо здобути перемогу, тільки настрій у суспільстві має бути як у лютому та березні 2022 коли всі шли у воєнкомат. А зараз чомусь косять. У мене таке враження що 50% українців хочуть відпетляти від війни.
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17.01.2023 11:06 Відповісти
Звичайно
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17.01.2023 11:09 Відповісти
Сколько еще будет подобных вбросов, щедро оплаченных кремлядью?
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17.01.2023 10:51 Відповісти
А що не так?
Хіба німці хочуть перемоги України?

де танки, ганс? 👿
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17.01.2023 10:56 Відповісти
Спросите у законноизбранной, украинской власти.
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17.01.2023 11:02 Відповісти
Тут танки і все інше: Українська зброя. Що продає і що купує Україна на ринку озброєнь
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17.01.2023 11:10 Відповісти
Усталі атвайни.
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17.01.2023 10:52 Відповісти
Пиво вистигло 👿
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17.01.2023 10:54 Відповісти
Німці кажуть що все значно подорожчало.
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17.01.2023 10:56 Відповісти
зате в Україні життя здешевшало, 40 людей у Дніпрі його віддали ні за цапову душу
вони про це мабуть не чули 👿
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17.01.2023 10:58 Відповісти
Їм кацоЗМІ кажуть що це українська ракета бахнула по будинку, посилаючись на Арестовича.
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17.01.2023 11:03 Відповісти
авжеж, курва Люська з ракетою нагадила добряче
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17.01.2023 12:17 Відповісти
А чтобы все падешевело немцы готовы вернуться в ГДР? Тогда было все так дешего и качественого как сейчас на расие. Ну по крайней мере так рассказывают немцы которые любят рузкиймир. Нужно паралельно задавать такой вопрос немцам с вопросами про Украину
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17.01.2023 11:11 Відповісти
До чого тут ГДР? З початку війни все значно здорожчало і німота заскавчала.
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17.01.2023 11:38 Відповісти
Моя тітонька у ті "мрійливі" часи працювала у групі військ зав. столовою.
Присилала час від часу ДДРовське шмаття - усе суцільна сентетика, "дедерон" 😂
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17.01.2023 12:20 Відповісти
Україна у 2019 теж устала та обрала квартального кловуна
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17.01.2023 11:01 Відповісти
Тепер плаче кривавими сльозами.
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17.01.2023 11:04 Відповісти
Нічого, у нас є шанс на перемогу над одвічним заклятим ворогом. А потім ми вступимо в ЄС та НАТО, а в московії розпочнеться громадянська війна і вона розпадеться.
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17.01.2023 11:08 Відповісти
Вступайте до лав ЗСУ!
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17.01.2023 10:52 Відповісти
Вата ферштейн

Усіляким німцям окупаційні ваньки точно зробили лоботомію та вирізали якийсь мозжечок спротиву.

Калінінграда кримського НЕ буде! 👿
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17.01.2023 10:53 Відповісти
Почему разговор идет только за территории? А люди оказавшиеся в окупации уже не в счет? Их можно убивать, насиловать, резать, сажать в ГУЛАГи? Проведите опрос сколько немцы и австрийцы готовы сами зарезать своих детей ради своего спасения.
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17.01.2023 10:54 Відповісти
А вони не хочуть частину своєї території комусь віддати?
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17.01.2023 10:55 Відповісти
Кенігсберг вже віддали.
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17.01.2023 10:57 Відповісти
не хочуть, і не віддадуть.
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17.01.2023 10:59 Відповісти
Ми були змушені назавжди відмовитися від домівки 14 мільйонів німців. Змусили наші "союзники". Скажіть мені, чому це має хвилювати пересічного німця, який нічого не знає про Україну?
Тільки українці дбають на 100% про територіальну цілісність країни чи хоч одна країна після 2014 року дала Україні західні танки, артилерію і все інше?
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17.01.2023 11:18 Відповісти
Калінінграда то одвічна ганьба для німців
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17.01.2023 12:22 Відповісти
Напомните немчуре про берлинскую стену. История ведь может повториться и Германии могут опять предложить *берлинскую стену* ради окончания войны
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17.01.2023 10:57 Відповісти
Немцам пора готовиться к референдуму по отделению Восточной Германии. Причём расия его может провести онлаин, и вуаля, заснули в Германии ,а проснулись в ГДР
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17.01.2023 10:59 Відповісти
100%. Тем более что в ГДР есть столько рузкоязычных которых нужно защитить от фашистов
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17.01.2023 11:22 Відповісти
Таку ж шваль як ти, котру прийшли усруси в Україні захищати.
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17.01.2023 12:19 Відповісти
Нащадки жертв масового згвалтування совєцкіми зольдатами німецьких і австрійських жінок? За рідню москальську переживають?
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17.01.2023 11:01 Відповісти
ні...ні...це працює руSSка агентура...шрьодери та інші шаґенкнехти "відпрацьовують" 30 срібних від газпрому...
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17.01.2023 11:04 Відповісти
Всі у папу-ваню пішли, курви
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17.01.2023 12:24 Відповісти
я думаю понад 90% жителів України хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше.....
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17.01.2023 11:02 Відповісти
Хочуть -- це якби в вас Баварію відбили і сказали харош воювати -- даваите миритися .
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17.01.2023 11:06 Відповісти
На українських умовах .
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17.01.2023 11:08 Відповісти
десь половина европейців це євровата..., большинство мечтает, чтобы все было как раньше : мы будем дружить с русскими, брать от них деньги и дешевое сырье и приобщаться к их "великой культуре", а украинцы чего-то долго выеживаются...
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17.01.2023 11:02 Відповісти
Це ж був такии воиовничии народ -- шо ж вони так збаидужіли .
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17.01.2023 11:03 Відповісти
Імпотентували, на жаль.
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17.01.2023 11:07 Відповісти
Якийсь - говновброс .. Що за контора проводила опитування , вона хоч існує ??

Ось інше опитування , прямо протилежне . - Підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії схвалюють 74% громадян країн-членів ЄС.

Про це свідчать дані опитування Eurobarometer. Його проводили на замовлення Європарламенту.

Зазначається, що у 24 країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку України. При цьому найвищий рівень: у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).
Додається, що лише у трьох країнах рівень підтримки України нижче 50% - Словаччині (49%), Греції (48%) та Болгарії (48%).
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17.01.2023 11:13 Відповісти
думаю шо більше. знаю тільки одного, який за те шоб загнать парашу до гроба. ну є ще один бауер, ну він класичний бауер, його мало цікавить шо в світі робиться. решта - "нафіга "артіст зеленский начав войну? прийняв би умови ті шо в грудні 2021 параша требувала й все було б нормально". ну й ниття, по всих поводах за заправки, газ, свєт, продукти, в хаті всього 24 замість як всігда було 26,.... ну а от отпусків і лижних і літніх, паралельно ніхто отказуваться не збираєтся. та й "общепіт" не пустує, хоч й подорожчав. короче - не на тих ***** нарвався, проти старої європи зразу б ринувся, то точно був би вже й за ламаншем.
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17.01.2023 11:15 Відповісти
Найменша підтримка України якраз серед країн східної Європи ( крім Польші і Прибалтики ) . Стокгольмський синдром , нічого не поробиш .. До цих пір паРаша наганяє жаху на пенсів з країн колишнього Варшавського договору . Саме вони дають найбільший процент тих хто проти підтримки України . А ще люди з низьким рівнем освіти .. ЄСовські маргінали тобто .
.
Нормальна людина ніколи не виступатиме проти підтримки тих хто веде боротьбу з нацизмом і фашизмом . Лише збоченці .
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17.01.2023 11:45 Відповісти
От вам і відповідь - чому Шольц тягне з танками?
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17.01.2023 11:21 Відповісти
прорашистські німецько- австрійські холуї можуть самі зхакінчити війну достроково, запропонувавши світовому терористу і кровопивцю української крові куйлу всія рабсєї негайно вивести свої війска з території України і передислокувати їх без війни у фріцляндію і Австрію,на такуж за площею територію.котру куйло окупував в Україні.С...ЧАРИ
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17.01.2023 11:26 Відповісти
Я тут якось вже писав. В моїй квартирі живе родич родичів старий дід біженець з Півдня. Його дочка, яка 30 років живе в Німеччині розповідає батьку ,по телефону що в Україні все не так погано. Їм так німеькі СМІ кажуть, а вони, буцімто не брешуть і вона їм вірить більше ніж батьку який через старість,мовляв, щось трохи перепутав.
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17.01.2023 11:27 Відповісти
Є таке.
Наша родичка має рідню та маму в Україні, відвідувала їх по декілька разів на рік, патріотка, але теж на можливий блекауту та холодомор порекомендувала заткнути щілини у квартирі....
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17.01.2023 12:29 Відповісти
странный опрос, чехи тоже хотят скорейшего прекращения войны и тоже многие согласны на то чтобы по Крыму все решилось добровольным решением расеи уйти, но одновременно все за Украину, за победу за помощь, русский мир выметают отовсюду
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17.01.2023 11:28 Відповісти
І що, у нас теж 73% думали, що нада просто пєрєстать стрєлять. І до чого це призвело? Але, слава Богу, керівництво в ЄС розумніше, ніж більших їх виборців і знає, що програш України призведе до третьої світової війни через деякий час.
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17.01.2023 11:32 Відповісти
австрія ******** ***** по повній
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17.01.2023 11:33 Відповісти
Вони хочуть!!!!!!!! А що ви для цього робите???? Особисто австрійці!!!! Та і німеччина буксує, як би не щольц тормозив, все було б на багато краще для України!!!! Хочуть, вони хочуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.01.2023 11:38 Відповісти
Euroskopia.... Може вже пора припинити розповсюдження таких опитувань "на замовлення "....
В мене росте впевненість що чим більше приділяти увагу, тим більше у них успіх.
Взагалі скептично бачу результати в "більше як 60%" населення Німеччини.
Неодноразово проводила саме такого роду опитування на території Німеччини ( серед здоровомислячих людей) . Бажання закінчення війни за рахунок Українців мають поодинокі люди, аж ніяк не понад 60%...
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17.01.2023 12:26 Відповісти
з втратою окупованих і анексованих територіій хочеш?
А чий Крим?
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17.01.2023 13:50 Відповісти
хоч чесний ворог. Але все-одно ворог
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17.01.2023 14:41 Відповісти
кожного посла України з цих країн "усталі ат вайньі" - у відставку зі звільненнм зі штату МЗС. Це їхня провина.
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17.01.2023 13:49 Відповісти
Всього 42% - навіть менше половини поляків - це "рішуче проти"?
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17.01.2023 15:11 Відповісти
 
 