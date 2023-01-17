УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17003 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
13 044 89
Грузія (1423) Саакашвілі Міхеіл (2099) членство в ЄС (938)

"Якщо статус кандидата в ЄС залежить від звільнення Саакашвілі - хай залишать його собі", - генсек "Грузинської мрії" Каладзе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

саакашвілі

Генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що статус кандидата на вступ до ЄС не вартує поступок щодо ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.

Його заява пролунала у відповідь на слова євродепутата про те, що справа Саакашвілі не може не впливати на подальший рух Грузії до ЄС.

"Хтось каже, що Грузія не отримає статусу кандидата в ЄС, якщо ми не звільнимо Михеіла Саакшавілі… Можу сказати своє ставлення - ми взагалі не хочемо такого статусу, хай собі залишають, якщо це обов’язкова умова. У нас є конституція, є закони, яких ми, громадяни цієї країни, маємо дотримуватися передовсім", - заявив Каладзе.

Читайте: Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Він додав, що грузинська влада взяла на себе зобов’язання виконати 12 пунктів, які є передумовою для отримання кандидатського статусу, і буде "робити все, щоб Грузія стала членом великої європейської родини".

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом дозволити колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеілу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

Також читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Європарламент у грудневій резолюції щодо Грузії закликав до звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі та санкцій проти колишнього прем’єра Бідзіни Іванішвілі.

Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Ну так,ви ж на кацапів працюєте. Навіщо громадянам Грузії той ЄС.
показати весь коментар
17.01.2023 11:22
+24
А чого ще можна чекати від тупого неосвіченого лося, котрий все життя бігав по полю і копав м"яча (і головою теж...)?
Мало нам "інтелектуала" Шевченка? Той, правда, раз наколовся і більше у політику не лізе...
Схоже, що після М.Саакашвілі у вищому керівництві Грузії начисто забули, що таке національна гідність...
показати весь коментар
17.01.2023 11:38
+20
Ну почему ? Грузия - обитель беглых рашистов .
показати весь коментар
17.01.2023 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так,ви ж на кацапів працюєте. Навіщо громадянам Грузії той ЄС.
показати весь коментар
17.01.2023 11:22 Відповісти
грузією править Бензіна Іванішвіллі полковник фсб, росіяни знищили грузію, грузини стали російськими рабами, каладзе ніхто ЛЯЛЬКА кремля
показати весь коментар
17.01.2023 12:22 Відповісти
Брати Грузини, колись янукович теж скзав, що Україна ні хоче в ЄС, ми його за це віправили в парашу, зрозуміло що боїтеся "другої арміі світу" , бо путін нападе, ЗАРАЗ кращий момент, поки армія рф відволічена у війні з Україною, берить владу в свої руки, гонить в шию Иванишвиллі та його російськи посіпак, МИ ДОПОМОЖЕМО. ВСЕ вийде. Слава Україні. Не гайте часу.
показати весь коментар
17.01.2023 12:54 Відповісти
Фууу... не чекам такого від нього.
показати весь коментар
17.01.2023 11:23 Відповісти
Ну почему ? Грузия - обитель беглых рашистов .
показати весь коментар
17.01.2023 11:25 Відповісти
А чого ще можна чекати від тупого неосвіченого лося, котрий все життя бігав по полю і копав м"яча (і головою теж...)?
Мало нам "інтелектуала" Шевченка? Той, правда, раз наколовся і більше у політику не лізе...
Схоже, що після М.Саакашвілі у вищому керівництві Грузії начисто забули, що таке національна гідність...
показати весь коментар
17.01.2023 11:38 Відповісти
Причем сам Каладзе наверняка УЖЕ имеет паспорт гражданина Италии ( наверняка Берлускони с этим помог , как игроку своей команды Милан) и недвижимость в той же Италии. Нафига ему Грузия в ЕС , если по факту он и его семья уже там. Бабла еще подрубит политической проституцией в Грузии и поедет на спокойную и сытую старость на озеро Комо или Адриатическое побережье.
показати весь коментар
17.01.2023 11:52 Відповісти
да він ніхто, лялька маріонетка фсб Бензіна Іванішвіллі
показати весь коментар
17.01.2023 12:25 Відповісти
навпоки, саме цього від цього раба фсбешного полковніка нічого іньшого очікувати марно. бо Іванішвіллі Бендзіна бенефіціарний менеджер грузіі керуємий з кремля. Какаха Кал адзе - вони в кремлі спеціально поставили чувак з іменєм ФІКАЛІЙ показуючи свою НЕПОВАГУ до Грузіі. та роблять з Грузіі російське лайно
показати весь коментар
17.01.2023 12:41 Відповісти
Смешное заявление .
показати весь коментар
17.01.2023 11:24 Відповісти
Так. Колишні футболісти, як і колишні коміки не можуть бути хорошими політиками. Надто різний набір морально-психологічних якостей потрібен для цих професій. Перші дві професії - для розваги глядачів, професія політика - для створення добробуту і впорядкування життєвих умов тих самих глядачів. Каха Каладзе ніколи не був у моїй віртуальній збврній хороших футболістів. І тим паче ніколи не входив навіть у сотню розумних футболістів, як наприклад Зізу (Зідан), Сократес, Літтбарскі, чи той же Мессі. До речі, всім їм вистачило розуму не йти в політику.
показати весь коментар
17.01.2023 12:00 Відповісти
Пелє - виняток? Чи він був розумніший (чи кмітливіший) аніж вами перераховані футболісти?
показати весь коментар
17.01.2023 13:00 Відповісти
"ми взагалі не хочемо такого статусу, хай собі залишають" - не многовато ли на себя берет этот весьма посредственный футболист и политик?
показати весь коментар
17.01.2023 11:26 Відповісти
Футболіст був точно кращий ніж політик
показати весь коментар
17.01.2023 11:30 Відповісти
мультик про карлсона прям с него что на фото снимали...
показати весь коментар
17.01.2023 11:26 Відповісти
Бажаю тобі, падло какцапське, перебувати в такому ж стані! Хай до Саакашвілі і є якісь питання, але зробив він багато доброго для Грузії!
показати весь коментар
17.01.2023 19:24 Відповісти
сам такой. а в такое состояние он загнал сам себя голодая, надеясь свалить из камеры в больничку в европе, я уже не говорю что он сам иуда приехал, и что-то народ не оценил его подвиги и не поддержал...
показати весь коментар
17.01.2023 21:07 Відповісти
Стільки бабла, як зараз, Грузія не отримувала ні до, ні після великого потопу вони зараз доять кацапів як стадо корів! І фірми, і приватні особи ганяють шалене бабло
показати весь коментар
17.01.2023 11:27 Відповісти
ці лохи ще не знають що після того як у кацапів не вийде в Україні вони захочуть відігратись, і швидше за все на них.
показати весь коментар
17.01.2023 11:34 Відповісти
Радіють збільшенню пайки?
показати весь коментар
17.01.2023 13:15 Відповісти
Ну и ******** все на мокшанское болото, вам же там страшно нравится… какое вам ЕС если вами плешивое ***** заправляет???
показати весь коментар
17.01.2023 11:27 Відповісти
"Кацапська мрія" це щось на кшталт "українского вибору" медведчука.
показати весь коментар
17.01.2023 11:28 Відповісти
Хренова у Грузії "МРІЯ"
показати весь коментар
17.01.2023 11:28 Відповісти
москальска
показати весь коментар
17.01.2023 12:04 Відповісти
Мразь, продає майбутнє свого народу *****. Гарний гравец був, еееех....
показати весь коментар
17.01.2023 11:29 Відповісти
Каха, ты всегда был туповатым!
Дело не в ЕС, дело в том, что рано или поздно раzzейские палачи придут и за тобой.
Или вы со всем цивилизованным миром даёте им вооруженный отпор, или однажды ночью они заберут тебя, потому что окажется, что ты недостаточно любишь раzzею.
Думай, Каха, думай!
Хотя тебе это нелегко...
показати весь коментар
17.01.2023 11:30 Відповісти
якби в нього було чим думати то таке не висрало
показати весь коментар
17.01.2023 11:32 Відповісти
Хочуть вистрілити собі в ногу .
показати весь коментар
17.01.2023 11:30 Відповісти
з такими заявами їх точно не візьмуть нікуди, грузинам треба скидати прорашистський уряд і доєднуватися до санкцій, а не допомогати обходити їх, інакше країні пізда
показати весь коментар
17.01.2023 11:31 Відповісти
Якщо б не війна і не була потрібна допомога, то українська влада говорила б теж саме - відчепіться, в нас тут традиція корупції і до біса той ЄС.
показати весь коментар
17.01.2023 11:31 Відповісти
грузия движется в сторону мадьярщины. там свои орбаны уже есть. ес не вынесет двух угрогрузинских ездунов.
показати весь коментар
17.01.2023 11:33 Відповісти
Зкацаплені грузини. А щось про людські права, милсердя чули?
показати весь коментар
17.01.2023 11:34 Відповісти
Грузія капітулювала ще в 2008 р. Тому її політику тепер визначає росія.
показати весь коментар
17.01.2023 11:38 Відповісти
..это мнение фанатов кацапского футбольного клуба "Спартак" или всего Грузинского Народа?
показати весь коментар
17.01.2023 11:38 Відповісти
Хм заради однієї людини ставить добробут цілої країни. Нікого не нагадує.. (Пальцем показувати небуду)
показати весь коментар
17.01.2023 11:40 Відповісти
Я так зрозумів, що Грузія хоче ,вийти до складу Абхазії Ні я не прихильник Михо , але треба звільнити, цього божевільного.
показати весь коментар
17.01.2023 11:41 Відповісти
Ну грузини, ваше слово! В лайні будете жити? Або вставайте або під російський чобіт. Ви напустили до себе рашистів, серед яких колаборанти, які вам ще довго крові поп'ють. Дивіться на Білорусію, такого хочете?
показати весь коментар
17.01.2023 11:46 Відповісти
Ещё не ясно , кого в Грузии больше , рашистов или грузинов .
показати весь коментар
17.01.2023 11:51 Відповісти
Якось навіть може десь і радує.Це заява на рівні обдрестовища про збиту ракету і горівше ракетне паливо. Думалось що крім як в України немає таких придурків біля влади,а радує-що це таки не унікальність.Якщо людина ідіот-то це не залежить ні від держави,ні від національності...В нас ,в Україні, один з такою заявою сидить в Ростові.,Що буде в Грузії?
показати весь коментар
17.01.2023 12:26 Відповісти
Про Європейський чобіт насмішив )))))))
показати весь коментар
17.01.2023 12:30 Відповісти
Жодної різниці між урядами ******* та рашашвілі, за винятком того що ****** в ЄС і з ними повинні ще й рахуватись.
показати весь коментар
17.01.2023 11:50 Відповісти
В нас таких також вистачало. І Кучма, і Гівнюкович, і Зєля на першому етапі (зараз просто виходу нема в нього). Ситуація дуже схожа.
показати весь коментар
17.01.2023 11:53 Відповісти
Дружбу с Вовкой не на что не поменяем! СВАИХНЕБРАСАЕМ!😂😂
показати весь коментар
17.01.2023 11:50 Відповісти
"Боже, які кончені..." За всіх недоліків, Саакашвілі швидко і рішуче вніс позитивні зміни, дуже багато!!! Так, не святий - але в рази більше зробив кращого, ніж поганого. Але... Таки схожі ми з грузинами багато в чому (((
показати весь коментар
17.01.2023 11:51 Відповісти
Те ж саме практично говорив Янукович. На словах ми йшли до зближення з Заходом, на ділі до кацапії. Потім вже прийшлось сказати правду і словами. А вже потім ми всі знаємо що почало відбуватись.
показати весь коментар
17.01.2023 11:51 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2023 11:55 Відповісти
Їване,Україна якраз зараз найбільш незалежна і бореться саме за свою Незалежність,а ти виродку кацапський,продовжуй про чобіт Європи,про "внєшнєє" "управлєніє"...Можеш ще встигнути за "русскім воєнним корабльом"...
показати весь коментар
17.01.2023 12:30 Відповісти
Я так зрозумів, що Грузія хоче ,вийти до складу Абхазії Ні я не прихильник Михо , але треба звільнити, цього божевільного.
показати весь коментар
17.01.2023 11:55 Відповісти
Так він припреться ва Україну, бо тільки тут є лохи, які його підтримують. А хто він в Європі? Якщо він борець, то має залоишитися в Грузії, а не лізти гадити сусідам.
показати весь коментар
17.01.2023 12:01 Відповісти
Особисто тобі в борщ нагадив? Ідіот...
показати весь коментар
17.01.2023 19:28 Відповісти
Якби він мені кудись особисто нагадив, то там би і втопився, ідіоте!
показати весь коментар
17.01.2023 21:43 Відповісти
може хватить дивитись на всякі там грузію.молдови.в нас своя дорога.З них як з козла молока
показати весь коментар
17.01.2023 12:08 Відповісти
Це Ви тій депутатці від "слуг", яка за ним бігала і їздила замість того, щоб займатися депутатськими справами і пані Юлі, яка на своєму горбі переносила його через кордон? Передам!
показати весь коментар
17.01.2023 21:44 Відповісти
То ж який ліфт соціальний охєрєнниц. Було футбольором тупим. Два слова до купи не могло зв'язати. А тепер кіровнік мрії грузинської. Опірилося, заробило грошенят трохи в Україні і в Європі і генсеком стало....
показати весь коментар
17.01.2023 12:08 Відповісти
Вот это я понимаю, вместо "дякую дякую" на каждое требование "а не пошли бы вы...".
показати весь коментар
17.01.2023 12:11 Відповісти
Міхел вчинив проти народу Грузії тяжкий злочин , він намагався його європеїзувати. Таке не прощають.
показати весь коментар
17.01.2023 12:11 Відповісти
Таким "грузінам" як ти 1871, дуже підходить наряд -кацапський кокошнік.Носи на здоров*я...Грузин повинен вирядитися-в папаху,або ,замість бейсболки,кепку-аеродром,футболку-распашонку з глазурями,кінжал обов?язково і кінь.Так,по твоєму виглядить незалежність?
показати весь коментар
17.01.2023 12:36 Відповісти
Через отаких продажніх шкур із влади Грузії як каладзе , кладається враження що грузини - продажній народ . Україна у 2008 допомагала зброєю і чим могла , тепер вони нас кинули . ЕС не дав кацапні окупувати Грузію , тепер вони ЕС ( свого рятівника) фактично посилають - нах . Не можу повірити .
показати весь коментар
17.01.2023 12:16 Відповісти
Каха Каладзе-2023 = Вітя Янукович-2013
показати весь коментар
17.01.2023 12:18 Відповісти
бензина иванишвилли бензина ванишвилли фсб путин фсб грузия в руском дерьме, грузини васс знищують роблять російськими рабами
показати весь коментар
17.01.2023 12:19 Відповісти
Фани футболу, ви ще шануєте, це мирзотливе ... Мабуть Суркіс підбирає у Дінамо таку ж коричневу субстанцію. Тому вона так і розтікається по полю!
показати весь коментар
17.01.2023 12:22 Відповісти
Про кацапів: спочатку вони просять чужу країну їх прихистити, потім починають невдоволено "качать права", потім звуть росію їх "захистити"...
показати весь коментар
17.01.2023 12:23 Відповісти
Отбитый футболист. Для Украины такое поведение неслыханная дерзость. Представляете какой-нибудь украинский чиновник скажет Европе - оставьте себе свои требования, у нас есть Конституция. Его же сами украинцы живьем съедят.
показати весь коментар
17.01.2023 12:29 Відповісти
Ну, в нас якийсь коротун пару років тому НАТО ультиматуми ставив в стилі "або берете прямо зараз, або йдіть у сраку" - і нічого, аплодують і досі...
показати весь коментар
17.01.2023 19:31 Відповісти
А як на мене:"п..дливій катюзі- по заслузі..." Все, що саака зробив доброго, ним же й перекреслено на завжди... Має чудовий вигляд, як для наркомана після лікування, нашому зебілу на замітку.
показати весь коментар
17.01.2023 12:30 Відповісти
Щиро бажаю і Вам такого "чудового вигляду" - від всього серця!!!
показати весь коментар
17.01.2023 19:32 Відповісти
самовідсосись ==
показати весь коментар
17.01.2023 19:49 Відповісти
В спам, тварино тупа )))
показати весь коментар
17.01.2023 19:57 Відповісти
зебіле, ніжкою тупцьни як і твій .ідор.
показати весь коментар
17.01.2023 19:59 Відповісти
дійсно Каха пожив в Європі заробив грошенят і навіщо йому ЄС , під парашею жити краще, кради скільки влізе ,-у кожного свій вибір, Міхо свій вибір зробив про те прорахувався
показати весь коментар
17.01.2023 12:55 Відповісти
он спутал поддержку прокоцапской агентуры, которая использовала его чтобы качать власть и сменить "хунту" с поддержкой всего народа...
показати весь коментар
17.01.2023 21:12 Відповісти
Ну тоді їм тільки в росію вступати!
показати весь коментар
17.01.2023 13:00 Відповісти
А вони з неї і не виходили.
показати весь коментар
17.01.2023 19:38 Відповісти
хто би як не ставився до Кахи, як до колишнього футболіста, як до політика, діючого мера Тбілісі, як до бізнесмена (а нині він таким і є) і навіть до його цієї обговорюваної заяви - але давайте не забувати, ким був, є і ще буде Карлсон. У всяк випадку, нехай він неоднозначний для Грузії (і президент-реформатор, і популіст, і злочинець, в т.ч.) - але Саак однозначно для України той самий Аферестович.
показати весь коментар
17.01.2023 13:08 Відповісти
Ти диви,як накинулися на Грузина,забули, що зешобло верзло цією весною?
показати весь коментар
17.01.2023 17:37 Відповісти
А колись Каладзе любив Україну, приїздив сюди як до себе до дому,а зараз відновлює та реставрує расєйські пам'ятники.

До речі, він хоч щось коментував з приводу війни?
показати весь коментар
17.01.2023 19:42 Відповісти
он надеялся что его на руках будут носить как у нас, но не подфартило...
показати весь коментар
17.01.2023 21:09 Відповісти
оставим его подвиги в грузии, а какие подвиги он совершил в украине кроме взятия жовтневого? и почему он бросил свой коммитет или куда его там поставили и поперся опять что-то мутить
показати весь коментар
17.01.2023 21:16 Відповісти
Это он такой борзый и принципиальный до того момента, когда его детям откажут во въезде в ЕС и спросят откуда там квартиры
показати весь коментар
17.01.2023 21:20 Відповісти
Иванишвили - пайщик газпрома и в бытность кахи футболистом был старшим его товарищем в связе с берлускони. Так что, ни о каких санкциях против бидзины и речи быть не может. И никого в обозримом будущем к власти бидзина не подпустит. Они так боятся Европы, что даже президентшу не пускают и сами оборвали контакты.
показати весь коментар
17.01.2023 21:44 Відповісти
 
 