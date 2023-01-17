Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Австрійці та німці виступають за якнайшвидше припинення війни в Україні навіть ціною втрати нею територій, водночас голландці, португальці та поляки рішуче проти цієї ідеї.
Про це свідчать дані опитування Euroskopia, інформує Цензор.НЕТ.
Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше.
У Нідерландах 48% громадян виступили проти відмови України від своїх територій заради якнайшвидшого закінчення війни. Так само думають 45% мешканців Португалії та 42% мешканців Польщі.
Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Євросоюзу, на вибірках, що складаються з 1000 дорослих громадян (загалом було проведено 9000 інтерв'ю).
Топ коментарі
+14 Михаил Дужик 7acbc3a9
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показати весь коментар17.01.2023 10:55
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Будь ласка, зачекайте...
Хіба німці хочуть перемоги України?
де танки, ганс? 👿
вони про це мабуть не чули 👿
Присилала час від часу ДДРовське шмаття - усе суцільна сентетика, "дедерон" 😂
Усіляким німцям окупаційні ваньки точно зробили лоботомію та вирізали якийсь мозжечок спротиву.
Калінінграда кримського НЕ буде! 👿
Тільки українці дбають на 100% про територіальну цілісність країни чи хоч одна країна після 2014 року дала Україні західні танки, артилерію і все інше?
Ось інше опитування , прямо протилежне . - Підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії схвалюють 74% громадян країн-членів ЄС.
Про це свідчать дані опитування Eurobarometer. Його проводили на замовлення Європарламенту.
Зазначається, що у 24 країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку України. При цьому найвищий рівень: у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).
Додається, що лише у трьох країнах рівень підтримки України нижче 50% - Словаччині (49%), Греції (48%) та Болгарії (48%).
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Нормальна людина ніколи не виступатиме проти підтримки тих хто веде боротьбу з нацизмом і фашизмом . Лише збоченці .
Наша родичка має рідню та маму в Україні, відвідувала їх по декілька разів на рік, патріотка, але теж на можливий блекауту та холодомор порекомендувала заткнути щілини у квартирі....
В мене росте впевненість що чим більше приділяти увагу, тим більше у них успіх.
Взагалі скептично бачу результати в "більше як 60%" населення Німеччини.
Неодноразово проводила саме такого роду опитування на території Німеччини ( серед здоровомислячих людей) . Бажання закінчення війни за рахунок Українців мають поодинокі люди, аж ніяк не понад 60%...
А чий Крим?