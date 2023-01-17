Розмови про можливе вторгнення з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій, - ГУР МО
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За даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.
Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.
"Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - зазначив він.
За словами Черняка, воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові. "
"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – підсумував представник воєнної розвідки України.
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"***** войдёт в историю. Но не только как исторический персонаж, а как единица измерения политических ошибок"
Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.
"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, введений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні. а не "зелені відбілювачі білоруського ворога українського народу і посібника куйла
Як і напередодні 24.02.2022?
Сподіваюсь, що методика оцінки загрози відтоді змінилася і плюс є адекватне реагування на дані розвідок західних держав, а не "нагнітання істерики".
Час покаже, але якщо знов буде "прає@алі", то це призведе до нових тисяч (а то й десятків тисяч) жертв.