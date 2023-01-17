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Білорусь (5972) війна (56913) розвідка (3609) росія (47340)

Розмови про можливе вторгнення з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

За даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - зазначив він.

За словами Черняка, воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові. "

"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – підсумував представник воєнної розвідки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі зараз близько 11 тисяч російських військових, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ще скажіть -"не нагнітайте"! Таке вже проходили.
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17.01.2023 11:35
+5
ось хто має працювати в українській розвідці(((

Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, введений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні. а не "зелені відбілювачі білоруського ворога українського народу і посібника куйла
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17.01.2023 11:37
+3
"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3393838

Як і напередодні 24.02.2022?

Сподіваюсь, що методика оцінки загрози відтоді змінилася і плюс є адекватне реагування на дані розвідок західних держав, а не "нагнітання істерики".
Час покаже, але якщо знов буде "прає@алі", то це призведе до нових тисяч (а то й десятків тисяч) жертв.
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17.01.2023 11:41
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https://www.youtube.com/watch?v=7RALqL424QM&t=356s

"***** войдёт в историю. Но не только как исторический персонаж, а как единица измерения политических ошибок"
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17.01.2023 11:33 Відповісти
***** увійде в історію як *****.
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17.01.2023 11:44 Відповісти
Само собой!
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17.01.2023 12:03 Відповісти
Ще скажіть -"не нагнітайте"! Таке вже проходили.
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17.01.2023 11:35 Відповісти
ось хто має працювати в українській розвідці(((

Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, введений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні. а не "зелені відбілювачі білоруського ворога українського народу і посібника куйла
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17.01.2023 11:37 Відповісти
"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3393838

Як і напередодні 24.02.2022?

Сподіваюсь, що методика оцінки загрози відтоді змінилася і плюс є адекватне реагування на дані розвідок західних держав, а не "нагнітання істерики".
Час покаже, але якщо знов буде "прає@алі", то це призведе до нових тисяч (а то й десятків тисяч) жертв.
показати весь коментар
17.01.2023 11:41 Відповісти
Таке вже було в лютому 2022 року. Після відвідування російсько-білоруських військових навчань у Білорусі, Резніков своєю мамою клявся що зі сторони Белорусі наступати не будуть.
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17.01.2023 13:10 Відповісти
.... БУЛО....!!! я 23 лютого повірив, а коли вранці 24-го в селі під м.Чернігів побачив кучу танків і БМП орків - зрозумів: "********".....
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17.01.2023 13:58 Відповісти
То щось зараз перешкоджає ЗСУ відвідати Гомельщину з візитом ввічливості, подякувати сусідам за 11 місяців війни?
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17.01.2023 14:30 Відповісти
 
 