Через Маріуполь у напрямку Бердянська пройшло близько 20 ворожих танків та 30 вантажівок, - Андрющенко
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В окупованому Маріуполі поновився рух військової техніки в напрям Бердянську. Протягом минулої доби через місто пройшло до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поновився рух військової техніки в напрямку Бердянська. Танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська і назад", - написав Андрющенко.
На відео, яке опублікував радник мера, зафіксовано переміщення семи ворожих танків у вівторок зранку.
"З Московії через Маріуполь в напрямку Мангуш/Бердянськ сім танків. Знов зранку зростає активність в Запорізькому напрямку", - прокоментував Андрющенко.
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