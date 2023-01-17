Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard, це стане новим початком допомоги, - Дуда

Нещодавно Польща оголосила про намір передати Україні Leopard. Йдеться про близько 14 таких танків.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"П'ять днів тому наш ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.

"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - зазначив Дуда.

Також читайте: Є надія, що Німеччина погодиться передати танки Leopard Україні, - прем’єр Польщі Моравецький