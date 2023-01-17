Через Маріуполь у напрямку Бердянська пройшло близько 20 ворожих танків та 30 вантажівок, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі поновився рух військової техніки в напрям Бердянську. Протягом минулої доби через місто пройшло до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поновився рух військової техніки в напрямку Бердянська. Танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська і назад", - написав Андрющенко.

На відео, яке опублікував радник мера, зафіксовано переміщення семи ворожих танків у вівторок зранку.

"З Московії через Маріуполь в напрямку Мангуш/Бердянськ сім танків. Знов зранку зростає активність в Запорізькому напрямку", - прокоментував Андрющенко.

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