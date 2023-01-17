Шанси на те, що під завалами будинку в Дніпрі є живі люди - мінімальні, - ДСНС

Шанси на те, що у Дніпрі на місці влучання ракети Росії у житловий будинок досі залишаються живі люди, є мінімальними.

Про це заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз надія на те, що там є хтось живий, - є; ми завжди сподіваємося. Але шанси - мінімальні, будемо реалістами. І все ж таки ми далі працюємо, щоб знайти всіх", - сказав він.

За словами Хорунжого, у рятувальників є певні алгоритми щодо ліквідації подібних надзвичайних ситуацій – наслідків ракетних обстрілів, і співробітники рятувальної служби, відповідно, діють саме за ними.

"Працюємо, зокрема, і з комунальними службами. І дійсно там є і хвилини тиші, і завдяки ним люди були врятовані. Серед іншого, розбираємо конструктивні елементи, які нависають, щоб не було небезпеки як для людей, так і для особового складу", - пояснив він.

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Відповідаючи на питання, що робити людям, якщо таке сталося, представник рятувальної служби заявив, що якщо є сигнал повітряної тривоги, то людям потрібно ховатися в укриття.

"Друге – якщо людина все ж таки опинилася під завалом, то перше, що вона має зробити – голосно про себе повідомити, щоб рятувальники разом з комунальними службами і з усіма іншими необхідними службами – почули цю людину і визначили місце її перебування. Це основна порада – якщо не можете кричати, то потрібно постукати по чомусь", - сказав речник ДСНС.

Він уточнив, що людина може вивільнитися, якщо є така можливість, але при цьому потрібно враховувати ситуацію, щоб не зачепити ті конструкції, на яких все тримається.

"Ті люди, які (перебувають на. - Ред.) балконах – то їм теж потрібно взяти якусь яскраву ганчірку і кричати про допомогу", - додав Хорунжий.

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