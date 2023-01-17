Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard, це стане новим початком допомоги, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Нещодавно Польща оголосила про намір передати Україні Leopard. Йдеться про близько 14 таких танків.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"П'ять днів тому наш ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.
Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.
"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - зазначив Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1621325,1,rod-dudow.read нічого спільного не тільки з УПА, а і взагалі з Волинню.
Коректно?
Каже, висмокчи шприцом нах своє німецьке мастило і залий оцю бодягу.
І що, через 10 хвилин ми поїхали. Освоїти ту електроніку може будь-яка блондинка за два тижні, а полагодити за 5 хвилин, тільки колгоспник.
Дехто також каже, що Україна не отримає "Абрамс", бо має секретну технологію, але це можуть бути лише чутки або нісенітниці, оскільки США продали багато танків навіть країнам, що не є членами НАТО.
Те ж саме стосується і Leopard 2. Україна, можливо, отримає LeopardA4, але, ймовірно, не новіші моделі.
коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?! і це ТІЛЬКИ вершина айсберґу....
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
в мене Є ФАКТИ: зі зброї "минулоі" влади, а конкретно з Ракетної Програми п.Турчинова було відправлено руSSкій ваєнний карабль маскву на концерт кабздона....
ПС. Самому не смішно писати маячню? Чи ви, 27% дебілів, насправді в це вірите?
а так все нормально..."пачіму ми нє в НАТА?"
Він у бубочки, чи в дермака на роботі, я щось забув уже...
Виявляється вони теж працюють як в срср,де:" нет спроса на черную икру в рыбном отделе"!!!