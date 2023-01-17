Росія навряд чи наважиться запустити ракети, які розміщені на кораблях у Середземному морі, - Ігнат
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Країна-агресор навряд чи наважиться запустити ракети з кораблів у Середземному морі через країни НАТО.
Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Станом на 17 січня Військомо-морські сили України повідомляли, що у Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр", загальний залп яких 72 ракети. Проте Росія навряд чи наважиться їх запустити.
"Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.
Туреччина як регіональний лідер дотримується усіх правових норм.
"Те, що вони (росіяни - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Шось якісь дивні заяви Ігнат робить останнім часом.
подавати інформацію ,яка сприяє
- ЗСУ -знищувати рашистів,
- цивільному населенню України - виживати в умовах терору путінських маньяків - скрепоносців.
Нажаль, час від часу, українські речники, як і всі люди, роблять прикрі помилки. Але хайп на цих помилках працює здебільшого на користь кремлівських пропагандистів, працює на ворога.
Коли публікуємо, або читаємо коментарі, - питаємо себе
- яка користь від цього коментаря для ЗСУ ?
- як цей коментар допоможе громадянам України вижити в умовах рашистського терору?
Відповіді сприятимуть виявленню коментарів ворожих тролів, ботів та корисних ідіотів.
ви можете вже почати щось робити?! дрони-ракети....
мільярди грошей в доларах та євро, купа заводів (була), дохєра авіаційних університетів (зі статусом національний), десятки тисяч випускників, сотні професорів та кандидатів...
тільки ******* цілими днями, гадаючи, можуть кацапи чи не можуть далі вбивати українців і чим саме
ми перемагати збираємось?! де реальні справи?!
тільки і читаєш про чергову блд, яка поїхала в куршавель на поїбеньки і виставила це все в інстаграмі! здається, що це ширма, за якою зелені потвори продовжують грабувати країну.
Ще один до Молдови "завітав" там взагалі все "зам'яли".