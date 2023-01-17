УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17079 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 073 4
Маріуполь (2822) техніка (1332) Андрющенко Петро (638)

Через Маріуполь у напрямку Бердянська пройшло близько 20 ворожих танків та 30 вантажівок, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі поновився рух військової техніки в напрям Бердянську. Протягом минулої доби через місто пройшло до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поновився рух військової техніки в напрямку Бердянська. Танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська і назад", - написав Андрющенко.

На відео, яке опублікував радник мера, зафіксовано переміщення семи ворожих танків у вівторок зранку.

"З Московії через Маріуполь в напрямку Мангуш/Бердянськ сім танків. Знов зранку зростає активність в Запорізькому напрямку", - прокоментував Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполь з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки планують вдарити на Запоріжжя? Надія, що Залужний контролює ситуацію (де він до речі пропав з НР)?
показати весь коментар
17.01.2023 11:44 Відповісти
Це підтверджує мою версію, що основний удар буде в бік Запоріжжя і Дніпра, Кривого Рогу. А Соледар і Бахмут, то відволікання уваги і резервів, бо там тупцюється ворог вже майже 9 років. Я маю на увазі схід.
показати весь коментар
17.01.2023 11:54 Відповісти
20 танків щоб ударити по Запоріжжі?
показати весь коментар
17.01.2023 12:28 Відповісти
Можливо по три, чотири, двадцять, сорок танків та іншого барахла кожного дня, щоб потім накопичивши, вдарити в тому напрямку,
показати весь коментар
17.01.2023 12:37 Відповісти
 
 