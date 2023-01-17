Росія навряд чи наважиться запустити ракети, які розміщені на кораблях у Середземному морі, - Ігнат

Країна-агресор навряд чи наважиться запустити ракети з кораблів у Середземному морі через країни НАТО.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Станом на 17 січня Військомо-морські сили України повідомляли, що у Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр", загальний залп яких 72 ракети. Проте Росія навряд чи наважиться їх запустити.

"Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.

Туреччина як регіональний лідер дотримується усіх правових норм.

"Те, що вони (росіяни - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав Ігнат.

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