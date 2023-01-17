Розмови про можливе вторгнення з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій, - ГУР МО

За даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - зазначив він.

За словами Черняка, воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові. "

"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – підсумував представник воєнної розвідки України.

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