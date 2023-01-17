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Росія навряд чи наважиться запустити ракети, які розміщені на кораблях у Середземному морі, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,ігнат

Країна-агресор навряд чи наважиться запустити ракети з кораблів у Середземному морі через країни НАТО.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Станом на 17 січня Військомо-морські сили України повідомляли, що у Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр", загальний залп яких 72 ракети. Проте Росія навряд чи наважиться їх запустити.

"Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.

Туреччина як регіональний лідер дотримується усіх правових норм.

"Те, що вони (росіяни - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
блд....новий орестович?!
ви можете вже почати щось робити?! дрони-ракети....
мільярди грошей в доларах та євро, купа заводів (була), дохєра авіаційних університетів (зі статусом національний), десятки тисяч випускників, сотні професорів та кандидатів...

тільки ******* цілими днями, гадаючи, можуть кацапи чи не можуть далі вбивати українців і чим саме

ми перемагати збираємось?! де реальні справи?!
тільки і читаєш про чергову блд, яка поїхала в куршавель на поїбеньки і виставила це все в інстаграмі! здається, що це ширма, за якою зелені потвори продовжують грабувати країну.
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17.01.2023 12:01
+9
Якби Туреччина "дотримувалась" то С-300,з Сирії,не були б перевезені через Босфор й не обстрілювали б ,нині,Україну!
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17.01.2023 12:00
+5
НАТО сразу признает ракеты украинскими
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17.01.2023 12:18
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провокуєш? від кацапів будь чого можна очікувати
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17.01.2023 11:54 Відповісти
попий водички-полегшає...
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17.01.2023 12:24 Відповісти
А може, підказує?
Шось якісь дивні заяви Ігнат робить останнім часом.
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17.01.2023 11:58 Відповісти
Вибач, не розумію свинособачою, хочеш діалогу - пиши українською.
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17.01.2023 12:32 Відповісти
Я так розумію , ігнат це шось таке як абдристовищ, ляпати язиком для вреда України.
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17.01.2023 11:59 Відповісти
Виповзла люськіна подружка, що мабуть тобі також подобається "під плковником", як твоєму абдристовищу.
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17.01.2023 12:25 Відповісти
В умовах війни публічні особи, зокрема - українські речники, повинні
подавати інформацію ,яка сприяє
- ЗСУ -знищувати рашистів,
- цивільному населенню України - виживати в умовах терору путінських маньяків - скрепоносців.

Нажаль, час від часу, українські речники, як і всі люди, роблять прикрі помилки. Але хайп на цих помилках працює здебільшого на користь кремлівських пропагандистів, працює на ворога.

Коли публікуємо, або читаємо коментарі, - питаємо себе
- яка користь від цього коментаря для ЗСУ ?
- як цей коментар допоможе громадянам України вижити в умовах рашистського терору?

Відповіді сприятимуть виявленню коментарів ворожих тролів, ботів та корисних ідіотів.
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17.01.2023 15:34 Відповісти
Нажаль, нажаль під час війни всі державні посади ,які займають зе...дари всі роблять тільки шкоду Україні. За такі "помилки" треба страчувати, бо наслідки за ціх тварюк дуже небезпечні.
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17.01.2023 15:44 Відповісти
Повірте мені, коли в москалів закінчаться ракети, будуть стріляти з гармат, закінчаться снаряди до гармат, будуть стріляти з автомата, а потім будуть кидати палки та камінці.
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17.01.2023 12:00 Відповісти
це схоже на план української влади перемогти у війні
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17.01.2023 12:02 Відповісти
а потім лайно...
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17.01.2023 12:25 Відповісти
Якби Туреччина "дотримувалась" то С-300,з Сирії,не були б перевезені через Босфор й не обстрілювали б ,нині,Україну!
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17.01.2023 12:00 Відповісти
Во первых, с-300 можно перевести на гражданском судне, турки не могут проводить досмотр грузов гражданских судов, конвенция распространяется только на проход военных кораблей. Во вторых, ничего не мешает везти их через Балтику. И пока эти многочисленные ракетоносители в Средиземном море не в Черном благодаря Турции.
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17.01.2023 12:35 Відповісти
Визнаю Вашу правоту! Дякую за коректну відповідь!
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17.01.2023 12:57 Відповісти
їх перевозили на громадянськіх судах. Тому Туреччина не мала права цьому перешкодити.
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17.01.2023 12:43 Відповісти
блд....новий орестович?!
ви можете вже почати щось робити?! дрони-ракети....
мільярди грошей в доларах та євро, купа заводів (була), дохєра авіаційних університетів (зі статусом національний), десятки тисяч випускників, сотні професорів та кандидатів...

тільки ******* цілими днями, гадаючи, можуть кацапи чи не можуть далі вбивати українців і чим саме

ми перемагати збираємось?! де реальні справи?!
тільки і читаєш про чергову блд, яка поїхала в куршавель на поїбеньки і виставила це все в інстаграмі! здається, що це ширма, за якою зелені потвори продовжують грабувати країну.
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17.01.2023 12:01 Відповісти
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17.01.2023 12:07 Відповісти
"... навряд, чи наважиться" і "не наважиться" - трішки різні речі.
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17.01.2023 12:06 Відповісти
А як ППО країн НАТО зрозуміє, по кому ті ракети були випущені, по країнам НАТО, чи по Україні? Чи рашисти попередньо їх попередить і скажуть - не бздіть, потерпіть півгодинки, це не по вам, не збивайте ракети, якщо раптом у вас є чим, це по Україні ракети. І є висока ймовірність, що певна кількість ракет виявиться несправна і впадуть на країну НАТО і можуть вбити людей. Так що рашисти ніколи ті ракети не пустять транзитом через них.
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17.01.2023 12:10 Відповісти
а як ракети до Сирії з каспія долітали?
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17.01.2023 12:27 Відповісти
через Иран - главный союзник Асада.
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17.01.2023 12:46 Відповісти
водичка не допомогла? Іран не межує з Сирією...
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17.01.2023 12:51 Відповісти
А далі як - там або через Туреччину або через Ірак.
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17.01.2023 16:03 Відповісти
росія завчасно повідомила про підготовку атаки Сирію, Іран і Ірак, сказав Картаполов. Така тобі водичка допомогла?
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17.01.2023 13:53 Відповісти
НАТО сразу признает ракеты украинскими
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17.01.2023 12:18 Відповісти
По логіці будь-який військовий об'єкт в повітряному просторі НАТО,це пряма загроза,і він повинен збиватися.Тому в словах Ігната є раціональне зерно.Плюс ті території не закриті для цивільних літаків.
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17.01.2023 12:20 Відповісти
Ага, в Польщу вже один "військовий об'єкт" прилетів. І щоб НАТА не напружувати зробили його українським.
Ще один до Молдови "завітав" там взагалі все "зам'яли".
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17.01.2023 12:26 Відповісти
Абдристович, Данілов, Ігнат... В них шо секта???
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17.01.2023 12:20 Відповісти
Ага, "секта святого боневтіка".
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17.01.2023 12:30 Відповісти
все бы ничего, но никому верить нельзя
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17.01.2023 12:41 Відповісти
А чого їм боятися, хіба що глибокої стурбованості!
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17.01.2023 13:02 Відповісти
Ще один ікспєрд
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17.01.2023 15:00 Відповісти
Нехай ті кляті ракети розірвуться в шахтах запуску коряблів
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17.01.2023 15:02 Відповісти
Чому Ігнат, коли Гнат!!????
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17.01.2023 15:08 Відповісти
 
 