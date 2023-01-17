УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17003 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
4 587 36
війна (56913) Польща (5195) танк (1681) Дуда (627)

Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard, це стане новим початком допомоги, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дуда

Нещодавно Польща оголосила про намір передати Україні Leopard. Йдеться про близько 14 таких танків.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"П'ять днів тому наш ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.

"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - зазначив Дуда.

Також читайте: Є надія, що Німеччина погодиться передати танки Leopard Україні, - прем’єр Польщі Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
У Дуди дєд воював в УПА. Внук пішов у діда - недолюблює маскалів😂
показати весь коментар
17.01.2023 11:07
+8
Dziękuje bardzo
показати весь коментар
17.01.2023 11:09
+7
А шольца с детства путиным пугают ?
показати весь коментар
17.01.2023 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шольца с детства путиным пугают ?
показати весь коментар
17.01.2023 11:07 Відповісти
...шольца с детства путіними та рашистами пугают.....
показати весь коментар
17.01.2023 12:07 Відповісти
У Дуди дєд воював в УПА. Внук пішов у діда - недолюблює маскалів😂
показати весь коментар
17.01.2023 11:07 Відповісти
що?
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1621325,1,rod-dudow.read нічого спільного не тільки з УПА, а і взагалі з Волинню.
показати весь коментар
17.01.2023 17:09 Відповісти
Dziękuje bardzo
показати весь коментар
17.01.2023 11:09 Відповісти
Кожного дня розмови про ці Леопарди. А екіпажі навчені є, ремонтна база є?
показати весь коментар
17.01.2023 11:09 Відповісти
Там розмова була,що не тільки танки, а також усе включено, за винятком живого ресурсу
показати весь коментар
17.01.2023 11:10 Відповісти
Не думаю, що людині, яка їздила на запорожці складе проблему пересісти на Мерседес.
показати весь коментар
17.01.2023 11:12 Відповісти
Тьотя, в тебе критичні дні, чи голова болить?
показати весь коментар
17.01.2023 11:42 Відповісти
Порівнювати Мерседес з Леопардом не коректно.
показати весь коментар
17.01.2023 11:30 Відповісти
В 1941 році німцями було сформовано кілька танкових дивізій із захоплених КВ та Т-34 і ні хвилини не переучувались, хоч не привикли носити шоломи.

Коректно?
показати весь коментар
17.01.2023 11:41 Відповісти
Німецький генерал в одному з інтерв'ю сказав, що користуватися танком Leopard 2 легко і швидко навчитися, але проблема буде в тому, що його потрібно буде ремонтувати. Наскільки я читав, Німеччина все ще навчає українців самостійно ремонтувати Pz2000, незважаючи на те, що вони перебувають в Україні вже більше 6 місяців, як я думаю.
показати весь коментар
17.01.2023 11:48 Відповісти
Tocnej Litve naucili remontirovat,******* PZ2000.Sperva tut ix remontirovali,a teper obucili specialistov kotoryje byli tut na uciobe.Poxoze budet i leopardi,naucitsia
показати весь коментар
17.01.2023 12:21 Відповісти
Т-34, КВ це гармата на гусеницях. Ти хоч погугли яка електроника у Леопарда. Вогнем керує комп"ютер. Лазерний далекомір, термальний приціл та інші прибамбаси. А ти про Мерседес.
показати весь коментар
17.01.2023 12:00 Відповісти
Розумієш, у мого зятя-німця бмв, який зупинився десь в Румунії, заморгав всіма 100 лампами та заглох. Зять в трансі, дочка в сльозах, підходить якийсь циган, дає йому медичний шприц та пляшку масла.
Каже, висмокчи шприцом нах своє німецьке мастило і залий оцю бодягу.
І що, через 10 хвилин ми поїхали. Освоїти ту електроніку може будь-яка блондинка за два тижні, а полагодити за 5 хвилин, тільки колгоспник.
показати весь коментар
17.01.2023 12:26 Відповісти
Як і Т64 з ЗАЗ 965!
показати весь коментар
17.01.2023 14:48 Відповісти
кожен більш інтенсивний ремонт буде відбуватися в країні, яка володіє леопардом 2. Саме тому зазвичай краще давати Україні зброю, яку вона може миттєво відремонтувати і використати.
показати весь коментар
17.01.2023 11:29 Відповісти
Что и делалось 11 месяцев.
показати весь коментар
17.01.2023 11:37 Відповісти
Що відбувається? Ну, кожна країна, яка зараз підтримує Україну, а їх, здається, 50, має свою межу того, що вона може дати. Люди тут, на "Цензор.нет", дуже ******* зосереджуватися на Німеччині, але якби США хотіли, вони могли б навчити тисячі українців і дати вам 500 М1 "Абрамс".
Дехто також каже, що Україна не отримає "Абрамс", бо має секретну технологію, але це можуть бути лише чутки або нісенітниці, оскільки США продали багато танків навіть країнам, що не є членами НАТО.
Те ж саме стосується і Leopard 2. Україна, можливо, отримає LeopardA4, але, ймовірно, не новіші моделі.
показати весь коментар
17.01.2023 11:45 Відповісти
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!!
коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?! і це ТІЛЬКИ вершина айсберґу....
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
показати весь коментар
17.01.2023 12:12 Відповісти
А скільки "нормальної" зброї передали Україні при "правильній" минулій владі?
показати весь коментар
17.01.2023 14:52 Відповісти
в мене немає статистики...скільки та чого "нормального" було передано або взято при минулій владі...
в мене Є ФАКТИ: зі зброї "минулоі" влади, а конкретно з Ракетної Програми п.Турчинова було відправлено руSSкій ваєнний карабль маскву на концерт кабздона....
показати весь коментар
17.01.2023 15:38 Відповісти
А чому аж один "карабль"? Чи по "Ракетній Програмі п.Турчинова" було вироблено аж один екземпляр ракети? На решту "караблів" не вистачило?
ПС. Самому не смішно писати маячню? Чи ви, 27% дебілів, насправді в це вірите?
показати весь коментар
17.01.2023 17:17 Відповісти
Я сміюся...аж регочу...як слуги путіна знімали клістрони..., знімали п. Бурбу з посади, який активно мочив сепарів, та розміновували Чонгар...щоб мій рідний Мелітополь могли руZZкі вбивці пошвидше захопити...

а так все нормально..."пачіму ми нє в НАТА?"
показати весь коментар
17.01.2023 19:57 Відповісти
А при попередніх були вже в НАТА. При зелених звідти вигнали. Які ж ви жалюгідні і ниці, 27% розумово відсталих ( за офіційною статистикою МОЗ ) дегенератів...
показати весь коментар
17.01.2023 22:30 Відповісти
баканафф втік...а кроти залишились...
показати весь коментар
18.01.2023 00:49 Відповісти
Абдристович подав заяву на звільнення.
Він у бубочки, чи в дермака на роботі, я щось забув уже...
показати весь коментар
17.01.2023 11:11 Відповісти
Вони обоє в Єрмака на зарплаті,не зважаючи на посади!
показати весь коментар
17.01.2023 14:52 Відповісти
Танки надо передавать тихо.
показати весь коментар
17.01.2023 11:21 Відповісти
Рота хороших танков лишней не будет,а там,глядишь,другие друзья подтянутся).
показати весь коментар
17.01.2023 11:33 Відповісти
Дякуємо! ✊🏼
показати весь коментар
17.01.2023 11:39 Відповісти
Leopradov i versiji 2a5 eto na mnogo luce cem 2a4 jest Golandiji,bolse cem u nemcev.Vot ix nado nazat,fini i poliaki dast 2a4 versiju
показати весь коментар
17.01.2023 12:31 Відповісти
U golanncev leopardov jest bolse cem 400 stuk,u nemcev okolo 300.Tak sto 50 stuk golanci mogli by dat
показати весь коментар
17.01.2023 12:34 Відповісти
А як з дозволом від ФРН? Вони і досі не надали,бо запиту немає.
Виявляється вони теж працюють як в срср,де:" нет спроса на черную икру в рыбном отделе"!!!
показати весь коментар
17.01.2023 14:57 Відповісти
Танкисты освоившие шестьдесятчетверку без проблем за неделю освоят "Леопард"в котором присутствует т.н."блочный ремонт",почти такой по методе как и на родном т-64..Проблема будет с доставкой необходимых для ремонта запчастей и хуже всего если от немцев
показати весь коментар
17.01.2023 18:57 Відповісти
 
 